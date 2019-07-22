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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Лінкявічюс: Литва продовжить надавати підтримку суверенітету, територіальної цілісності і реформ в Україні

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відзначив позитивну загальну оцінку БДІПЛ ОБСЄ позачергових парламентських виборів, які відбулися в Україні, та запевнив, що його країна продовжить надавати підтримку суверенітету, територіальної цілісності і реформ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Вибори в Україні: конкурентна кампанія, дотримання основних прав і свобод, відповідно до загальної оцінки БДІПЛ ОБСЄ. Литва продовжить надавати незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і реформ в Україні", - написав Лінкявічюс

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139056
 
   
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И без вас разберемся, у нас вся власть в руках
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"гаварите парусски" будешь хрюкать на *********
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І ви всім кагалом в гордиє домбасіти подаєтеся тепер?
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фух...ну хоть по цьому не --озабоченость Линкявичус: Литва продолжит оказывать поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине - Цензор.НЕТ 7674
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А що там у кацапів Лінкявічюс: Литва продовжить надавати підтримку суверенітету, територіальної цілісності і реформ в Україні - Цензор.НЕТ 2986
В российском ИТМО разрабатывают пищевую добавку из панциря саранчи. Она заменит наполнители из отходов мясной промышленности, которые сейчас добавляют в колбасы, полуфабрикаты, соусы и другие продукты. Саранча подойдёт и для добавления в молочные продукты и хлебобулочные изделия. Биотехнологи считают, что из-за хитина и хитозана добавка будет полезна для людей с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией, пишут «Открытые медиа».
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«Газпром» снова потерпел поражение в судебной тяжбе с «Нафтогазом Украины», которому Стокгольмский арбитраж присудил 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит.
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза», Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили жалобы российской компании, утверждавшей, что власти этих стран не имеют полномочий накладывать арест на активы в связи с арбитражным решением Швеции.
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Президент России Владимир Путинпоручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания, посвященного вопросу стимулирования нефтяной отрасли, сообщается на сайте Кремля.
Мораторий введен до 31 декабря. Путин также поручил завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности их освоения в текущих налоговых условиях до 1 декабря. Правительство РФ должно разработать единые критерии и требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке месторождений, передает РБК.
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