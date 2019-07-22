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Все про:Варфоломій (134) ПЦУ (407)

 Варфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом

Елладська (Грецька) православна церква - одна з найбільших помісних православних церков світу - "найближчим часом" визнає автокефальну православну церкву України та вступить із нею в церковне спілкування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі з українцями Стамбула, повідомляє "ТСН".

Цю інформацію також підтвердили ВВС News Україна у Вселенському патріархаті.

"Можливо, рішення про визнання Православної церкви України було би фактом, якби, звичайно, не було політичного тиску з різних країн на наших сестер - помісних православних церков. Ми сподіваємося, що найближчим часом це буде вже позаду. Ми молимося і сподіваємося, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність Православної церкви України, але першою церквою, яка визнає помісну православну церкву України, буде братська сестра церква - Елладська православна церква", - заявив Варфоломій.

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Раніше патріарх Варфоломій публічно уникав заяв про конкретні церков, які мають визнати ПЦУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139057
 
   
 Топ коментарі
 
Сочувствую, за "у вас" и язык хреновый и песни дебильные. Приезжай в Украину научим нормального
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На хрена кацапы в Украине? Своей ваты хватает. В спам.
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Та кому вона вже потрібна,не зрозуміло.В нас ціняться рускіє пєсні і язік.
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Сочувствую, за "у вас" и язык хреновый и песни дебильные. Приезжай в Украину научим нормального
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На хрена кацапы в Украине? Своей ваты хватает. В спам.
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the FAT Ти зайди в генделик,що в нас там звучить,пидивися ютуб,що там дивляться і тд.
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Олексій Миколайович b9eb4df5 Та на заході наче і вживають,але ж ******* пєсні грають в генделиках і кафешках.
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Вот что Зелень животворящая делает.
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И это хорошо. ПЦУ наша, родная.
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У кацапов Томоса нет. Какие вы христиани. Самозванцы по причине силы.
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Причем тут кацапы? Не строй из себя слабоумного. Твой през считает, что его слабоумному лохторату нужен именно Термос! Не веришь? Ютюб тебе в помощь.
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Это говорил не президент, а артист. Президент ничего плохого о Томосе не говорил. Не строй из себя слабоумного.
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"Не строй из себя слабоумного"-.ни в коем случае. Это исключительно ваша привилегия.
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Nikolay Bilyi слыш ты, вата кацапская, нехер тут всяких клоунов гнусавых под кайфом совать. У твоей сталинской секты РПЦ Томоса НЕТ ибо сектам Томос не полагается Варфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом - Цензор.НЕТ 2389 А у Православной Церкви Украины Томос есть ибо каноничная она, рожденная в купели Киевской Руси. А ты, мокша московская, Ордой топтанная, вали в свой Мацквабад, готовься к Курбан-Байраму Варфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом - Цензор.НЕТ 7387
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Ждали пока уйдет Петя и заберет своих из Рады.
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написано сердце, но "новость" за вчера, фейк , наверно
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«Ігор Шевченко з Volodymyr Naumchuk.

Вчора о 12:41

Лідери партій "Слуга народу" та "Оппоблоку" виступили зі спільною заявою. Вони подякували особисто Ігору Смішку та його виборцям за додаткові 4.3 голосів, особисто Олегу Ляшко та його виборцям за 2.8 голосів, Володимиру Гройсману та його виборцям за 2.2 голосів, Руслану Кошулинському та виборцям "Свободи" за 2.1 % голосів. А також Анатолію Гриценку та іншим.
Друзі, говориться в заяві, разом з іншими хохлами ми "сделали" ( дослівно) українців ! Тепер , завдяки вашим голосам, ми зможемо одноосібно без т. зв. проукраїнських сил сформувати свою більшість та зробити реванш !
Друзі , говориться в заяві, ви знали соціологію та те , що ці партії непрохідні , але проголосували за них, бо в глибині душі підтримували нас ! Дякуємо і тепер ми одна Зе-жОппо-команда ! Разом до перемоги !...
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Також і мої скромні привітання всім лохам та ідіотам-44.2+11.4+4.3+2.8, 2.2+2.1 +6 % Шарія та Колєснікова= все ті ж 73 % ! Разом збудуємо країну розвиненого ідіотизму !»
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Сразу надо было. Не было бы разночтений. Филарет то по схеме прав был. Томос выдали и сразу признали---и нет проблем. А так процесс перехода остановился. Ну может это сдвинет. Дай БОГ!
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Сразу такие дела не делаются. Православная церковь очень консервативная и неспешная организация. Кацапскую церковь 150 лет не признавали...
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Да, там каноны не меняют---тогда вера держится. Но тут давно назрело---можно было и принять ситуацию.
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Появление новой поместной церкви никак не влияет на каноны Православия - равно как на эти каноны не повлияло появление за последние 100 лет полудюжины других поместных церквей.
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Так тогда---тем более. Вроде логично. Станет всё на места---только долго ждать.
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А не поздно? Филю по слухам уже в дурку упекли. Варфоломей: Греческая (Элладская) церковь признает ПЦУ в ближайшее время - Цензор.НЕТ 8084
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Смішно,коли мене кацапи з верхніх коментарів називають кацапом.
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не признає. Варфоломій втратив своє значення для православного світу. За бабло з Порохом і Нариком термос дарувати..це нонсенс, м"яко кажучи
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телепню, ваше сцу не визнано жодною церквою.
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Тобі ж дибілу написали, що грецька признає найближчим часом
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не їж фуфлові новини. Тобі Грецька церква у вухо шептала?
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Приготуватись Грецькій церкві потрібно, тонни нечистот буде вилито на грецьку церкву
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преподобный Варфоломей молодец, продолжает поддерживать Православную церковь Украины и окончательно опускает Филарета, браво
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acse Є і інші варіанти.Тут в коментарях різне пишуть.
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тому..благодаря которому зеленский стал президентом..
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Цікаво,завдяки кому Україні дали Томос? Варфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом - Цензор.НЕТ 8962
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признает ... в ближайшее время ... "..на днях , а может и раньше !" (с)
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какие красивые церкви в Греции , все светлое и радостное. А отличии от кацапских - мрачных
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Анонс від Варфоломія. В кінці липня - річниця хрещення Русі. Мабуть, на цю річницю і відбудеться це перше визнання. Було б добре.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВарфоломій: Грецька (Елладська) церква визнає ПЦУ найближчим часом
 
 
 
 
 
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