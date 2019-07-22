 Волкер цього тижня відвідає Україну

"Привітання народу України - сильний голос за реформи! Чекаємо зустрічей цього тижня в Україні", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Волкера в акаунті в Твіттері.

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