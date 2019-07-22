 "Справжній прорив": жінки-депутати становитимуть майже 1/5 частини депутатів Верховної Ради нового скликання, - Суслова

Згідно з попередніми результатами виборів, до складу Верховної Ради України дев'ятого скликання увійде майже 20 відсотків жінок. Про це написала в Facebook народна депутатка, голова підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації комітету парламенту з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Суслова, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо тенденція збережеться, це буде справжній прорив. Жінки складатимуть 19% складу парламенту, тоді як в діючій Раді їх всього 12%", - написала Суслова.
За підрахунками депутата, в загальному в Раду пройде 86 жінок. Водночас серед депутатів, що проходять за партійними списками, жінки становитимуть 27 відсотків, а серед мажоритарників їх буде 11 відсотків.
За інформацією Суслової, найбільша частка жінок буде у фракції "Голосу" (44,4 відсотки), "Європейської Солідарності" (40 відсотків) і "Слуги народу" (27 відсотків).
Зокрема, за попередніми даними підрахунку голосів, від партії "Слуга народу" до Ради проходить загалом 52 жінки, від "Європейської Солідарності" - 10, від "Голосу" - 9, від "Батьківщини" і "Опозиційного платформи - За життя" - по 5.
У мажоритарних округах по одній депутатці в Раду проходять від "Опозиційного блоку" і "Свободи", ще в двох округах перемогли самовисуванки.
А вы, Зебилы, голосуйте дальше...
До этой новости оставалась еще маленькая надежда..
Доказано английскими ученными...
Да и в повседневной жизни каждый может сам убедится..
Чем они похожи...?
Во первых не свинка...
Во вторых не женщина...
Вова сам не справится...
(с)
Ти на кого це бочку котиш?))
Но раз так, что ж в раде на 1/5 пи*орасов станет меньше.
и что они продвигали? мыролюбный реформизм свиней.
ніби виборці повинні голосувати НЕ за політиків і їх програми, а за баб(50%) і за геїв (50%)
Політична діяльність[ред. | ред. код]
З 2014-го по лютий 2016 року входила до партії «Воля».
У жовтні 2014 році на дострокових виборах до Верховної Ради була обрана народним депутатом за списками партії «Самопоміч».
У лютому 2015 року парламентська фракція «Самопоміч» прийняла рішення виключити зі свого складу Суслову - за словами Єгора Соболєва - як єдину з фракції, хто проголосував за призначення генеральним прокурором Віктора Шокіна ...
30 березня 2016 року вступила у фракцію Блок Петра Порошенка.[5]
Как только среди олигархов будет половина баб - так сразу и везде их будет само собой.
ЦЕ Ж БОРОТЬБА З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ, йпт !
Неделю назад - Елена выложила у себя песню Зоряны - Гимн ОУН.. Гимн Армии!!!