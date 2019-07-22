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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4350) протест (934) Донецька область (2284) Ухман Михайло (30) Покровськ (1)

 Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях. ФОТО

Волонтери та військовослужбовці почали акцію протесту в Покровську Донецької області. Мітингувальники звинувачують у фальсифікаціях мера Покровська Руслана Требушкіна, який набрав більшість голосів в окрузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав журналіст Михайло Ухман.

Він зазначив: "Військові, волонтери та небайдужі українці збираються в місті Покровськ Донецької області на протести.

Мітингувальники вимагають провести розслідування і звинувачують мера Покровська, він же новообраний депутат Верховної Ради, у фальсифікаціях.

Требушкін Руслан висувався від політичної партії "Опозиційний блок".

У минулому, він член Партії Регіонів. Під час Революції Гідності підтримував бійців "Беркута". Називав українську владу хунтою.

Навесні 2014 рок, Требушкін, згадуючи анексію Криму росіянами, говорив, що "вдячний Путіну за те, що він зробив".

І тепер цей сепаратист став депутатом України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА

Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях 01
Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях 02
Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях 03
Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139046
 
   
 Топ коментарі
 
Петя 5 лет медведчука не трогал и его шоблу. И сейчас они неприкасаемы. Шарий будет миллионы получать из бюджета. А тут - переполошились.
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Поймать и посадить на тюрма ... Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях - Цензор.НЕТ 2053
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Пока таких только выпускают из тюрма...
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а может оттуда от "повстанцев" долетит шальная пуля..не...печалька .... Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 6756 а как бло бы гарно и даром и иным наука....
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Порядка 50 км по прямой...в Покровске даже обдроченцев ни дня не было...
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Ага, зараз нова влада наведе порядок...

Він там не один такий буде у ВР (якщо буде) Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях - Цензор.НЕТ 526
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Пока таких только выпускают из тюрма...
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В этом и вся прелесть нашего "единого" народа и эти пользуются все кому не лень
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Да там одна сепарня, даже говорится что протестуют волонтеры и военные, тоесть в большинстве приезжие в город.
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сєпара в тюрму!
А то пригрів вас мародер!
Нова влада вас скоро прибере
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😀Ага...красномордого ефремова нова влада уже прибрала...из камеры в сизо...домой ...под домашний арест..
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Петя 5 лет медведчука не трогал и его шоблу. И сейчас они неприкасаемы. Шарий будет миллионы получать из бюджета. А тут - переполошились.
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38 миллионов в год, тоесть за 5 лет до новых выборов Шарий получит 190 миллионов с бюджета.
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Что-то сильно дохрена...что за аукцион невиданной щедрости - еще и для открытых врагов Украины?
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Заметьте Сказочный Петро со всех своих каналов и ботофермой топил всех, кроме бывших рыгов и подельников кремля.
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спасибо жителям Донбасса за Президента пед....
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ВОЛОНТЕРИ І ВІЙСЬКОВІ протестують, ті, хто обрав це лайно мером тишком сидять по норах...
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Ну що ти,як Яценюк:"По грабляМММ"??! Ми по грабляХХХ мчати специ.
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треба до а не після . а якщо є докази то перевибори . але там одні сепари шо від них чекати хорошого
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какой Нахрен ПРОТЕСТ??? Пулю В Жопу и в раШку. Одно время прыгали ИДИЁТЫ " АхМетка нашаША!"
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это яв в смысле на сей час что сейчас происходит
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Только глупец делает выбор, как в ущерб себе, так и в ущерб другим.
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Вообще-то мэр - выборная должность. Я к тому, что этим людям такие особи "до вподоби", и не факт, что были фальсификации.
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Є відео, де на цьому окрузі вкидають пачки бюлетенів. Правда, не зрозуміло за кого...
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По мажоритарке от Зайцево (ага, того самого) прошел дедушка, помогавший в 14-м Беркуту свалить из Киева и прятавший его оружие от следствия. Вместо гречки раздавал детям кроссовки и обещал купит велосипеды в случае победы. Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 9535Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 9535 ****, какая же это прелесть!!! ****** хохлы! Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 4773
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ЗЕ хочуть опротестувати перемогу Олексія Гончаренка. Краще хай не починають. Це може стати іскрою...
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Искрой к чему? К массовому суициду порохоботов? Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 537
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"Нарід" почнуть виводити зі стану масового безумства.
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дуже добре.. донбас вчиться майданити
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Все они умеют)) Проукраинский митинг в Донецке перед самой оккупацией
Акція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях - Цензор.НЕТ 9151
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Пусть теперь зедебильё с этим парится, митингует там, справедливости требует, их время пришло
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Ні народ, поки не почнете таку мразоту ліквідовувати як бур'ян, до того часу вони будуть ліквідовувати вас всіма доступними методами. Тут вже хто кого.
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сегодня весело читать как припекает у бывших нардепов, а также у людей, которые были с ними связаны. Береза например угрожает жителям Троещины, что теперь он не будет решать им за ремонт лифтов
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАкція протесту почалася в Покровську проти офіційного переможця в окрузі Требушкіна, якого звинувачують у фальсифікаціях. ФОТО
 
 
 
 
 
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