 Ми не відмовляємося від переговорів зі створення коаліції, це один з можливих сценаріїв, - п'ятий номер "Слуги народу" Янченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ заявила п'ятий номер списку "Слуги народу" Галина Янченко.
"З одного боку, ми дійсно маємо більшість, якою можна приймати рішення, з іншого боку, ми зацікавлені в тому, щоби і надалі консолідувати суспільство, і щоби фактично ті рішення, які будуть прийматися Верховною Радою, представляли якомога більшу кількість українських виборців, тому ми не відмовляємося від переговорів, не відмовляємося від коаліції, і це теж абсолютно один із можливих сценаріїв", — сказала вона.
Янченко також підтвердила, що "Слуга народу" продовжує працювати над коаліційною угодою.
Вона додала, що попередньо "Слуга народу" планує, що перше засідання нового скликання парламенту відбудеться 24 серпня.
Об этом сообщили арабские СМИ. В Турции информацию пока не подтвердили.
В соцсетях уже проводят параллели между появившимися ранее в этот же день новостями о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
энергиидиктаторов продолжает работать: в Туркменистане диктатор исчез, в Украине появился. Больше нигде диктаторов не появлялось, значит с Эрдоганом всё должно быть норм.
https://youtu.be/4Oi_aw5Yj3Q ---Бердымухамедов - писатель, певец, наездник, стрелок из пистолета в положении сидя на велосипеде, гонщик, штангист, автор гимна Азиатских игр, покровитель котят и вообще Туркменатор.
прямомкривом сегодня макнул носом прогнозистов этих інтелектуал і естетжлоб
1. снять полностью неприкосновенность
2. назначить генпрокурором богдана-портнова
3. потом проводить нужные законы (названные выше необязательны, т.к. конечная цель отмыть бабла, а не с парашкой подружиться)
Если начать не с той стороны, то могут заартачиться идиоты-идеалисты из СН, а без возможности давить уголовными делами кашу беня не сварит.
11 ч. ·
Стрес (від англ. stress - напруга, тиск) - неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи.
Але це вже не стрес. Стрес був після двох турів президентських виборів. Тоді ти відчував поразку і що тебе обманули.
Сьогодні ти реально бачиш, як тебе обманюють не політики чи чиновники, а самі люди, яких ти постійно бачиш в метро і на вулицях. Тебе обманув мудрий нарід™. Той самий, який приводив Януковича, зі страху вибрав Порошенка і допомагав армії, щоб воювали там, а не в нього під боком. Але ця частина наріду проголосувала за ОПЗЖ і ОП.
Інша частина наріду була використана за новими технологіями, які почав використовувати Обама, потім Трамп, а фіналом був Брекзіт в Великобританії. В мене після перегляду фільму з шикарним Бенедіктом Камбербетчем з голови не виходить, що все подіяло і на українцях - та ще і з набагато кращим результатом.
Нарід зхавав популізм через соціальні мережі (Інсту і Ютуб), його змогли мобілізувати за допомогою технологій і отримали шалену перевагу ноунеймів на всіх мажоритарних округах країни. Просто через партію Президента, якого розкручували з першої серії про Голобородька.
Цей шалений медіапродукт зробив своє. Тотальна чорнуха на Порошенка, великий піар криворіжского свого пацана і вуаля - на парламентських виборах в Кривому Розі Юзік отримує більше 60% голосів. Бо Слуга народу.
А ще головне, що освоїв нарід - коли ним не займаються, на ньому тільки заробляють і обрані ним депутати нічого десятками років не роблять, а згадують за пару місяців до виборів - хуже не буде. Нас і так обманювали стільки років - і це переживемо.
Я не хочу якось фундаментально закінчувати цей пост. Висновків багато, і не на один пост. Просто дві тези, які більше всього зараз турбують:
ОПЗЖ ніяк не працюють з своїм електоратом - просто вони проросійські, і рашафанів у нас до 15% населення. Головне тримати ту саму проросійську риторику, постійно ходити до московських попів, розмовляти російською і бути в опозиції.
Продвинуті юзери, яких не змогли відібрати Слуги з соцмереж пішли до Шарія. Вони всі почали підтягуватись рівно в той момент, коли пішов проти ПП і платив гроші за питання. І багато за що платив - він знав кого треба топити і як це допоможе розповсюдити свої ідеї в маси, поза Ютуб. Тому він мав гроші за перегляди на Ютубі, від Вілкула, а тепер нарід дасть йому ще й 1,5 доларів на рік фінансування партії Шарікових.
Все таки - старим політикам потрібно подивитись фільм Брекзит. Самому, а не щоб помічник переказав. Бо вони так і не зрозуміли, чому Шарій набере більше Гройсмана, Гриценко і Садового.
Тому не стресуємо, нам ще Україну будувати! І до Європи дійти, поки нарід на Росію не повернув. Хоча ні, ми не дамо таке зробити. Одне діло говорити, коментити чи прийти голосувати, а інше - вийти на захист країни, і сказати свою позицію! Тому все буде добре, а зараз ми отримаємо ситуацію, коли можна буде через півроку питати з зелених за все. За всі їхні обіцянки і слова - у них повний карт-бланш, тому подивимось, а потім спитаємо з них
Все буде Україна!
партію Президента, якого розкручували з першої серії про Голобородька
не знаю..не дивився..
російськомовну ху..ню що чомусь фільмами зветься,не дивлюсь взагалі
Игорь Мазепа отметил, что впервые за
последние 5 лет иностранные инвесторы начали
достаточно активно вкладывать средства в
Украину. По словам банкира, только за 3
месяца в страну зашло более 5 миллиардов
долларов инвестиций.
Игорь Мазепа обратил внимание на интерес к
Украине со стороны иностранных инвесторов -
такого не наблюдалось в течение 5 последних лет.
Банкир при этом особо отметил тот факт, что
сейчас в страну заходят негосударственные
средства, и не деньги, которые можно назвать
политически мотивированными (кредиты МВФ и
Всемирного банка).
Интерес к стране проявляют именно инвесторы,
даже невзирая на приостановку сотрудничества с
Международным валютным фондом. По словам
Мазепы, за последние 3 месяца в страну зашло
немногим более 5 миллиардов долларов
инвестиций. Банкир полагает, что во многом это
объясняется отсутствием популизма в работе
украинской власти. В этой связи стоит привести и
слова Ярослава Юрчишина, заявившего, что
инвесторы сейчас заняли выжидательную
позицию, и наблюдают, какие шаги будет делать
новая украинская власть.
"это тоже один из абсолютно возможных сценариев" - правильно
Читайте Конституцію
ПС. Зєля буде одержувати біля 40 млн.грн в місяць до речі. З ваших кишень... А ще бабло з ваших кишень по пару мільйонів в місяць навіть не пройшовши в раду буде одержувати Ляшко, Тягнибок, Смєшко і Мураєв.
ПП.С - Ну так,Петро ж недарма піарив Шарія чи не на кожному виступі ..)))
якщо у однієї партії більшість,то вона і є Коаліція.
прийшлося бігти" в прикуп"
Но цензор, конечно, и тут будет недоволен.