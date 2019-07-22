 Лінкявічюс: Литва продовжить надавати підтримку суверенітету, територіальної цілісності і реформ в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Вибори в Україні: конкурентна кампанія, дотримання основних прав і свобод, відповідно до загальної оцінки БДІПЛ ОБСЄ. Литва продовжить надавати незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і реформ в Україні", - написав Лінкявічюс
В российском ИТМО разрабатывают пищевую добавку из панциря саранчи. Она заменит наполнители из отходов мясной промышленности, которые сейчас добавляют в колбасы, полуфабрикаты, соусы и другие продукты. Саранча подойдёт и для добавления в молочные продукты и хлебобулочные изделия. Биотехнологи считают, что из-за хитина и хитозана добавка будет полезна для людей с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией, пишут «Открытые медиа».
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза», Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили жалобы российской компании, утверждавшей, что власти этих стран не имеют полномочий накладывать арест на активы в связи с арбитражным решением Швеции.
Мораторий введен до 31 декабря. Путин также поручил завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности их освоения в текущих налоговых условиях до 1 декабря. Правительство РФ должно разработать единые критерии и требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке месторождений, передает РБК.