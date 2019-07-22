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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5230) жінки (181) гендерні проблеми (49)

 "Справжній прорив": жінки-депутати становитимуть майже 1/5 частини депутатів Верховної Ради нового скликання, - Суслова

У Верховну Раду пройде понад 80 жінок. Найбільше їх буде в складі фракцій "Слуги народу", "Європейської Солідарності" і "Голосу".

Згідно з попередніми результатами виборів, до складу Верховної Ради України дев'ятого скликання увійде майже 20 відсотків жінок. Про це написала в Facebook народна депутатка, голова підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації комітету парламенту з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Суслова, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо тенденція збережеться, це буде справжній прорив. Жінки складатимуть 19% складу парламенту, тоді як в діючій Раді їх всього 12%", - написала Суслова.

Справжній прорив: жінки-депутати становитимуть майже 1/5 частини депутатів Верховної Ради нового скликання, - Суслова 01

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За підрахунками депутата, в загальному в Раду пройде 86 жінок. Водночас серед депутатів, що проходять за партійними списками, жінки становитимуть 27 відсотків, а серед мажоритарників їх буде 11 відсотків.

За інформацією Суслової, найбільша частка жінок буде у фракції "Голосу" (44,4 відсотки), "Європейської Солідарності" (40 відсотків) і "Слуги народу" (27 відсотків).

Зокрема, за попередніми даними підрахунку голосів, від партії "Слуга народу" до Ради проходить загалом 52 жінки, від "Європейської Солідарності" - 10, від "Голосу" - 9, від "Батьківщини" і "Опозиційного платформи - За життя" - по 5.

У мажоритарних округах по одній депутатці в Раду проходять від "Опозиційного блоку" і "Свободи", ще в двох округах перемогли самовисуванки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139055
 
   
 Топ коментарі
 
Слышал что среди шахтеров и сталеваров слишком низкий процент женщин. Предлагаю подтянуть за счет Сусловой, Геращенко, Ирины Луценко, Черновол и так далее.
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Вчера педро на закрытой вечеринке дал смачную оплеуху блогеру Полтаве когда тот его попытался поздравить "Настоящий прорыв": женщины-депутаты составят почти 1/5 часть депутатов Верховной Рады нового созыва, - Суслова - Цензор.НЕТ 3151
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У нас же равноправие, что такого особенного в этой новости?
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Учти, Егоровна, если будешь жечь паркет в печке, всех выселю.
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Слышал что среди шахтеров и сталеваров слишком низкий процент женщин. Предлагаю подтянуть за счет Сусловой, Геращенко, Ирины Луценко, Черновол и так далее.
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Я бы назвал етих женщин по другому и через какое место они попали в депутаты. Радости мало зная как бабы руководят и как тратят деньги
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А сколько будет голубоглазых? А сколько с ростом 170 и выше? А сколько с 3 размером груди? Может люди выбирали подходящих кандидатов, а не исходя из фактора мужчина-женщина или цвет волос? Я на Оболони проголосовал за женщину от Слуги Народа, не потому что она женщина.
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Продовжуй-; проголосовал за женщину от Слуги Народа, не потому что она женщина, а потому што от слугі народа;.

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Да и я бы проголосовал за негра лысого карлика, если бы он был от этой партии. Мне не важна внешность депутата, важны убеждения - менять Украину в лучшую сторону.
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в регионах несколько человек от БПП "перекрасились" и прошли по мажоритарке от "слуги народа".

А вы, Зебилы, голосуйте дальше...
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Переобулся на ходу,но в рыло дать надо
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Вчера педро на закрытой вечеринке дал смачную оплеуху блогеру Полтаве когда тот его попытался поздравить "Настоящий прорыв": женщины-депутаты составят почти 1/5 часть депутатов Верховной Рады нового созыва, - Суслова - Цензор.НЕТ 3151
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Что Полтава тебе сала за шкуру залил? Вообще-то он тупых кацапов стрёмил. Или...?
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Шо за дебильный ник - название города? Почему Полтава, а не Кировоград или Черкассы? "Справжній прорив": жінки-депутати становитимуть майже 1/5 частини депутатів Верховної Ради нового скликання, - Суслова - Цензор.НЕТ 835
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Почему у тебя словарь тупого кацапского обывателя?
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Смотрю, ты хорошо знаком с кацапскими словарями.. а ты чьих будешь?
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Если правда то у ПеПо нервы сильно шалят "Справжній прорив": жінки-депутати становитимуть майже 1/5 частини депутатів Верховної Ради нового скликання, - Суслова - Цензор.НЕТ 8401
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ну все...- нам точно пипец.. "Настоящий прорыв": женщины-депутаты составят почти 1/5 часть депутатов Верховной Рады нового созыва, - Суслова - Цензор.НЕТ 1718
До этой новости оставалась еще маленькая надежда..
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Яка різниця, жінка чи чоловік. Головне щоб депутат(ка) був(ула) чесним(ою) і професійним(ою)
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у жинки моск меньше и меньше способностей...(в среднем гораздо глупее мужчины)
Доказано английскими ученными...
Да и в повседневной жизни каждый может сам убедится..
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а зачем в верхнем шапито мозг? депутуты сдают его при входе в гардероб.
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А у слона больше, чем у пары мужчин и женщин разом да только это ему не особо помогает преуспевать в государственном управлении. У женщин более развито мозолистое тело (часть мозга которая обеспечивает связь между полушариями мозга) что позволяет налаживать более интенсивные связи между полушариями, которые потенциально располагают к более высоким когнитивным возможностям. Так что если говорить о способностях, то женщины номинально способны дать фору любому мужчине при должном стремлении к образованию, какое встречается не часто к сожалению.
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DamBuster82 - вспомнился старый анекдот про женщину - ученную и морскую свинку...

