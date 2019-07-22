 В України є право вибирати і помилятися, оплачене кров'ю, - ветеран АТО Осмаєв про парламентські вибори

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Осмаєв зазначив: "І все-таки Україна цивілізаційно пішла далеко вперед від Московії, і сподіваюся що вже безповоротно. Поки в Росії навіть до місцевих московських виборів не допускають хоч трохи опозиційних кандидатів під надуманим приводом, в Україні "кривава хунта", маючи всю повноту влади, мирно передає її через вибори абсолютно новій політичній силі.

Так, у Московії поки більше економіка, але який сенс, якщо вимірюється вона вже кількістю полковників, тільки у двох з яких виявили близько 300 мільйонів доларів готівкою, спецназ ФСБ займається розбоєм на вулицях столиці, а в цей час пенсіонерам потрібно ще зуміти дожити до пенсії.

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Замовником вбивства головного опозиціонера Нємцова призначили водія охоронця Кадирова, і тому ніякого політичного життя в Росії більше немає, вся країна живе політичним життям ненависної їм України, з ранку до вечора обговорюють одну Україну. Час покаже результати виборів в Україні, але принаймні в Україні є право вибирати і помилятися, право яке завоювали і оплатили кров'ю вільні люди України".