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 Політика України
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Все про:допит (479) Порошенко (9501) ДБР (381)

 ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня

Повторно для дачі показань п'ятого президента України Петра Порошенка запросили на 25 липня.

Цю інформацію ttheБабелю підтвердили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на 17 липня. За словами директора ДБР, він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Однак, за інформацією пресслужби політика, Порошенко не отримував жодної повістки, а тому перебував на міжнародних зустрічах в Європарламенті.

Читайте також: Порошенка повторно викличуть як свідка, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139049
 
   
 Топ коментарі
 
Петюшки, вы зробили це разом 👍🏻😁
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Прошу пана до гіляки.
Пан не хоче, але йде.
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Надо выразить порохоботам благодарность ,столько сколько они для уничтожения пэтиной банды не сделал никто .. ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля - Цензор.НЕТ 3668
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почему турфинов обосрался давать приказ на защиту крыма ...шоооооооооооооо обосрался?
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ПНХ - Украину все равно не сдадим...
уже тошнит от скулежа, затхлостью уже методички воняют и все равно бычье вытаскивает и пытается вякать...
ваше место у параши!...
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так вы же скулите словами СЛАВА УКРАИНЕ ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня - Цензор.НЕТ 1957 . А НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ВОЕННОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
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просто пойми мне хочется чтобы все жили по законам и не нарушали хуже бы не было
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без базовых понятий и устоев, которые из нашего общества уничтожались десятилетиями, никакого, нашего, закона и порядка не будет...
а если будет, то не наш, а навязанный из вне...
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Я вот скажу - во-певых я действительно украинец родился и живу в украине ....за пять лет не было ни одной нормальной реформы .....почему я так считаю.....во-первых я за то чтоб человек получал гарантированно 150$.....ты спросишь а почему 150 а не 130 а я скажу 150 фигурирует в стандартах ООН в плане бедности если он на руки получает меньше 150 то он бедный. Вот не ужели нельзя было указать 5250 грн. есть необлагаемый налогом минимум ...или как там говорят налоговая социальная льгота .....не нужно делать 5250 грн. минимальной зарплатой...нужно идти поступательно к ликвидации бедности в украине
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Послушайте вы затрахали ........нужно не МОВА АРМИЯ И ВИРА а ЗАКОН И ПОРЯДОК.....МОВА АРМИЯ И ВИРА ДЛЯ ДЕБИЛОВ
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еще раз, для зебилов для очень развитых людей - ПНХ....
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ПОСЛШАЙ ВОТ ИЗМЕНЯТ ЗАКОН О ЯЗЫКАХ И БУДЕТ 50 НА 50 УКРАИНСКИЙ И РУССКИЙ А ТЫ ПСЕВДОПАТРИОТ БУШ ХАВАТЬ ЭТО
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Как возбудились зебилы! Им мороженку пообещали.
ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня - Цензор.НЕТ 6770
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Петьку на допрос? А как же путен? Он шо, уже передумал нападать?
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А на черной скамье
На скамье подсудимых
Его кум-прокурор
И какой-то торгаш
Это было во вторник...
ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня - Цензор.НЕТ 8761
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Забавно читать высеры зетупарылых в адрес пэти, особенно про ростов, от бывшего эЛОХтората овощного ХАМА и жопаблока. Гы. ЗЕРОвова может до вызовов в ГБР может и не дотянуть, остынет на пол-пути.
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Юля Володимирівна готова здати в оренду інвалідний візок, а Насіров - картату ковдру.
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кто таскает с росовясны говно?... димка и еще парочка зелебобиков....
противоглистовые пейте, а то с *********** помойки, бог знает чего подцепите!... ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня - Цензор.НЕТ 3124
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Свинья соевая, а ты откуда знаешь что там на *********** помойке пишут?
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читаю вас, периодически - врага нужно знать в лицо....
это ты, фото с "путин - *****", спамишь?....
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Сьогодні просто якесь свято для душі,читаючи соцмережі та сторінки порохоскота.
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Порохоботская шобла в мелкой истерике. Тремор какой-то. Им кажется, что петя еще огого. Ну скоро поймут , что пеятя это сейчас всего лишь хихихи на куче с порохоботовским дерьмом.
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Порошенко промахнувся.

