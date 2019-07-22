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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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Все про:МЗС РФ (504) Росія (19021)

 "Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради

У Москві вважають, що результати голосування показують: народ в Україні "втомився від політики залякування і терору".

Міністерство закордонних справ країни-агресора Російської Федерації прокоментувало результати дострокових виборів до Верховної Ради. Офіційний коментар опубліковано на сайті МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Показово, що націоналістичні сили не здобули широкої підтримки населення України. Доволі скромний результат продемонструвала "Європейська Солідарність" П.Порошенка. Угруповання екстремістів зі "Свободи" та інших радикальних організацій і зовсім не проходить до парламенту", - сказано в коментарі.

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Окремо в МЗС РФ зазначили "вагомий результат" партії "Опозиційна платформа - За життя", яка виступає "серед іншого за нормалізацію відносин з Росією".

"Все це свідчить про те, що народ України втомився від політики залякування і терору, що провадилася попередньою владою. Можна, мабуть, назвати минуле голосування "голосуванням надії", - вважають у МЗС РФ.

Російське зовнішньополітичне відомство висловило жаль з приводу того, що на вибори не були допущені спостерігачі з РФ.

"Підкреслимо також, що заборона Києвом відкриття виборчих дільниць в українських закордонних представництвах на території Росії позбавив можливості проголосувати близько 3 млн українських громадян, які перебувають у нашій країні", - підкреслили в МЗС Росії.

Дипломати країни-агресора пообіцяли уважно стежити за розвитком ситуації в Україні.

"Розраховуємо, що кредит довіри від українського народу, отриманий новим складом парламенту, буде ним мудро використаний у мирних цілях і на благо населення всієї країни. Оцінювати нову українську владу належить за їхніми практичними справами", - підсумували в МЗС РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139043
 
 
 Топ коментарі
 
"Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду

Так шо? Кацапам и зебилам нравится одно и тоже?
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Та нормально всё. Полезная статья. Выбор зебилов одобрен врагом.
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Це ті самі, лише частина десь розбіглася...
"Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду - Цензор.НЕТ 1463
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Кто? 73% за зелупу на президентских или 44% за слугу урода на парламентских?
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Це ті самі, лише частина десь розбіглася...
"Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду - Цензор.НЕТ 1463
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"Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду

Так шо? Кацапам и зебилам нравится одно и тоже?
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Не, не только. Но это ж документальное подтверждение.
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они уже пару месяцев как слажено поют хором мацковские песни
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советский народ везде пооставался,
"новая историческая общность" (с)
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От тільки уявіть - зараз Ківалов, Добкін, Мураєв, Богуслаєв і ще купа одиізних поців залищаться без недоторканості. З нетерпінням чекаю як СБУ ім. Баканова, МВД та ГПУ ім. нових призначень від Вовіка, ДБУ ім. вихлопної Труби Портнова їх всіх заарештує і почнуть судити.
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lera lera 9a47915f
От тільки уявіть - зараз Ківалов, Добкін, Мураєв, Богуслаєв і ще купа одиізних поців залищаться без недоторканості.

Хіба що уявити... "Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради - Цензор.НЕТ 5328
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А при Порошенко нельзя было судить? Нужно было всего лишь подать запрос в Раду на снятие неприкосновенности. Если бы парламент отклонил запрос, прокуратура и СБУ смогли оправдываться бездействием, мол, неприкосновенность, ничего не может. Но таких запросов не было. Почему, разве проевропейская коалиция отказала бы в снятии неприкосновенности со злостных сепаров?
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были запросы и дофига)как же вы палитесь кацапня...
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Админ!!! Какое имеет значение для нас украинских посетителей форума, шо думают в Расеи о парламентских выборах в Украине?
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потому что кацапам и зебилам нравится одно и тоже
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*********** и мародеры шоколопитеки - это и есть одно и то же. Абсолютно, 1:1. И не имеет никакого значения, что они враги. Ведь цели одни и те же: ВОРОВАТЬ, КРАСТЬ, ТАЩИТЬ, ТЫРИТЬ, КИЗДИТЬ, УВОЛАКИВАТЬ, ПРИСВАИВАТЬ, ПРИКАРМАНИВАТЬ, ОБЧИЩАТЬ, ТИБРИТЬ, ХАПАТЬ....
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И прикрываться патриотизмом и называть "заботой о Родине".
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Miko R 798886a8
ВОРОВАТЬ, КРАСТЬ, ТАЩИТЬ, ТЫРИТЬ, КИЗДИТЬ, УВОЛАКИВАТЬ, ПРИСВАИВАТЬ, ПРИКАРМАНИВАТЬ, ОБЧИЩАТЬ, ТИБРИТЬ, ХАПАТЬ..
"Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради - Цензор.НЕТ 1137

