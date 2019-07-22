 ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня

Цю інформацію ttheБабелю підтвердили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на 17 липня. За словами директора ДБР, він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Однак, за інформацією пресслужби політика, Порошенко не отримував жодної повістки, а тому перебував на міжнародних зустрічах в Європарламенті.
уже тошнит от скулежа, затхлостью уже методички воняют и все равно бычье вытаскивает и пытается вякать...
ваше место у параши!...
а если будет, то не наш, а навязанный из вне...
для зебиловдля очень развитых людей - ПНХ....
На скамье подсудимых
Его кум-прокурор
И какой-то торгаш
Это было во вторник...
противоглистовые пейте, а то с *********** помойки, бог знает чего подцепите!...
это ты, фото с "путин - *****", спамишь?....
коли заблокував пропозицію Зе у Вр щодо ліквідації мажоритарки...(нехай із закритими списками..
мав би гарантовано 50 депутатів..
а зараз 25 по списку плюс максимум 12 по мажоритарці..
от і пецю не посадять
Зе вони на..уй не потрібні КУПУВАТИ -вже має монобільшість..
Так, не важно получилось. Назад. Начнем сначала.
я думал о секундах свысока,
пора прішла-і я уже на нарах.
Свистят они, как пули у виска,
Дубневичі...Гладковскіє и Суркиси...
"Сємнадцать мгновєній Бариги"
засуньте свою повістку собі в кацапську сраку. Потрібен Петро. Прийдіть і візьміть.
Якшо зможете.
ніякого задоволення від процесу ))
Не посадят Пецю,потому как с ним вынуждены будут садить Кролика,Медведчука,Ахметова и другую живность.А этого не дадут "западные друзья".Не дадут,потому как все эти персонажи сплошь граждане канад-израилей-австрий и прочих стран.Да и опасные утечки информации по сделкам с МВФ повылезут наружу.
доведено Світовою історією.
Педро Пабло Кучинські, який очолював Перу в 2016- 2018 роках, підозрюється в корупції і відмиванні грошей. Справа проти екс-президента пов'язана з бразильським будівельним концерном Odebrecht.
Не совсем. Скорее, беспримерная тупость вчерашних мятых «героев»
Для них - да. Все происходящее - феерический нежданчик. Им ведь всерьёз казалось, что они забежали навсегда. Что они будут орать, оскорблять, воровать, а страна будет терпеть. И влажно хлопать им... В далеком 2014-м году в результате потрясающей жертвенности общества эти странные ребята стали властью. Натянули на себя камуфляжи, оперативно надули собственное самомнение, распушили петушиные перья. Они не сомневались, что президентами/министрами/депутатами будут вечно, потому что теперь монопольно контролируют правила. Быстро перестроили все вертикали, натыкали туда своих бездарных помощников и... начали хищно мародерить. И плевать они хотели на страну, реформы, будущее. «Мы - здесь и мы - жрём!»...
... Через год оказалось, что они совсем не про эффективное управление. Они вообще не знают, что такое конкурентное управление. Они - это про гимны при лучине и, простите, ссанье мимо унитаза. И про наглость. И про Косюка с большой хотелкой. И про Свинарчука со жлобской стаей оборон/воров... Про много чего, но только не про современное gov-управление...
... Через два года все уже было предельно ясно. Вопли о «сепаратистах». Торговля на крови. И нарастающий вой бюджетного распила. Оказалось, что Омелян, Яценюк и тем более Гройсман - это совсем не про отраслевые реформы, а про дешёвые понты провинциальных прыщавых юношей...
... Через три года началось то, что и должно было начаться. Вся эта напыщенная воровская тусовка замкнулась в себе и демонстративно грабила. Общество оказалось на обочине. Но гниющий «элитный петушатник» решил, что общество и не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки. Для чего и начали строить гигантскую сеть «полезных pr-идиотов», которые примитивно залайкивали и зализывали «реформаторов». Так родилась орда... внутренних пропагандистов. Их не интересовала инфо/война с РФ. Их не волновала работа с западным общественным мнением. Только обман внутри страны. Вся это когорта получала гигантские деньги на то, чтобы языком малограмотного семиклассника вещать о каких-то «анакондах» и «витринах»)...
... Четвёртый и пятый год поставили окончательный диагноз. Случайные ребята возлюбили советскую стилистку и стали помпезно перерезать ленточки везде. Бот-армия услужливо изливала тонны «одобряемса». А общество замыкалось. Чтобы в итоге сказать «вон» этой мрачной пятилетке. Закономерный итог. Потому что это - Украина. Свободная страна свободных людей. Страна, в которой никакое существо не может приказывать нам, что читать, что смотреть, как оценивать... Украина это ведь не РФ. Здесь нельзя построить полит/монополии. Не получилось это у Кучмы и Януковича. Так почему должно было получиться у записного вруна Порошенко? Вывод, впрочем, о другом. Какими же все-таки надо быть бесполезными и жадными идиотами, чтобы за пять лет растерять такой кредит доверия и быть столь показательно униженными собственной страной? В зеркало посмотритесь..
Михаил Подоляк
🤗
не варто "зачовгувати" частим вживанням УРОЧИСТЕ ВІТАННЯ.
ЦЕ просто "несмачно"(