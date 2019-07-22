EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
  978  22
Все про:візит (667) Зеленський (2193) Польща (1862) Щерський (12)

 На Зеленського чекають 1 вересня у Варшаві, - Щерський

1-2 вересня може відбутися візит президента України Володимира Зеленського у Варшаву.

Глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський висловив надію, що польсько-український діалог стане важливою частиною політичного порядку денного нового українського уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. За словами Щерського, після недільних виборів президент Володимир Зеленський та його оточення взяли на себе повну відповідальність за майбутнє України.

Кшиштоф Щерський також повідомив, що 1 вересня у Варшаві чекають президента України на пам'ятні заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. А на 2 вересня попередньо планується перший офіційний візит нового президента України до Польщі.

Читайте також: Результати на дільниці у Варшаві: "Слуга народу" - 35,4%, "ЄС" - 24,3%, "Голос" - 23,2%

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139060
 
   
 Топ коментарі
 
Кого ждут в Варшаве, кого на допросе в ДБР - каждому свое.
 показати весь коментар
 
Нагадайте Шмарклі, що з 1 вересня 1939 по 2 вересня 1945 року була Друга Світова Війна і що ВАРШАВА - столиця Польщі.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
на день начала Второй Мировой, а то оно даты путает
 показати весь коментар
 
 
так Порошенка сам этого достиг, или ему сынишка Льоша помогал ?
 показати весь коментар
 
Кого ждут в Варшаве, кого на допросе в ДБР - каждому свое.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нагадайте Шмарклі, що з 1 вересня 1939 по 2 вересня 1945 року була Друга Світова Війна і що ВАРШАВА - столиця Польщі.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
...Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. На Зеленського чекають 1 вересня у Варшаві, - Щерський - Цензор.НЕТ 9322


 показати весь коментар
 
 
Кацап, нагадуй своєму *****, якого не запросили.
 показати весь коментар
 
 
Вы думаете, что он на столько тупой, что не знает, что в столицах всегда пахнет шаурмой...
 показати весь коментар
 
Петики не в курсе или делают вид, что не в курсе, - на это мероприятие приедет Трамп и др. западные лидеры, и не приедет х.йло (его поляки не пригласили). Фактически, это будет международным признанием Зели.
 показати весь коментар
 
 
Это - международное признание Зелемойского!?

 показати весь коментар
 
 
Зе-тыпил не в курсе, что признание Зели было сразу после выборов?
Когда страны официально заявляли, что выборы состоялись и поздравляли Зелю с победой.
 показати весь коментар
 
 
ПЕбиллы и здесь зраду нашили На Зеленського чекають 1 вересня у Варшаві, - Щерський - Цензор.НЕТ 1461 . Когда же вас уже перестанут финансировать
 показати весь коментар
 
 
Уже десятки раз прекращали, разгоняли, увольняли ...
С апреля, не реже семи раз в неделю.

 показати весь коментар
 
Пора чему нибудь научиться в жизни. День знаний так сызыть
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа Зеленського чекають 1 вересня у Варшаві, - Щерський
 
 
 
 
 
 вгору