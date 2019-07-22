 Лінкявічюс: Литва продовжить надавати підтримку суверенітету, територіальної цілісності і реформ в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Вибори в Україні: конкурентна кампанія, дотримання основних прав і свобод, відповідно до загальної оцінки БДІПЛ ОБСЄ. Литва продовжить надавати незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і реформ в Україні", - написав Лінкявічюс

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