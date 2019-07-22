 Військовослужбовець на Херсонщині вистрілив у ногу товаришеві по службі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбуДБР.
"Військовослужбовець під час розрядки зброї вистрілив з автомата АКС-74, чим завдав поранення в ногу своєму колезі по службі. Поранений госпіталізований у військовий госпіталь міста Миколаєва", - сказано в повідомленні.
ДБР відкрило провадження у ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження).
Якщо вина військовослужбовця буде доведена, йому загрожує обмеження волі на строк до двох років або утримання в дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Солдату полного выздоровления.
Но там хоть место заряжания-разряжания оборудовано (в ППД естественно), в ногу ни себе ни кому-то не выстрелишь.
Вот в ногу товарищу - это конечно бардак... А если бы не в ногу?
На пирамиде.
Не направлять, если не собираешься стрелять. Или направлять вверх.
Стрелок наверное бывший мент.