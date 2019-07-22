EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
  445  1
Все про:кіно (397) миротворці (490) Мінінформполітики (167)

 Фільм про українських миротворців представили в Херсоні і Миколаєві. ФОТОрепортаж

Стрічка "Миротворці. У горах Сванетії" розповідає про першу самостійну місію українських миротворців, що відбулася в 1993 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інформаційної політики України, інформує Цензор.НЕТ.

"Покази документального фільму "Миротворці. У горах Сванетії", знятого компанією MIR & CO PRODUCTION на замовлення Міністерства інформаційної політики, відбулися з нагоди Дня українського миротворця. 15 липня стрічку показали в Херсоні (кіноконцертний зал "Ювілейний"), 16 липня - в Миколаєві (у військовій частині)", - сказано в повідомленні.

Участь у заходах взяли продюсер фільму Мирослав Гай, автор ідеї Валентина Охлопкова, керівник сектору інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу МІП Віктор Литвинов.

Читайте також: П'ятеро українських миротворців вирушили служити в Малі

Фільм про українських миротворців представили в Херсоні і Миколаєві 01

Фільм розповідає про першу самостійну місію українських миротворців, що відбулася з 10 по 14 жовтня 1993 року. Це була спецоперація ЗСУ з евакуації грузинських біженців у горах Сванетії. Українські пілоти на 17 вертольотах під обстрілами абхазо-російських військ здійснили 291 виліт і врятували від етнічних чисток 7634 людини, доставили 487 тонн вантажу.

Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій, починаючи з 1992 року. Всього у військових операціях взяло участь понад 44 тисяч українських військовослужбовців.

Дивіться також: Українські миротворці в Конго врятували життя місцевого бійця, пораненого в перестрілці з бойовиками. ФОТОрепортаж

Фільм про українських миротворців представили в Херсоні і Миколаєві 02
Фільм про українських миротворців представили в Херсоні і Миколаєві 03
Фільм про українських миротворців представили в Херсоні і Миколаєві 04
Фільм про українських миротворців представили в Херсоні і Миколаєві 05
Фільм про українських миротворців представили в Херсоні і Миколаєві 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139053
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФільм про українських миротворців представили в Херсоні і Миколаєві. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору