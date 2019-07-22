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 Директора "Дермансько-Острозького" Національного природного парку заарештували під час отримання хабара $5 тис., - СБУ. ФОТО

В межах заходів з боротьби з корупцією в екологічній сфері співробітники Служби безпеки України викрили в отриманні неправомірної вигоди директора "Дермансько-Острозького" Національного природного парку Мінекології та природних ресурсів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця шість тисяч доларів США за невчинення перешкод у здійсненні господарської діяльності на території парку.

За вказану суму чиновник обіцяв також сприяти в оформленні та погодженні необхідних документів і наукового обґрунтування з перенесення меж ділянки господарювання.

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Правоохоронці затримали директора в адмінприміщенні під час отримання другої частини хабаря у розмірі п’ять тисяч американських доларів. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

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Заходи із викриття посадовця проводилися спільно Теруправлінням ДБР, розташованим у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України".

Директора Дермансько-Острозького Національного природного парку заарештували під час отримання хабара $5 тис., - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139050
 
 
 Топ коментарі
 
дерманский директор оказался
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Ні. путена, як і медведчука порохботи пережевуть якось, а от коломойського- нє))
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Ирина, вы он, она или оно?
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гарно мабуть бути дирехтаром та ще й таким пузатим...
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Якщо Вакарчук готовий бути прем'єром, то я готовий бути солістом Океан Ельзи.
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Кроме СБУ, подконтрольной президенту, хоть кто-то борется с коррупцией?
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Только и читаешь, что сбу задержало на взятке
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Все как обычно, не поделился с новой властью. Идет перераспределение потоков, а на должность поставят человека Коломойского.
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На должность поставят самого коламойского. Від цьго Зе всого можно очікувати!!!!!
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Ні. путена, як і медведчука порохботи пережевуть якось, а от коломойського- нє))
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Причем тут СБУ к заповеднику?...когда убийство Шеремета раскроете?...почему Медвичук не сидит? Путин введи войска!! 8% элита!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДиректора "Дермансько-Острозького" Національного природного парку заарештували під час отримання хабара $5 тис., - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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