 "Справжній прорив": жінки-депутати становитимуть майже 1/5 частини депутатів Верховної Ради нового скликання, - Суслова

Згідно з попередніми результатами виборів, до складу Верховної Ради України дев'ятого скликання увійде майже 20 відсотків жінок. Про це написала в Facebook народна депутатка, голова підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації комітету парламенту з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Суслова, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо тенденція збережеться, це буде справжній прорив. Жінки складатимуть 19% складу парламенту, тоді як в діючій Раді їх всього 12%", - написала Суслова.

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За підрахунками депутата, в загальному в Раду пройде 86 жінок. Водночас серед депутатів, що проходять за партійними списками, жінки становитимуть 27 відсотків, а серед мажоритарників їх буде 11 відсотків.

За інформацією Суслової, найбільша частка жінок буде у фракції "Голосу" (44,4 відсотки), "Європейської Солідарності" (40 відсотків) і "Слуги народу" (27 відсотків).

Зокрема, за попередніми даними підрахунку голосів, від партії "Слуга народу" до Ради проходить загалом 52 жінки, від "Європейської Солідарності" - 10, від "Голосу" - 9, від "Батьківщини" і "Опозиційного платформи - За життя" - по 5.

У мажоритарних округах по одній депутатці в Раду проходять від "Опозиційного блоку" і "Свободи", ще в двох округах перемогли самовисуванки.