коли заблокував пропозицію Зе у Вр щодо ліквідації мажоритарки...(нехай із закритими списками..
мав би гарантовано 50 депутатів..
а зараз 25 по списку плюс максимум 12 по мажоритарці..




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питання--а кравчук кучма януковіщ ющ сидять?
от і пецю не посадять ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня - Цензор.НЕТ 6520
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потому что все эти твари заручались круговой порукой, сейчас такое не прокатит
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Сколько было фанов Януковича. Нет ни одного. Сколько фанов у клоуна петрушки, пытающегося строить в бухом состоянии умный вид. Половина осталась. Через несколько месяцев, как и у рыгов, не останется никого.
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Порошенко у Раді, значить депутатська неприкосновеність буде знята. Слава Богу !!!
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це ,до речі буде хороший спосіб на мажоритарників...
Зе вони на..уй не потрібні КУПУВАТИ -вже має монобільшість..
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монобільшість? вспомни эти слова через 3 месяца. увидишь, что от твоей більшості останется. перегрызутся, как крысы...
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Так подняли легкое бревнышко на плече и легкой походочкой, с улыбками, высоко поднимая коленки, двинулись вперед.

Так, не важно получилось. Назад. Начнем сначала.
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я думал о секундах свысока,

пора прішла-і я уже на нарах.
Свистят они, как пули у виска,
Дубневичі...Гладковскіє и Суркиси...


"Сємнадцать мгновєній Бариги"
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там у тебя,лошок,одна буква Д лишняя в нике...
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єфремови, портнови, і прочи каломойши.
засуньте свою повістку собі в кацапську сраку. Потрібен Петро. Прийдіть і візьміть.
Якшо зможете.
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Нафіг ти х..йла тулиш в тему про падлошенка тупа істота
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У меня просьба когда он ввойдет в ГБР сразу с свидетеля переквалифицировать в подозреваемого
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рано..
ніякого задоволення від процесу ))
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просто меня бесит одно в реформе прокуратуры.....раньше люди могли пожаловааться в прокуратуру а сейчас не бо он не осуществляет надзор за законностью
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Зебобики начали обтекать... ну вот вы, будучи "олигархически" крутым повелителем конфет и шоколада, передав свой бизнес Ротшильдам в "слепой траст"....., не думайте-ли, что там такие простые как вы дядьки сидят, к ним пришли, а у них опись танков и пальмового масла на столе лежит...нахлобучить так просто нельзя....Не паясничаю, буду рад когда ваши избранники закроют Игоря Валерьевича, Медведчука, даже Пороха... ***** не дремлет, не взирая на вашу эйфорию!
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так посади его по закону Украины... Оппонент пока только берет свой электорат (прости Господи) красивыми обещаниями.... Школа с дипломами в виде красных носов не дает прав на беспредел... Вынесут его киевляне в случае ошибки, ну а мы поможем! Привет с украинского Донбасса!
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не-не...Пеця будет из вестибюлей Евросоюза и других общественных зданий давать интервью (которые сам и покупать будет),что он необходим там,в Европах,для защиты интересов Украины и украинцев...что приглашён на тусовки каких-то экс-депутатов Европарламента..И так 5 лет..
Не посадят Пецю,потому как с ним вынуждены будут садить Кролика,Медведчука,Ахметова и другую живность.А этого не дадут "западные друзья".Не дадут,потому как все эти персонажи сплошь граждане канад-израилей-австрий и прочих стран.Да и опасные утечки информации по сделкам с МВФ повылезут наружу.
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якщо Пеця буде занадто токсичний його свої ж і грохнуть ...
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Зебилки, крутил Петя, ГБР, сами знаете на чем... в месте с вашей зеленой шмарклей, Беней, и ******.
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на будь якого Великого і Страшного казнокрада вистачає будь-якого добре замотивованого прокурора..

