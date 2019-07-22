 Дубневич визнав програш кандидатці від "Голосу" Васильченко. ІНФОГРАФІКА

Згідно з результатами підрахунків 99,28% протоколів, за Васильченко проголосували 31,51% виборців, за Дубневича - 30,12%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.
Дубневич визнав поразку, розмістивши в Facebook пост з вдячністю до своїх виборців.
"Сьогодні такий шанс випав моєму конкуренту, і я дуже хотів би, щоб всі розпочаті справи були завершені ... А у мене тепер з'явиться більше дорогоцінного часу, щоб проводити його з родиною, дітьми, онуками, друзями", - написав Дубневич.
Раніше партія "Голос" заявила про крадіжку голосів на окрузі на користь Дубневича. Згідно з даними екзитпол, заявили в "Голосі", Васильченко випереджає суперника на 14%.
% ЗА -------------------------------------------------------------------------------------------------------Голосів ЗА
Кавецький Орест Юрійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"-------------15,42 10 950
Бондар Михайло Леонтійович, Політична партія "Європейська Солідарність"-14,92 10 594
Шиба Олег Ярославович, Політична Партія "ГОЛОС"----------------------------------14,85 10 544
При этом по итогам обработки 98,19% протоколов Насалик оказался на третьем месте с 24,18% голосов (16 656 избирателей).
На второй позиции - самовыдвиженец Виктор Шевеченко ((брат совладельца "Буковеля" Александра Шевченко) с 28,84% голосов (19 865 избирателей).
Прощука поддержали 30,71%, или 21 153 избирателей.
Как сообщалось, на округе №88 (Коломыя и Городенка) победил нардеп от "Народного фронта" самовыдвиженец Андрей Иванчук, набрав 44,62% голосов. Его конкурент из "Слуги народа" Андрей Шевченко (брат совладельца "Буковеля" Александра Шевченко) получил 25,07% голосов.
Насалик всё
Стрелял просто ради убийства....
Кст. живодер этот с БПП..
бо звідки у нього така єврейська ХУЦПА..
ВСЕ ВКАЗУЄ НА ТЕ,ЩО ПОРОХ ВСЕ ТАКИ ЗАПЛАНУВАВ,НАВІТЬ ПІСЛЯ ФЕЄРИЧНОГО ПРО..ОБУ ПРЕЗИДЕНТСТВА,КОНТРОЛЮВАТИ ПАРЛАМЕНТ.
Замаскувавши самовисуванцями 50 -70 своїх "схематозників",решта "прикупивши" + коаліція з Юлєчками,смєшками,жопоблоками та ляшками..
ПС. Зєля буде одержувати біля 40 млн.грн в місяць до речі. З ваших кишень.
ППС. А ще бабло з ваших кишень по пару мільйонів в місяць навіть не пройшовши в раду буде одержувати Ляшко, Тягнибок, Смешко...
В каждой стране по разному производится финансирование политических партий. И шо еще очень важно под строгим контролем.
Государственное финансирование[править | править код]
В ФРГ законодательно закреплено, что финансирование партий из средств бюджета ограничено 50 % барьером. Однако, как правило, государственное финансирование составляет лишь треть общего бюджета партий (к примеру, в 2017 году ХДС и СДПГ получили 48,3 и 49,2 млн евро соответственно, ХСС - 11,8 млн евро, Союз 90/Зелёные - 15,8 млн евро, СвПД - 11,7 млн евро, АдГ - 7,5 млн евро и Левая - 12,2 млн евро).[4] Кроме того, в Германии также определена т. н. «абсолютная» верхняя граница финансирования партий, которая сегодня составляет чуть больше 150 млн евро на все партии. Необходимо, однако, отметить, что несмотря на то, что в ФРГ существует сегодня более 35 политических партий, около 95 процентов всех бюджетных средств приходятся лишь на семь партий, которые представлены в Бундестаге.[5]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5