Чем они похожи...?
Во первых не свинка...
Во вторых не женщина...
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и шо? в каком месте хлопать в ладоши? шо они такого интересного в раде сделали? вон у ляшка этих политических теточек человек 5 было . все с губами с сиськами с ж....ми, бабки получали и что ? блин какие то показатели придумываете как по удоям или надоям в колгоспе.....
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Твое лицо, когда по списку партии сказочного Поросяты проходит 26 человек, а ты 27-я в списке.

"Настоящий прорыв": женщины-депутаты составят почти 1/5 часть депутатов Верховной Рады нового созыва, - Суслова - Цензор.НЕТ 5556
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Вова сам не справится, эти твари будут брыкатся, нужно чтоб он указывал на тех кто вставляет палки в реформы и сними проводить беседы как в свое время с Шуфречем ))
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я мне интересно попадет ли в новое верхнее шапито безумная таньюха плешинская - чорноволка?
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это очень хорошо. наконец то беглая пациентка вернется на дурочку. до окончательного излечения.
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не уверен, пока ещё не объявили результаты
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Только кацапские свинособаки могут безумно и оголтело обгаживать женщин.
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Неважно женщина депутат или не женщина. Главное чтобы не женщина.
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Аферистки вертихвостки осваивают новые методы лохотрона, лавры бабы Жюли не дают покоя..
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"Европейской солидарности" (40 процентов)"
(с)
Ти на кого це бочку котиш?))
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Потрібно по розумі судити,а не по статті.
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Джетро Ви ж зрозуміли по чому.Не потрібно доколупуватись.
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У цій статті йде мова про саме про стать. Якби це слово було у тексті другорядне, то я б з Вами погодився, що не треба доко...
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Честно говоря, лучше, чтобы политики вообще были чистым разумом, без половых различий. Чтобы исключительно эффективностью брали, а не наличием/отсутствием мужского полового х*я.
Но раз так, что ж в раде на 1/5 пи*орасов станет меньше.
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Серед 250 зебілів, ненайшов жодного убдшника.жодного.
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а это важно? мало было в прошлый раз этих убд шников?

и что они продвигали? мыролюбный реформизм свиней.
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та нормальные там пацаны в СН,вот № 27,чем не депутат ?
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А накуя вони там тре ? Піарити соєву сраку ? Кожен має займатися своєю справою. Ні, я не кажу що убдшники-ветерани не мають такого права. Просто депутати мають бути перш за все професіоналами і державниками. Он ЧЛЕНІВ антинародного фронту і бєпєпє скільки було, а толку від них ? Всі як один кнопкодавили, прогулювали сесії, голосували з порушеннями регламенту за шокіна, луценка, гройсмана, за антиукраїнський закон про особливий статус лугандонії. Реальні члени
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А бондаренчиху покажут---аж дрожу---ото так охота увидеть!
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бздить сексизмом цей "прорив"
ніби виборці повинні голосувати НЕ за політиків і їх програми, а за баб(50%) і за геїв (50%)
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Ірина Суслова. Продажна соєва хвойда.
Політична діяльність[ред. | ред. код]

З 2014-го по лютий 2016 року входила до партії «Воля».

У жовтні 2014 році на дострокових виборах до Верховної Ради була обрана народним депутатом за списками партії «Самопоміч».

У лютому 2015 року парламентська фракція «Самопоміч» прийняла рішення виключити зі свого складу Суслову - за словами Єгора Соболєва - як єдину з фракції, хто проголосував за призначення генеральним прокурором Віктора Шокіна ...
30 березня 2016 року вступила у фракцію Блок Петра Порошенка.[5]
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Я в этот раз очень за вас болею дамы и приветствую увеличение доли женщин-депутатов в парламенте. Надеюсь на то, что вы действительно лучшие представительницы своего пола, образованные, интеллигентные и самодостаточные люди, а не чьи то подстилки.
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Нова Рада буде більш ефективною, бо там стало більше жінок - потужна думка! "Справжній прорив": жінки-депутати становитимуть майже 1/5 частини депутатів Верховної Ради нового скликання, - Суслова - Цензор.НЕТ 2142
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Это у кацапов чьих. А я занимаюсь исследованием кацапских лабораторных крыс, поэтому их словарь сразу заметен.
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Что за дебильная идея любой ценой минимум половину баб везде во власть засунуть?

Как только среди олигархов будет половина баб - так сразу и везде их будет само собой.
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а ще можна операції робити ... кнопкодавам і прогульникам
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або... без операції, прямо на засіданні фракції
ЦЕ Ж БОРОТЬБА З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ, йпт !
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Жесть!! Елену Григорьеву убили. Она часто выходила в поддержку Украины и крымских татар в СПб. R.I.P.
Неделю назад - Елена выложила у себя песню Зоряны - Гимн ОУН.. Гимн Армии!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Справжній прорив": жінки-депутати становитимуть майже 1/5 частини депутатів Верховної Ради нового скликання, - Суслова
 
 
 
 
 
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