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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4350) Дубневич (25) Голос партія (46)

 Дубневич визнав програш кандидатці від "Голосу" Васильченко. ІНФОГРАФІКА

Народний депутат від БПП Богдан Дубневич програв вибори на 118 окрузі представниці партії "Голос" Галині Васильченко.

Згідно з результатами підрахунків 99,28% протоколів, за Васильченко проголосували 31,51% виборців, за Дубневича - 30,12%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

Дубневич визнав програш кандидатці від Голосу Васильченко 01

Дубневич визнав поразку, розмістивши в Facebook пост з вдячністю до своїх виборців.

"Сьогодні такий шанс випав моєму конкуренту, і я дуже хотів би, щоб всі розпочаті справи були завершені ... А у мене тепер з'явиться більше дорогоцінного часу, щоб проводити його з родиною, дітьми, онуками, друзями", - написав Дубневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях. ФОТО

Дубневич визнав програш кандидатці від Голосу Васильченко 02
Дубневич визнав програш кандидатці від Голосу Васильченко 03

Раніше партія "Голос" заявила про крадіжку голосів на окрузі на користь Дубневича. Згідно з даними екзитпол, заявили в "Голосі", Васильченко випереджає суперника на 14%.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139059
 
   
 Топ коментарі
 
Це, правильно. Час вже звикати до цивілізації.
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Ще одного "князька-феодала" 'зробили' . Гут
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то воно дурне на всю голову - таку красу вбивати
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Це, правильно. Час вже звикати до цивілізації.
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їм , вже давно , час звикати до цивілізованої камери і цивілізованих нар , параші і тюремною пайки ... Дубневич визнав програш кандидатці від "Голосу" Васильченко - Цензор.НЕТ 2088
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Приблизительно так Вакарчук отобрал голоса у Порошнко.
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странно, соя орала во всю до выборов, что у Зе голоса Вакарчук будет отбирать, а тут такое)
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боротьба триває 119 0круг

% ЗА -------------------------------------------------------------------------------------------------------Голосів ЗА
Кавецький Орест Юрійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"-------------15,42 10 950
Бондар Михайло Леонтійович, Політична партія "Європейська Солідарність"-14,92 10 594
Шиба Олег Ярославович, Політична Партія "ГОЛОС"----------------------------------14,85 10 544
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Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик проиграл округ в Калуше Ивано-Франковской области кандидату от "Слуги народа" замглавы облпотребсоюза Эдуарду Прощуку.
При этом по итогам обработки 98,19% протоколов Насалик оказался на третьем месте с 24,18% голосов (16 656 избирателей).
На второй позиции - самовыдвиженец Виктор Шевеченко ((брат совладельца "Буковеля" Александра Шевченко) с 28,84% голосов (19 865 избирателей).
Прощука поддержали 30,71%, или 21 153 избирателей.

Как сообщалось, на округе №88 (Коломыя и Городенка) победил нардеп от "Народного фронта" самовыдвиженец Андрей Иванчук, набрав 44,62% голосов. Его конкурент из "Слуги народа" Андрей Шевченко (брат совладельца "Буковеля" Александра Шевченко) получил 25,07% голосов.

Насалик всё
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Ще одного "князька-феодала" 'зробили' . Гут
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Ой, ще не зробили. Думаєте, вони будуть сидіти, склавши лапки? Вони робитимуть все, щоб повернути втрачені позиції.
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мразь перестриляла пол красной книги

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вот тварь....
Стрелял просто ради убийства....
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угу там если порыться по его трофеях там и львы и пума, носорог. ПЗЦ! Просто!
Кст. живодер этот с БПП..
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то воно дурне на всю голову - таку красу вбивати
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так же и наши Кальцевы-гниды из Запорожья--- один не прошел по мажоритарке - второго братца по списку Ж-Блок (бывшие Рыгоны) втиснули ===== такие же фото
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підозра,що Поршенко все-таки Вальцман..
бо звідки у нього така єврейська ХУЦПА..
ВСЕ ВКАЗУЄ НА ТЕ,ЩО ПОРОХ ВСЕ ТАКИ ЗАПЛАНУВАВ,НАВІТЬ ПІСЛЯ ФЕЄРИЧНОГО ПРО..ОБУ ПРЕЗИДЕНТСТВА,КОНТРОЛЮВАТИ ПАРЛАМЕНТ.

Замаскувавши самовисуванцями 50 -70 своїх "схематозників",решта "прикупивши" + коаліція з Юлєчками,смєшками,жопоблоками та ляшками..
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То ви ще "регіональних" до рахунку не брали... поцікавтесь .
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Те,що злодій і галицький рагуль відступив не означає,що він не має відповісти за підкуп членів Двк та Овк
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До дубневича завітає вночі баба Яага і потягне його до буцегарні за гріхи його тяжкі.
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Згідно закону від 2015 року про запобігання політичній корупції - всі партії, що на виборах пройшли барєр 2%+ наступні 5 років будуть одержувати державне фінансування з бюджету пропорційно набраним відсоткам. А конкретно Шарий - приблизно 3 млн.грн в місяць. 5 років. З ваших кишень. І хто тепер дурень? Петро недарма піарив Шарія чи не на кожному виступі )))
ПС. Зєля буде одержувати біля 40 млн.грн в місяць до речі. З ваших кишень.
ППС. А ще бабло з ваших кишень по пару мільйонів в місяць навіть не пройшовши в раду буде одержувати Ляшко, Тягнибок, Смешко...
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если не платить из бюджета будут брать у олигархов а это зависимость ввиде принятия законов под них преференции..............................

В каждой стране по разному производится финансирование политических партий. И шо еще очень важно под строгим контролем.

Государственное финансирование[править | править код]
В ФРГ законодательно закреплено, что финансирование партий из средств бюджета ограничено 50 % барьером. Однако, как правило, государственное финансирование составляет лишь треть общего бюджета партий (к примеру, в 2017 году ХДС и СДПГ получили 48,3 и 49,2 млн евро соответственно, ХСС - 11,8 млн евро, Союз 90/Зелёные - 15,8 млн евро, СвПД - 11,7 млн евро, АдГ - 7,5 млн евро и Левая - 12,2 млн евро).[4] Кроме того, в Германии также определена т. н. «абсолютная» верхняя граница финансирования партий, которая сегодня составляет чуть больше 150 млн евро на все партии. Необходимо, однако, отметить, что несмотря на то, что в ФРГ существует сегодня более 35 политических партий, около 95 процентов всех бюджетных средств приходятся лишь на семь партий, которые представлены в Бундестаге.[5]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДубневич визнав програш кандидатці від "Голосу" Васильченко. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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