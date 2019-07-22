 Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав журналіст Михайло Ухман.

Він зазначив: "Військові, волонтери та небайдужі українці збираються в місті Покровськ Донецької області на протести.

Мітингувальники вимагають провести розслідування і звинувачують мера Покровська, він же новообраний депутат Верховної Ради, у фальсифікаціях.

Требушкін Руслан висувався від політичної партії "Опозиційний блок".

У минулому, він член Партії Регіонів. Під час Революції Гідності підтримував бійців "Беркута". Називав українську владу хунтою.

Навесні 2014 рок, Требушкін, згадуючи анексію Криму росіянами, говорив, що "вдячний Путіну за те, що він зробив".

І тепер цей сепаратист став депутатом України".

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