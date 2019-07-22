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Все про:візит (667) США (5198) Волкер Курт (429)

 Волкер цього тижня відвідає Україну

Спецпредставник США Курт Волкер назвав позачергові парламентські вибори в Україні голосом за реформи і повідомив, що на поточному тижні приїде з візитом.

"Привітання народу України - сильний голос за реформи! Чекаємо зустрічей цього тижня в Україні", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Волкера в акаунті в Твіттері.

Волкер цього тижня відвідає Україну 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139045
 
   
 Топ коментарі
 
Альтернатива у Минска была одна - за 5 лет сделать нормальное дееспособное государство, выиграв таким образом пропагандистскую войну. Повторить опыт ФРГ. Но, видимо, такого в планах руководства страны не было.
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Есть Украинский Народ, который грязный, воровитый свынопотам поделил на ылиту (тех кто его облизывает и восхваляет), а все остальные,( кто не лизал шоколадную дупу) это огенты крымля, зебилы и т.д.
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Порошенко теж колись казав: - Ми з Трампоп посовітувались...
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Нет соевых, и нет Зебилов ! Эти сказки придумали послушники Пригожина для тупых попкорноедов !
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Есть Украинский Народ, который грязный, воровитый свынопотам поделил на ылиту (тех кто его облизывает и восхваляет), а все остальные,( кто не лизал шоколадную дупу) это огенты крымля, зебилы и т.д.
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Ну, вот мы плавно и приближается к безальтернативному Минску. Зеля, наверное не понимает, в какое говно он вляпаться....
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Альтернатива у Минска была одна - за 5 лет сделать нормальное дееспособное государство, выиграв таким образом пропагандистскую войну. Повторить опыт ФРГ. Но, видимо, такого в планах руководства страны не было.
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Конечно. Порося соевому, делал так, как украинский бизнесмен. Что нравится, то будем выполнять, что не нравится найдём 10 причин. Только Порося, как то забыл, что его обещания помнят. Зеля сдуру их подтвердил...
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Да ладно, сложно Курта воспринимать серьезно, ведь у него еще при Петре через одно сообщение были слова о потужных реформах. Так, пишет пафосовщину, чтоб сообщения в твиттере жидковатыми не выглядели.
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Говорят, Суркова будете возвращать в "переговорный процесс" ?
Он вам в Алабаме "наротную рыцбублику" уже готовит, ниггеров, пардон "афроамериканцев" готовили по программе "уличные противостояния и захват органов власти".
А вы с ним - "в обнимашечки" продолжаете, ну-ну.
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Порохоботы , меняйте ваши 25% на настоящие ваши проценты Волкер на этой неделе посетит Украину - Цензор.НЕТ 6332
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Ты случяем не пережрал слапаты ,,Раиссия1,, ? ))
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Настоящие не более 2,5 дебилов от населегия Украини
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Не. Заставит Зелю выполнить подписанную Порошенком в Минске КАПИТУЛЯЦИЮ, но теперь уже в полном объеме, теперь не отвертишься что у тебя "голосов в Парламенте для внесения нужных Кремлю изменений, "не хватает".
"Мир любой ценой - это позиция признавшего свое поражение раба, и отдающего себя полностью на волю победителя", и "мир на условиях агрессора - это капитуляция".
"украинская" (хотя на самом деле - антиукраинская) "Ылита" ради сохранения награбленного согласна продавать интересы Державы оптом и в розницу, с извлечением персональной выгоды.
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Через пару лет получат совок 2 с ядерными ракетами в Крыму и Закарпатье
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наикали Украину с ЯО
хйлы собакеры чето щас напут
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