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Все про:гроші (218) Єфремов (256) Швейцарія (90)

 На рахунках Єфремова у Швейцарії лежать 33 млн швейцарських франків - це 866,7 млн гривень, - DW

Швейцарія оприлюднила дані про кошти ексглави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Гроші на його рахунок надходили з 2006 року. Рахунки контролюють син Єфремова Ігор і його дружина.

Гроші у Швейцарії лежать на підконтрольних синові і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів і Канади. Про це з посиланням на реєстр судових справ Швейцарії пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Ці гроші заблоковані з літа 2016 року. Син Єфремова Ігор, його дружина і підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися в Швейцарії, домагаючись того, щоб рахунки розморозили. Вони намагалися переконати швейцарських суддів, що справи проти Єфремова-старшого - це "політична розправа" і порівнювали його з опальним російським олігархом Михайлом Ходорковським.

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Але швейцарські судді відмовилися розморожувати рахунки. Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненому в реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремових будуть заблоковані доти, поки Україна не доведе в суді злочинне походження цих коштів.

Як повідомили DW у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду у середині квітня було передано банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових. Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремова-молодшого. Цю справу у Швейцарії було закрито 2015 року за браком доказів.

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Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремов провів три роки в СІЗО в Старобільську.

22 липня 2019 року Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід ексголові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову на цілодобовий домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139051
 
   
 Топ коментарі
 
так то красноморды нареформировал мыролюбно до 14 года.
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Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение этих средств Источник: https://censor.net.ua/n3139051

Ничего так Швейцария Югика обломала
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Ну а у ЗЕкловунов хватит времени, или они будут 5 лет визжать про то как у Югика и Парашенка не хватило времени и нихрена не делать???
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так то красноморды нареформировал мыролюбно до 14 года.
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Во во,вот и я говорю...украинцы,берите новые кредиты у ЕС и МВФ и ....наполняйте ими швейцарские банки !! хе хех
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Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение этих средств Источник: https://censor.net.ua/n3139051

Ничего так Швейцария Югика обломала
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Оставайся в Германии Зесепарша, мнение дезертиров перебежчиков очень важно для нас.
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А звідки, у сідєльца Єфремова взялись 33 мільйони франків, тебе не здивувало, аж ніяк.
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Курица мордовская,так тебе нравится,что этот упырь грабил луганчан ,а потом сдал их *****?
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Чу-чу-чу! Стучат, стучат копыта.
Чу-чу-чу! Ударил пулемёт!
Белая гвардия наго́лову разбита,
А Красную армию никто не разобьёт!
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Кристально честный человек, однако. Ну, немного поделиться зеленью с богданами, розумовскими, шефирами и прочей Зеленью, и опаньки, уже станет жертвой репрессий папиредников. На счетах Ефремова в Швейцарии лежат 33 млн швейцарских франков - это 866,7 млн гривен, - DW - Цензор.НЕТ 6159
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вот время как раз и покажет ).... Ванга вы или нет
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Это теперь кореш и подельник ЗЕкоманды прошу любить и жаловать. ЗЕбилы его уже своим называют. Отмашка сверху шо это свой для ЗЕбилов уже была... если шо...
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а разве красномордую ефремку в14-16 годах не свиновальц защищал?
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Плохо защищал бо сидел он в СИЗО, а вот ЗЕбилы лутше защитили..теперь он уже дома у себя сидит.
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этот почетный лугандон ни дня в сизо не сидел. он жил все это время на даче у кума или хозяина.
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Транслируешь мордовско-сепарские сказки, сепарвася...
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Ждал ЗЕкловуна который в отличи от мародёра бариги его уж точно посадит.
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краще скажи коррупційні схеми розбудовував.і до останнього за владу тримався
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Как то скромно вождь красно-рожих стоганул. Так, на старость. Швейцарцы ушлые, много нельзя. Там в РФ лярды работают у них у всех---в том то и причина войны была, чуть кончилось бабело. А привыкли. К сожалению не вернём.
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Скоро в ЗЕкоманде будет - скриньте и проверяйте. Гарантия 101%. Вопрос только кем пристроят и в какой должности.
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инетересно, а сколько на счетах свинарчуков?
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Туда...куда портнов прикажет смотреть...
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У Йугика и Парашенка за 5 лет не хватило времени найди доказательства. А чего вы от него хотите если Йугик доказал что Бойко не причастен к вышкам Бойка. Не сомневаюсь что Йугику башляли притом не плохо за то что он отмазал всех рыгов. Теперь свалит на свои Сейшелы с несколькими сотнями миллионов.
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Ну а у ЗЕкловунов хватит времени, или они будут 5 лет визжать про то как у Югика и Парашенка не хватило времени и нихрена не делать???
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Посмотрим. Иначе ЗЕ побежит вслед за Парашенком, никто его терпеть и защищать не будет.
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Скоро все разблокируют...лейтенант из сбу посодействует...
Сегодня красномордый уже сменил нары в сизо...на теплую постель в своем доме...
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Ой, вей! Наши ж в городє!
Он вийдєт чістим і нє в чьом нє віноватим,
Клянусь вам в етом, вєк свободи нє видать!
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порох перетворив вас на кловунів ви правду такі дурні чи вам за це платять?
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Почти миллиард гривен украл только один Ефремов .
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Порохососы раздухарились ,а как там насчёт допроса Парашенка на 25-го?
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Всё верно ЗЕбилятник -- Порошенко на допрос,а Ефремова в ЗЕкоманду. ЗЕбилятники довольны.
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Тебе лечится надо зебил. Вы зебилы только пороха видите. Мне тоже Зеленский не нравится, но я так часто его не вспоминаю. Я просто смотрю что оно делает и молча делаю выводы. А вам бы только попи#деть..., Порох, да Порох... ох уж этот Порох... уймитесь уже)))
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дійсно---як малі діти --то порох то зе...і так весь чат
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Думаю,насправді в нього більше грошей.
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це він..так..заєте таке--нехай заберуть частину.щоб не забрали все
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И что конфисковать в пользу государства проблема? Или это его честно заработаные деньги? Че то я *** сомневаюсь.
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всі депутати в Україні дуже чесні. А чиновники які чесні. А судді взагалі кришталевої чесноти. А олігархи найчесніші, усіх переплюнули.
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Сейчас речь идет о Ефремове, успокойся....
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Господарі Донбасу без Донбасу. Явно Ахметовська лапа там шарудить.
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Фото к статье уже не актуально...пора менять...красномордый чувак в мягком кресле..с бокалом коньяка...в халате и домашних тапочках...😀
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Да ничего не будет сепару, из СИЗО уже выпустили, значит на очереди размораживание средств - занесет кому нужно и улик как всегда окажется недостаточно. Только суд Линча над сепарами, прокуршлюхами и судьями их выпускающими может реально изменить ситуацию, а так они всех нас на кую вертели и все наши возмущения в интернете им до одного места.
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а тут чудака з зоопарку за вісім штук зловили
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Расскажите ето даунбаситам и особенно шахтерам, которых когда то Ефремов пиз***дил, где ихние деньги. И скорее всего ето не последние деньги а лишь небольшая часть, остальные раскиданы по другим счетам и другим банкам.
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Интересно,а кого из нынешних политиков прошедших в Раду он финансировал?
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Заработал непосильным трудом.. бедолага... Если собрать все деньги воров политиков. то Украина сама может стать как МВФ!! Расстрелять, а все добро , нажитое непосильным трудом, конфисковать в фонд государства!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа рахунках Єфремова у Швейцарії лежать 33 млн швейцарських франків - це 866,7 млн гривень, - DW
 
 
 
 
 
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