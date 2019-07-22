 Україні потрібен закон про "співіснування" з Росією, - Вакарчук

Про це Вакарчук заявив "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна, взагалі, дуже страждає на політику подвійних стандартів. І держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші — навпаки — активно гастролюють у Росії. Тому було би добре, щоб держава взагалі прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що — ні, і тоді це питання знялося б. Тому що воно завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом", — пояснив Вакарчук.
Нагадаємо, зі схожою ініціативою свого часу виступив і колишній голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. Так, у коментарі Укрінформу наприкінці лютого 2019 року він акцентував на необхідності на законодавчому рівні обмежити діяльність не лише українських артистів у Росії, а взагалі громадян України на період російської агресії.
Як повідомлялося, 1 березня 2018 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №8085 "Про особливості ведення гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України".
Проєктом пропонувалося створити реєстр українських гастролерів на території РФ і окупованих територіях України.
Водночас законопроєкт передбачав запровадження гастрольного збору для організаторів гастрольних заходів за участю осіб, внесених до Реєстру. Надходження від цього збору скеровуватиметься на потреби Збройних Сил України. Його ставка може становити 20% об'єкта оподаткування.
Цей законопроєкт не було розглянуто навіть у першому читанні.
А почему бы и нет? Ведь цену на газ он уже узнал недавно от Юлии Тимошенко?..
🤣🤣
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його політсила готова об'єднатися у коаліцію за результатами позачергових виборів до Верховної Ради 2019, однак для цього у них існують чіткі умови.
"Коаліційна угода повинна формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії", - пише 24 Канал.
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Так, за його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:
1. Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;
2. Виразний принцип - закон один для всіх і невідворотність покарання;
3. Економіка без олігархів;
4. Депутатів спускаємо з неба на землю.
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"Якщо ми щодо цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", - пояснив Вакарчук.
У той же час він підкреслив, що зараз із п'яти партій, які проходять до Верховної Ради, одна декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос".
https://uainfo.org/blognews/1563805494-vakarchuk-visunuv-zelenskomu-chotiri-umovi-dlya-ob-ednannya.html
🤣🤣
Вот и напиши такой законопроект, Слава, а мы посмеёмся. Посмотрим, чему тебя научили в Йельском университете. Придумать такой закон очень не просто, потому, что понятия моральных принципов очень не просто сформулировать в виде закона. Теперь ты - государство, то есть законотворец. Кому, как не тебе написать законопроект о ведении украинскими исполнителями гастрольно-концертной деятельности в стране-агрессоре. И не просто написать, а провести через голосование в Раде. Немаленькую зарплату депутата надо отрабатывать.
займись-ка лучше вокалом, законотворец