 На Зеленського чекають 1 вересня у Варшаві, - Щерський

Глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський висловив надію, що польсько-український діалог стане важливою частиною політичного порядку денного нового українського уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. За словами Щерського, після недільних виборів президент Володимир Зеленський та його оточення взяли на себе повну відповідальність за майбутнє України.

Кшиштоф Щерський також повідомив, що 1 вересня у Варшаві чекають президента України на пам'ятні заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. А на 2 вересня попередньо планується перший офіційний візит нового президента України до Польщі.

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