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Какой способный ученик кремля. Учебники хранит...
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Батенька ,а лечащий доктор не говорил вам, что вы-длбб?
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Я тебе не батенька, у меня не было половых актов на куче навоза.
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Как это не было, так ты же существуешь на заСрахе ,этой недостране помойке и изгое
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Та нормально всё. Полезная статья. Выбор зебилов одобрен врагом.
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Ааааа! Адмииииин! Забань порохоботов! Они нашей пабеде радоваться мешают!
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Андрей Лысенко 3469e115

Невже соромишся мишебратьев - вони ж твої однодумці-зебіли, теж ******* "Сватів" дивитися...
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порхатобот в чем однодумцы? "Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради - Цензор.НЕТ 4094 когда вы соевые затычки перед тем как написать будете думать головой?

Сваты - это контрабанда, агенты Пукина? шо это?
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так вместе ж радуетесь тому, что не Порох
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так Трамп и Меркель - то же радуются, как и вся Америка и ЕС, деньги которых теперь не будут распиливаться шакаладной шоблой.
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Правильно. Теперь кремлёвсому пропагандисту Шарию для поддержания российской агентуры в Украине из бюджета Украины будет выплачено 150 млн гривень.

Сколько там младший Свинарчук "украл" ?

300 тысяч ?
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сколько украл партнер твоего мародера Педи Свинарчук, узнаем после решения суда

это только вы порохоботы всегда знаете, еще до решения суда, кто - виноват, а кто - нет и кто сколько украл или не украл

я не знаю, шо это за сумма которую ты написал, наверное, на финансирование партии Шария

но, если это предусмотрено законом, то на каком основании ему могут отказать?

после ухода от власти Парашенко теперь будет строиться правовое государство где главенствует Верховентство права, потому закон превыше всего.
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отсутствие решения суда не мешает тебе трындеть, что Свинарчук что-то украл ?
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А какое нам дело до аварий или убийств, или наводнений в РФ? Но дают нам такие новости постоянно.
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73%зебіли!
Вам ще не доходить, що ви нагаласавали?
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А причем здесь Украина? что нам от экспорта Швейцарии или России, насколько мы от этого богаче становимся?
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Кацапні припав до душі вибір хахлов... 🙌🙌🙌 "Надежда" якась... От же ж Порошенко поганець, знов щось мутить...
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В Москве такими выборами довольны,зебилы тоже довольны. Это совпадение? Не думаю.
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Меня их мнение оставляет равнодушным.
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Насправді зєбіли не такі вже і зєбіли.Це люди які боялися сказати, що вони за капітуляцію
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Питають де народ, було 73%, тепер 44%.
Літо, сезонна праця за кордоном і все це завдяки Порошенко, його Будці та НФ.
Слава Богу, що все без крові закінчилось по всій Україні.
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из 100% всех бюллетеней: 73% Зеленского 25% Парашенко 2% испорчено - это было из расчета на двоих, во время президентских выборов

а сейчас из 100% всех бюллетеней 43% Зеленского 13% за Життя 9%Тимошенко 8% Парашенко 6% Вокарчук 36% остальные


ПОЭТОМУ КОГДА ПОРОХОБОТЫ ПИШУТ СВОЮ ОЧЕРЕДНУЮ БРЕХНЮ ВСЕГДА ИМ НАПОМИНАЙТЕ: ШО ТЕПЕРЬ У ПАРАШЕНКО ТОЖЕ не 25%, а 8%.








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Думається, що все ще попереду. Мабуть, треба звільнитись від усього зайвого,що нам заважає!?
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все без крові закінчилось?))))))нда...но это иногда хорошо,что зебилы не дальновидные
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вони вже 2 дні від радості кип*яточком пісяють. так і пишуть- путин победил на выборах в украине!
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Ну, теперь у Зеленского все есть, чтобы сделать зарплаты учителям по 4000 долларов. Или хитрый Порошенко опять что-то удумал?
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В минулій раді хоч всіх наркоманів знали і перелічували їх на пальцях.

А тепер купа нових облич і через одного наркомани.
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Мнение кацапов в принципе не интересует........, но иногда мнение из )(уйлостана - лакмусовая бумажка..........
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"Народ Украини устал от террора и ..." Читаешь цю маячню і думаєш: невже ось так треба "аналізувати", що самі себе показують у тому, чого в Украіні навіть у ві сні не було. Бред сивоі кобили ( Тарас Бульба).
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Гарна новина
На Закарпатті з свистом пролітають всі підтримувані Угорщиною кандидати
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради
 
 
 
 
 
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