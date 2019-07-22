 Варфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі з українцями Стамбула, повідомляє "ТСН".
Цю інформацію також підтвердили ВВС News Україна у Вселенському патріархаті.
"Можливо, рішення про визнання Православної церкви України було би фактом, якби, звичайно, не було політичного тиску з різних країн на наших сестер - помісних православних церков. Ми сподіваємося, що найближчим часом це буде вже позаду. Ми молимося і сподіваємося, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність Православної церкви України, але першою церквою, яка визнає помісну православну церкву України, буде братська сестра церква - Елладська православна церква", - заявив Варфоломій.
Раніше патріарх Варфоломій публічно уникав заяв про конкретні церков, які мають визнати ПЦУ.
Вчора о 12:41
Лідери партій "Слуга народу" та "Оппоблоку" виступили зі спільною заявою. Вони подякували особисто Ігору Смішку та його виборцям за додаткові 4.3 голосів, особисто Олегу Ляшко та його виборцям за 2.8 голосів, Володимиру Гройсману та його виборцям за 2.2 голосів, Руслану Кошулинському та виборцям "Свободи" за 2.1 % голосів. А також Анатолію Гриценку та іншим.
Друзі, говориться в заяві, разом з іншими хохлами ми "сделали" ( дослівно) українців ! Тепер , завдяки вашим голосам, ми зможемо одноосібно без т. зв. проукраїнських сил сформувати свою більшість та зробити реванш !
Друзі , говориться в заяві, ви знали соціологію та те , що ці партії непрохідні , але проголосували за них, бо в глибині душі підтримували нас ! Дякуємо і тепер ми одна Зе-жОппо-команда ! Разом до перемоги !...
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Також і мої скромні привітання всім лохам та ідіотам-44.2+11.4+4.3+2.8, 2.2+2.1 +6 % Шарія та Колєснікова= все ті ж 73 % ! Разом збудуємо країну розвиненого ідіотизму !»
Я бы так не смог