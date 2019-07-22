 "Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради

Міністерство закордонних справ країни-агресора Російської Федерації прокоментувало результати дострокових виборів до Верховної Ради. Офіційний коментар опубліковано на сайті МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Показово, що націоналістичні сили не здобули широкої підтримки населення України. Доволі скромний результат продемонструвала "Європейська Солідарність" П.Порошенка. Угруповання екстремістів зі "Свободи" та інших радикальних організацій і зовсім не проходить до парламенту", - сказано в коментарі.
Окремо в МЗС РФ зазначили "вагомий результат" партії "Опозиційна платформа - За життя", яка виступає "серед іншого за нормалізацію відносин з Росією".
"Все це свідчить про те, що народ України втомився від політики залякування і терору, що провадилася попередньою владою. Можна, мабуть, назвати минуле голосування "голосуванням надії", - вважають у МЗС РФ.
Російське зовнішньополітичне відомство висловило жаль з приводу того, що на вибори не були допущені спостерігачі з РФ.
"Підкреслимо також, що заборона Києвом відкриття виборчих дільниць в українських закордонних представництвах на території Росії позбавив можливості проголосувати близько 3 млн українських громадян, які перебувають у нашій країні", - підкреслили в МЗС Росії.
Дипломати країни-агресора пообіцяли уважно стежити за розвитком ситуації в Україні.
"Розраховуємо, що кредит довіри від українського народу, отриманий новим складом парламенту, буде ним мудро використаний у мирних цілях і на благо населення всієї країни. Оцінювати нову українську владу належить за їхніми практичними справами", - підсумували в МЗС РФ.
Так шо? Кацапам и зебилам нравится одно и тоже?
"новая историческая общность" (с)
От тільки уявіть - зараз Ківалов, Добкін, Мураєв, Богуслаєв і ще купа одиізних поців залищаться без недоторканості.
Хіба що уявити...
ВОРОВАТЬ, КРАСТЬ, ТАЩИТЬ, ТЫРИТЬ, КИЗДИТЬ, УВОЛАКИВАТЬ, ПРИСВАИВАТЬ, ПРИКАРМАНИВАТЬ, ОБЧИЩАТЬ, ТИБРИТЬ, ХАПАТЬ..
Невже соромишся мишебратьев - вони ж твої однодумці-зебіли, теж ******* "Сватів" дивитися...
Сваты - это контрабанда, агенты Пукина? шо это?
продовжуй
Сколько там младший Свинарчук "украл" ?
300 тысяч ?
это только вы порохоботы всегда знаете, еще до решения суда, кто - виноват, а кто - нет и кто сколько украл или не украл
я не знаю, шо это за сумма которую ты написал, наверное, на финансирование партии Шария
но, если это предусмотрено законом, то на каком основании ему могут отказать?
после ухода от власти Парашенко теперь будет строиться правовое государство где главенствует Верховентство права, потому закон превыше всего.
Вам ще не доходить, що ви нагаласавали?
Літо, сезонна праця за кордоном і все це завдяки Порошенко, його Будці та НФ.
Слава Богу, що все без крові закінчилось по всій Україні.
а сейчас из 100% всех бюллетеней 43% Зеленского 13% за Життя 9%Тимошенко 8% Парашенко 6% Вокарчук 36% остальные
ПОЭТОМУ КОГДА ПОРОХОБОТЫ ПИШУТ СВОЮ ОЧЕРЕДНУЮ БРЕХНЮ ВСЕГДА ИМ НАПОМИНАЙТЕ: ШО ТЕПЕРЬ У ПАРАШЕНКО ТОЖЕ не 25%, а 8%.
А тепер купа нових облич і через одного наркомани.
На Закарпатті з свистом пролітають всі підтримувані Угорщиною кандидати