доведено Світовою історією.
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ну ну смотри чтоб пету не искали на мальдивах ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня - Цензор.НЕТ 3897
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Суд на три роки продовжив арешт екс-президента Перу
ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня - Цензор.НЕТ 5170

Педро Пабло Кучинські, який очолював Перу в 2016- 2018 роках, підозрюється в корупції і відмиванні грошей. Справа проти екс-президента пов'язана з бразильським будівельним концерном Odebrecht.
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Мордва подотрись лопухом и хрюкни про вЯличие заСрахи...
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«Мы - здесь и мы - жрём!»... Шок и реванш?)
Не совсем. Скорее, беспримерная тупость вчерашних мятых «героев»

Для них - да. Все происходящее - феерический нежданчик. Им ведь всерьёз казалось, что они забежали навсегда. Что они будут орать, оскорблять, воровать, а страна будет терпеть. И влажно хлопать им... В далеком 2014-м году в результате потрясающей жертвенности общества эти странные ребята стали властью. Натянули на себя камуфляжи, оперативно надули собственное самомнение, распушили петушиные перья. Они не сомневались, что президентами/министрами/депутатами будут вечно, потому что теперь монопольно контролируют правила. Быстро перестроили все вертикали, натыкали туда своих бездарных помощников и... начали хищно мародерить. И плевать они хотели на страну, реформы, будущее. «Мы - здесь и мы - жрём!»...
... Через год оказалось, что они совсем не про эффективное управление. Они вообще не знают, что такое конкурентное управление. Они - это про гимны при лучине и, простите, ссанье мимо унитаза. И про наглость. И про Косюка с большой хотелкой. И про Свинарчука со жлобской стаей оборон/воров... Про много чего, но только не про современное gov-управление...
... Через два года все уже было предельно ясно. Вопли о «сепаратистах». Торговля на крови. И нарастающий вой бюджетного распила. Оказалось, что Омелян, Яценюк и тем более Гройсман - это совсем не про отраслевые реформы, а про дешёвые понты провинциальных прыщавых юношей...
... Через три года началось то, что и должно было начаться. Вся эта напыщенная воровская тусовка замкнулась в себе и демонстративно грабила. Общество оказалось на обочине. Но гниющий «элитный петушатник» решил, что общество и не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки. Для чего и начали строить гигантскую сеть «полезных pr-идиотов», которые примитивно залайкивали и зализывали «реформаторов». Так родилась орда... внутренних пропагандистов. Их не интересовала инфо/война с РФ. Их не волновала работа с западным общественным мнением. Только обман внутри страны. Вся это когорта получала гигантские деньги на то, чтобы языком малограмотного семиклассника вещать о каких-то «анакондах» и «витринах»)...
... Четвёртый и пятый год поставили окончательный диагноз. Случайные ребята возлюбили советскую стилистку и стали помпезно перерезать ленточки везде. Бот-армия услужливо изливала тонны «одобряемса». А общество замыкалось. Чтобы в итоге сказать «вон» этой мрачной пятилетке. Закономерный итог. Потому что это - Украина. Свободная страна свободных людей. Страна, в которой никакое существо не может приказывать нам, что читать, что смотреть, как оценивать... Украина это ведь не РФ. Здесь нельзя построить полит/монополии. Не получилось это у Кучмы и Януковича. Так почему должно было получиться у записного вруна Порошенко? Вывод, впрочем, о другом. Какими же все-таки надо быть бесполезными и жадными идиотами, чтобы за пять лет растерять такой кредит доверия и быть столь показательно униженными собственной страной? В зеркало посмотритесь..

Михаил Подоляк
🤗
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Послушайте я не против СЛАВА УКРАИНЕ но это военное приветствие но не смысл жизни ПИСДАПАТРИОТОВ Украины
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погоджусь..
не варто "зачовгувати" частим вживанням УРОЧИСТЕ ВІТАННЯ.


ЦЕ просто "несмачно"(
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я не спорю мы должны от россии отличаться чем то но когда на кухне говорят перед вечерею СЛВА УКРАИНЕ это черещурь
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поСле того как зеленУю падаль на ростов погоним.не будет этой портновской помойки гБр
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для начала "гонялки" правильной стороной засунь, пишешь как курица лапой
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Зебилам трахнули мозг,а они допросу порошенко радуются.Что с них взять,зебилы!
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За ілловайсь Дебальцеве та інші чіслені котли, за знищення економіки України повісити за яєла виродка!
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послушайте для меня жить в европе это ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ а не желанию
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Кроме внутренних врагов нужно не забывать о внешних.

ДБР викликало Порошенка на допит 25 липня - Цензор.НЕТ 7206
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДБР викликало Порошенка на допит 25 липня
 
 
 
 
 
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