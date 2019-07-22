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Все про:стрілянина (1015) Херсонщина (445) військовослужбовці (2463) ДБР (381)

 Військовослужбовець на Херсонщині вистрілив у ногу товаришеві по службі

Під час розрядки зброї військовослужбовець однієї з частин у Херсонській області вистрілив у ногу товаришеві. Пораненого госпіталізували. Тому, хто вистрілив, загрожує до 2 років штрафбату або до 3 років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбуДБР.

"Військовослужбовець під час розрядки зброї вистрілив з автомата АКС-74, чим завдав поранення в ногу своєму колезі по службі. Поранений госпіталізований у військовий госпіталь міста Миколаєва", - сказано в повідомленні.

ДБР відкрило провадження у ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження).

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Якщо вина військовослужбовця буде доведена, йому загрожує обмеження волі на строк до двох років або утримання в дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139044
 
 
 Топ коментарі
 
после караула при разряжании часто такое бывает.
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нахура так заковыристо называть пулеулавливатель?
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В карауле службу бдили? Зарядить-разрядить? До автоматизма всё доходит, невыспавшийся зольдат путает и стреляет в пулеулавлыватель на разряжании... Бывало Военнослужащий на Херсонщине выстрелил в ногу сослуживцу - Цензор.НЕТ 4932
Вот в ногу товарищу - это конечно бардак... А если бы не в ногу?
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На херсонщине полно дебилов ,там видать аномальная зона !!!
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Расейское воспитание-все по х....ю, но в основном виноват сержант который проверяет разрядку оружия.
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А че, призывник из России?. Тогда надо срок наказания удвоить.
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По Уставу комроты и дрюкнут именно его...
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Таке трапляється. Тре просто мізки мати і не робити контрольний спуск у напрямку де є люди.
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Я когда-то в армии тоже выстрелил в щит заряжания, так сержант от меня солдатиком отпрыгнул метров на 10. Я до этого случая думал, шо люди так далеко прыгать не умеют.
Солдату полного выздоровления.
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после караула при разряжании часто такое бывает.
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да бывает, после смены постов.

Но там хоть место заряжания-разряжания оборудовано (в ППД естественно), в ногу ни себе ни кому-то не выстрелишь.
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нахура так заковыристо называть пулеулавливатель?
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Без необходимости патрон в патронник не досылают
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В карауле службу бдили? Зарядить-разрядить? До автоматизма всё доходит, невыспавшийся зольдат путает и стреляет в пулеулавлыватель на разряжании... Бывало Военнослужащий на Херсонщине выстрелил в ногу сослуживцу - Цензор.НЕТ 4932
Вот в ногу товарищу - это конечно бардак... А если бы не в ногу?
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Бдили. В згв, в 92м.
На пирамиде.
Не направлять, если не собираешься стрелять. Или направлять вверх.
Стрелок наверное бывший мент.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВійськовослужбовець на Херсонщині вистрілив у ногу товаришеві по службі
 
 
 
 
 
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