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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
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 Україні потрібен закон про "співіснування" з Росією, - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що необхідно ухвалити закон, який чітко визначив би, що можна і чого не можна в стосунках з державою-агресором.

Про це Вакарчук заявив "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна, взагалі, дуже страждає на політику подвійних стандартів. І держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші — навпаки — активно гастролюють у Росії. Тому було би добре, щоб держава взагалі прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що — ні, і тоді це питання знялося б. Тому що воно завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом", — пояснив Вакарчук.

Нагадаємо, зі схожою ініціативою свого часу виступив і колишній голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. Так, у коментарі Укрінформу наприкінці лютого 2019 року він акцентував на необхідності на законодавчому рівні обмежити діяльність не лише українських артистів у Росії, а взагалі громадян України на період російської агресії.

Як повідомлялося, 1 березня 2018 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №8085 "Про особливості ведення гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України".

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Проєктом пропонувалося створити реєстр українських гастролерів на території РФ і окупованих територіях України.

Водночас законопроєкт передбачав запровадження гастрольного збору для організаторів гастрольних заходів за участю осіб, внесених до Реєстру. Надходження від цього збору скеровуватиметься на потреби Збройних Сил України. Його ставка може становити 20% об'єкта оподаткування.

Цей законопроєкт не було розглянуто навіть у першому читанні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139048
 
   
 Топ коментарі
 
Ну насчёт развода так Разумков, Портнов, Комарницкий, Богданчик, Бабломойский, Шефир с тобой ЗЕбилкой сбежавшей в Германию.. точно не согласяца. Кстати шо там у немчуры, Северный поток уже достроила??
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Эх и забористые у Славика косячки ... Украине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1451
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Нахрена мне этот закон Украине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3700 .. ? Я например , и без него знаю что мертвый мацкаль лучше живого , и что для " брацкого народа " нельзя ничего жалеть ,, особенно патронов .
Славко , не занимайся ерундой , с самого начала .!! Украине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2663 .
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Що Вам не ясно ? Кордон і рів з алігаторами ...
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то же ядерное топливо и прочие аспекты, в которых мы от них по-прежнему зависим? с этим надо разбираться, кордон и алигаторы - это лозунги, им грош цена
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Вакарчук уже начал торги и явно жаждет стать новым главой правительства Украины.

А почему бы и нет? Ведь цену на газ он уже узнал недавно от Юлии Тимошенко?..
🤣🤣
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Який глава ??? У СН буде монокоаліція...
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в законе лишь один пункт : 3.14здить каждого москаля без зазрения совести от границы и до самых аж окраин...
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я скажу так в 2014 году была антиконституционный переворот........запиши.......
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Идея у Вакарчука правильная. Нужно создать реестр "ходоков"в паРашку. Госслужащим запретить туда ездить вообще. Депутатов посещающих мордор лишать мандатов.
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нужно люсторировать порохоботов и это правильно
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Вакарчук висунув Зеленському чотири умови для об'єднання.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його політсила готова об'єднатися у коаліцію за результатами позачергових виборів до Верховної Ради 2019, однак для цього у них існують чіткі умови.

"Коаліційна угода повинна формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії", - пише 24 Канал.

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Так, за його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:

1. Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;

2. Виразний принцип - закон один для всіх і невідворотність покарання;

3. Економіка без олігархів;

4. Депутатів спускаємо з неба на землю.

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"Якщо ми щодо цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", - пояснив Вакарчук.

У той же час він підкреслив, що зараз із п'яти партій, які проходять до Верховної Ради, одна декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос".
https://uainfo.org/blognews/1563805494-vakarchuk-visunuv-zelenskomu-chotiri-umovi-dlya-ob-ednannya.html
🤣🤣
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Партія пінчука проти олігархів??? я спочатку поставив смайлика, але прибрав, бо зовсім не смішно...
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обожеслава беспокоят гастроли. бабло утекает... ****
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"...было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором..."
Вот и напиши такой законопроект, Слава, а мы посмеёмся. Посмотрим, чему тебя научили в Йельском университете. Придумать такой закон очень не просто, потому, что понятия моральных принципов очень не просто сформулировать в виде закона. Теперь ты - государство, то есть законотворец. Кому, как не тебе написать законопроект о ведении украинскими исполнителями гастрольно-концертной деятельности в стране-агрессоре. И не просто написать, а провести через голосование в Раде. Немаленькую зарплату депутата надо отрабатывать.
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Запретить гастроли артистов. Газ, уголь, удобрения, топливо, оборудование для АЭС, транспорт и многое другое тоже запретить.
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Украине нужны металоконструкци,как на границе США с Мексикой от ахмета ,по себестоимости и американский подрядчик,который должен построить забор с рашистом на всей протяженности границы ....
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ненашим подрядчика надо платить по их тарифам, макс
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Абідна... Да??? бажаєш як лоліта, віджигати на гастролях у сизрані??? І щоби законно??? Щоби не називали зрадником??? Так ти вже й так зрадник - ще разом з вовіком відмінила повний закон, декомунізацію, рух до НАТО і подаруєте страусів інуковощчу...
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на арєнє несподівано появився новий кловун.
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А как этот закон я намажу на хлеб? Тарифы опускайте и зарплаты с пенсиями повышайте. Вас для этого выбрали.
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кесарю кесарево, а слесарю слесарево...
займись-ка лучше вокалом, законотворец
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"...кесарю кесарево, а слесарю слесарево..." , а клоунам - шапіто.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїні потрібен закон про "співіснування" з Росією, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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