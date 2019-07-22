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 Політика України
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 Євросоюз не надаватиме візи кримчанам за виданими після 2014 року російськими паспортами, - посол ЄС у РФ Едерер

ЄС не буде ставити шенгенські візи жителям окупованого Криму в паспорти, видані Росією після 2014 року.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС глава представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що ЄС не визнав і не визнає окупацію Криму Росією, "тому російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не будуть визнаватися і прийматися у разі звернення по шенгенську візу".

За словами дипломата, існує два способи отримання шенгенської візи жителями Криму. "Перший - для жителів Криму, які мають проїзні документи, видані там російською владою до незаконної анексії. Другий спосіб - наступний: багато жителів Криму мають український паспорт або можуть його отримати, оскільки Україна як і раніше вважає жителів Криму українськими громадянами. І мешканці Криму можуть використовувати ці українці не біометричні паспорти", - вказав він.

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Однак в обох випадках кримчанам "слід звертатися по шенгенську візу в консульства країн ЄС, розташовані в Україні, а не в Росії". "До речі, а якщо у них є біометричний український паспорт, то вони можуть здійснювати безвізові поїздки в країни Шенгенського простору, оскільки для українців з біометричними паспортами діє безвізовий режим. І цей безвізовий режим існує з 2017 року", - додав дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139052
 
   
 Топ коментарі
 
А путен нападет если трогать Порошенко?
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Вот не пойму, родная говень, хуйло-бох,зато без биндер, можна разгаваривать на радном чувашском наречии,зачем крысам Европа,когда в родном говне тепло и патрет хуйла перед красной мордой
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Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны… Евросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 7365
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ВИгляд Північної і Південної Кореї--вночі
Євросоюз не надаватиме візи кримчанам за виданими після 2014 року російськими паспортами, - посол ЄС у РФ Едерер - Цензор.НЕТ 6887
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Если у него хватит ума не трогать Порошенко-безвиз останется. В противном случае,я почти уверен что безвиз отменят.
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А путен нападет если трогать Порошенко?
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попробу потрогать Мертвечука - апокалипсис будет
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скорее всего отпадет. ибо свиновальц подельник карликового ********.
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Не пукен,а *****, тебе удмурту это должно быть известно, а ***** твоё напасть теперь может только на воронеж
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Не,путен,дебілятко,вже напав.Ану, скажи-(але голосно)-хуйло!
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теж добре, але Турція ))) там безвіз з кацапами поки пво), будуть будувати! Евросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 1038
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А зачем им визы? Они приезжают в Украину, получают наш паспорт и ездят по безвизу.
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Вот не пойму, родная говень, *****-бох,зато без биндер, можна разгаваривать на радном чувашском наречии,зачем крысам Европа,когда в родном говне тепло и патрет ***** перед красной мордой
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Так ото ж,никто кацапов не понимает.
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Крымчане хер ложили на эти визы. У крымчан-украинский безвиз. Они же не лохи, давно оформили биометрику...
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че..променяли рюський пашпорт Евросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер - Цензор.НЕТ 4668 а ***** так старался
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это правда. и большинство крысоиуд имеют украинскую биометрику. это последствия свинотамжынашелюдизма.
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козломордые идите очередь уже занимайте а то завтра голодные будете=))

https://www.youtube.com/watch?v=otw8kFfn4Dk
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А зачем они в говень вернулись, чтобы потом сбежать?
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зебобик выдаст всем страждущим коцапам украинские паспорта. бонус - пенсия, и возможность голосовать за руцький изык и против наты
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Шоппинг на берегу Белого моря, секс-туризм в Костроме, сёрфинг в Воткинском гранитном карьере, дефиле вдоль челябинской реки Теча... ... На хер та гейропа?
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*******, забыл подводные байдарочные походы по местам славных боевых аварий Лошарика, Курска и Комсомольца, паломничество к взорвавшемуся Протону, дискофестивали на кладбище спецополченцев в Ростове...
Короче, как тебе такое, гейропа?
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сепари в Європу повтікали--а чого не в расею?
візи кур..їм давай
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а чего вы так возбудились земляки? все крысчане уже давно биометрические паспорта за зеленые деньги в херсонском оивре купили и давно по безвизу в ЕС катаються... поздно спохватились надо было раньше с коррупцией и взяточничеством бороться!!! да петр алексеевич?
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Ой нє скрєпно то как.... шо Бандерівські паспорти з "ворожим" тризубом у руки брали??? Неможе бути.... хоча... щури є щури й завжди їми залишаться.
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крысам визы не нужны. иуды и без виз погут поехать на удмуртию и мордовию.
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То что там ***** заявило,это бред для идиотов, хотя посмотришь на лахтинцев,срущих здесь,идиотов там 99%
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так у русни удмурт с коми или чувашом вперемешку. они все такие умственно отсталые.
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Нє скрєпно по "гейропам" їздять ... чоцта крисчане скрєпи скрєпниє нє чтут савсєм... ай яй йя.
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А что так,зауралец,а как же патриотизьм,скрепы опять же,или крысчане предали любимого фюрера,ну т.е *****
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Вот мне интересно, когда крымчанам выдавали двухголовую курицу, украинские паспорта отбирали или нет? Кто точно знает?
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нет. никто не отбирал. русня уже тогда внедряла эту заразу в Украину. правда активные крысоиуды в Украину не выезжают, сцут , потому что знают что за скачки по антимайдауну крысмская вясна им зона на Херсонщине светит.
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Значит украинский паспорт им уже без надобности. Но заграничным украинским паспортом они ведь могут воспользоваться, как и безвизом.
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Побольше вам камней с неба, сраные крысчане!

P.S. Патриотов Украины не касается, если, конечно, таковые там есть.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄвросоюз не надаватиме візи кримчанам за виданими після 2014 року російськими паспортами, - посол ЄС у РФ Едерер
 
 
 
 
 
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