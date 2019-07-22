 Ми не відмовляємося від переговорів зі створення коаліції, це один з можливих сценаріїв, - п'ятий номер "Слуги народу" Янченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ заявила п'ятий номер списку "Слуги народу" Галина Янченко.

"З одного боку, ми дійсно маємо більшість, якою можна приймати рішення, з іншого боку, ми зацікавлені в тому, щоби і надалі консолідувати суспільство, і щоби фактично ті рішення, які будуть прийматися Верховною Радою, представляли якомога більшу кількість українських виборців, тому ми не відмовляємося від переговорів, не відмовляємося від коаліції, і це теж абсолютно один із можливих сценаріїв", — сказала вона.

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Янченко також підтвердила, що "Слуга народу" продовжує працювати над коаліційною угодою.

Вона додала, що попередньо "Слуга народу" планує, що перше засідання нового скликання парламенту відбудеться 24 серпня.