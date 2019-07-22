 На рахунках Єфремова у Швейцарії лежать 33 млн швейцарських франків - це 866,7 млн гривень, - DW

Гроші у Швейцарії лежать на підконтрольних синові і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів і Канади. Про це з посиланням на реєстр судових справ Швейцарії пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Ці гроші заблоковані з літа 2016 року. Син Єфремова Ігор, його дружина і підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися в Швейцарії, домагаючись того, щоб рахунки розморозили. Вони намагалися переконати швейцарських суддів, що справи проти Єфремова-старшого - це "політична розправа" і порівнювали його з опальним російським олігархом Михайлом Ходорковським.

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Але швейцарські судді відмовилися розморожувати рахунки. Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненому в реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремових будуть заблоковані доти, поки Україна не доведе в суді злочинне походження цих коштів.

Як повідомили DW у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду у середині квітня було передано банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових. Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремова-молодшого. Цю справу у Швейцарії було закрито 2015 року за браком доказів.

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Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремов провів три роки в СІЗО в Старобільську.

22 липня 2019 року Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід ексголові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову на цілодобовий домашній арешт.