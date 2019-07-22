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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4350) Осмаєв Адам (83)

 В України є право вибирати і помилятися, оплачене кров'ю, - ветеран АТО Осмаєв про парламентські вибори

Ветеран російсько-української війни Адам Осмаєв прокоментував результати парламентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Осмаєв зазначив: "І все-таки Україна цивілізаційно пішла далеко вперед від Московії, і сподіваюся що вже безповоротно. Поки в Росії навіть до місцевих московських виборів не допускають хоч трохи опозиційних кандидатів під надуманим приводом, в Україні "кривава хунта", маючи всю повноту влади, мирно передає її через вибори абсолютно новій політичній силі.

Так, у Московії поки більше економіка, але який сенс, якщо вимірюється вона вже кількістю полковників, тільки у двох з яких виявили близько 300 мільйонів доларів готівкою, спецназ ФСБ займається розбоєм на вулицях столиці, а в цей час пенсіонерам потрібно ще зуміти дожити до пенсії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голосування надії", - в МЗС РФ прокоментували результати виборів до Ради

Замовником вбивства головного опозиціонера Нємцова призначили водія охоронця Кадирова, і тому ніякого політичного життя в Росії більше немає, вся країна живе політичним життям ненависної їм України, з ранку до вечора обговорюють одну Україну. Час покаже результати виборів в Україні, але принаймні в Україні є право вибирати і помилятися, право яке завоювали і оплатили кров'ю вільні люди України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139042
 
   
 Топ коментарі
 
Право ошибаться наши граждане очень успешно используют. В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах - Цензор.НЕТ 551
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От тільки лиш платять одні, а помиляються інші. і тим хто платить може набриднути розплачуватися за чужу дурість! В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах - Цензор.НЕТ 8707
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Ні,а я злий на 73%!чому вони не запобігли війні?чому вони не пояснили меншості,що потрібно домовлятися? Чому вони не сказали,що згодні з усіма доводами сепаратистів? Чому вони не розігнали черги біля війсккоматів та не пояснили,що головне мир та злагода що вони чекали,що прийде Зеленський та все порішає? Де весь цей час були виборці Зе?
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Там же где и сейчас - витали в розовых облаках , надев розовые очки . В України є право вибирати і помилятися, оплачене кров'ю, - ветеран АТО Осмаєв про парламентські вибори - Цензор.НЕТ 851 .
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кстати, заслуженный наркоман и его брат - сепараст, тоже пролетели мимо Рады..
В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах - Цензор.НЕТ 397
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мало тішить...
Бо зараз і без них в країні роздрай розпочнеться.
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как можно не ошибаться если в стране полно идиотов которые голосуют за человека который только и умеет что играть на пианино своими причандалами,на какие результаты можно ожидать от таких людей во власти?
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Повага Осмаєву і пані Аміні тричі СЛАВА! В України є право вибирати і помилятися, оплачене кров'ю, - ветеран АТО Осмаєв про парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6169
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граблів просто за мало, треба чимось важчим може.
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В Украине есть право выбирать и ошибаться, оплаченное кровью, - ветеран АТО Осмаев о парламентских выборах
В України є право вибирати і помилятися, оплачене кров'ю, - ветеран АТО Осмаєв про парламентські вибори - Цензор.НЕТ 3113
В України є право вибирати і помилятися, оплачене кров'ю, - ветеран АТО Осмаєв про парламентські вибори - Цензор.НЕТ 3113Ветеран российско-украинской войны Алам Осмаев прокомментировал результаты парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Так АТО или российско-украинской войны ? А может быть он еще и ветеран Куликовской битвы? А на какие шиши живет этот ветеран битвы Мамаева побоища?
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Ты заголовок прочитай...
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У прахоботиків настали чорні дні світлого
майбутнього, так скавучать жалібно!
🤣🤣
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Де і коли оцей "ветеринар" воював і став ним?.
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зебилики разница в вас и порохоботов в том, что они возьмуться за оружие, а вы как обсцикашки с 14-го будете только в инетах геройствовать или язык в жопу засунете и молчать будете.
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Кто возьмется за оружие? Адам? Да он из схрона не вылазит после покушения.
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А ***** твоё вообще куда нибудь вылЕЗАЕТ,или собственного народа бздит?
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А кто содержит этих бандитов на Украине, на какие шиши эти Адамы живут?
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Это для ***** он бандит,а в Украине он герой, просто зауральцы тупые, от портрета ботоксного не отрываются
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Ты мне не ответил.Почему он бандит?😂😂
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потому что москаликов режет понемножку, а они с зебиликами один нарот.
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,,на Украине"

ооо лугандоны с кацапьем полезли.
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Скільки можна наступать на ті самі граблі?
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Побегут эти Адамы-тараканы из свободной страны.... Власть то меняется...
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С каких пор у бандитов мнения спрашивают? Он обычный мелкий мародёрышко.
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