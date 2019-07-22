 Волкер цього тижня відвідає Україну

"Привітання народу України - сильний голос за реформи! Чекаємо зустрічей цього тижня в Україні", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Волкера в акаунті в Твіттері.
618 18
Спецпредставник США Волкер цього тижня відвідає Київ
Домбровскіс і Волкер наступного тижня відвідають Україну, - Клімкін
Генсек ОБСЄ Гремінгер цього тижня відвідає Донбас
Міністр енергетики США Рік Перрі наступного тижня відвідає Україну
Волкер має намір відвідати Україну в листопаді, але дати ще не визначено
+3
Вовчик и Волкер это СИЛА !!!
+3
Альтернатива у Минска была одна - за 5 лет сделать нормальное дееспособное государство, выиграв таким образом пропагандистскую войну. Повторить опыт ФРГ. Но, видимо, такого в планах руководства страны не было.
+1
Есть Украинский Народ, который грязный, воровитый свынопотам поделил на ылиту (тех кто его облизывает и восхваляет), а все остальные,( кто не лизал шоколадную дупу) это огенты крымля, зебилы и т.д.
Он вам в Алабаме "наротную рыцбублику" уже готовит, ниггеров, пардон "афроамериканцев" готовили по программе "уличные противостояния и захват органов власти".
А вы с ним - "в обнимашечки" продолжаете, ну-ну.
"Мир любой ценой - это позиция признавшего свое поражение раба, и отдающего себя полностью на волю победителя", и "мир на условиях агрессора - это капитуляция".
"украинская" (хотя на самом деле - антиукраинская) "Ылита" ради сохранения награбленного согласна продавать интересы Державы оптом и в розницу, с извлечением персональной выгоды.
хйлы собакеры чето щас напут