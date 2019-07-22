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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:реформи (1607) Хармс Ребекка (68)

 Україна має проводити амбітні реформи під керівництвом досвідченого прем'єра, - Хармс

Україні необхідні амбітні реформи, а процесом має керувати досвідчений прем'єр-міністр.

Про це німецький політик Ребекка Хармс сказала 22 липня у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на російську агресію реформи в Україні проводити важко. Але потрібно продовжити вже початі реформи у багатьох секторах і бути абмітнішими. Виглядає, що саме цього очікують українці від новообраних депутатів", – вважає Хармс.

Вона позитивно оцінила перебіг голосування: "Я помічаю зростання професіоналізму у проведенні виборів".

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Хармс привітала політичну силу президента Володимира Зеленського з перемогою і побажала успіху: "У нього величезна підтримка людей, щоб змінювати Україну, проводити далі реформи. На ньому величезна відповідальність, сподіваюся, що надії, які покладають українці на демократичні сили у Верховній Раді, справдяться".

Ребекка Хармс утрималася від відповіді на запитання, яку кандидатуру на посаду прем’єра України вона вважає найкращою.

"Я думаю, що Україні потрібен сильний і досвідчений прем’єр, який зможе продовжити реформи, – зауважила Хармс. – Не знаю, хто увійде до коаліції, але сподіваюся, що це буде об’єднання молодих, демократичних сил. Прем’єр, чоловік чи жінка, має бути досвідченим в економічній царині. Існує багато цікавих імен, сподіваюся, що українські політики зроблять найкращий вибір".

Німецький політик, ексголова фракції "зелених" в Європарламенті, спостерігає за проведенням виборів в Україні з 2004 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139040
 
   
 Топ коментарі
 
Пан Саакашвілі - досить кваліфікований, як на посаду прем'єра, так і на посаду Генерального прокурора України.. Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 398
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Жуляни переходять на посиленний режим роботиУкраина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 3948Володимир Зеленський
@VZelenskyy

Ведемо консультації щодо прем'єрства пана Саакашвілі @SaakashviliM08:23 - 22 июл. 2019 г. Порохососи, ФАС!!! Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс - Цензор.НЕТ 6514
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если честно, это - моя мечта. хотелось бы прививки от глупости и самонадеянности для общества. чтобы каждый дурак знал, что и на него каштан найдется и не лез куда не следует, а занимался своими делами...
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Это политическая эволюция. Вове Квартальном никто уже никаких гарантий не даст...
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Майн тедушка травил жид, петераст и унтерменшен в газен-ваген. Я отравляйт унтерменшн с помощь петераст для власти жид. Я же не такая как мой тедушка?
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Дмитрий Александрович Разумков.
Ф.И.О. И.О.Ф - Премьер -Министра У К Р А И Н Ы !

Україна має проводити амбітні реформи під керівництвом досвідченого прем'єра, - Хармс - Цензор.НЕТ 7647 Україна має проводити амбітні реформи під керівництвом досвідченого прем'єра, - Хармс - Цензор.НЕТ 1356
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Мила Нелла,
Дмитрий Александрович Разумков. Ф.И.О. И.О.Ф - Премьер -Министра У К Р А И Н Ы !

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Не ну Зе не похож на Буратино, тот успеха без бабла достиг, а за преЗедента Карабас коломоевич горой стоял, поэтому неувязочка слуга народа крапленый.
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к [молчанию] хорошо подошла бы фотка Разумкова со взглядом из подлобья.
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Если бы СБУ пришла в министерство, кто-то другой (не исключено, те же самые люди) начал говорить: почему в министерство, а не на завод - источник загрязнения? Тут или проблема будет решена, или не важно, на завод или в министерство СБУ пришла.
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кто кому должен?
с попыткой только заикнуться о свинореформизме и мролюбстве прихвостни штейна отправятся в небытие.
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Ну как скажешь тётка ты наша умная в очках---так будет гражданин начальник!
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Прихильники Зе, або ерефіяни все ботоферму шукають серед українців. Даю підказку, в середньому вартість інтернету в Україні коштує від 80 до 250 грн. І ти або порохобот, або зебіл)))) і так вся Україна.
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Это что, вообще? Ссылка на блогера, как на абсолютного авторитета? К тому же, в правом сообщении вообще не указано, в чем его н...ли. Может он пишет, что его на рынке обсчитали. Україна має проводити амбітні реформи під керівництвом досвідченого прем'єра, - Хармс - Цензор.НЕТ 584
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Это частное мнение 1 человека. Имеет право вдохновиться и разочароваться. Но парламентские выборы показали, что таких мало.
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и я так считаю. Премьером должен быть тот высокий лысый с 95 квартала!
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а може Юзік--людини повинно бути багато Україна має проводити амбітні реформи під керівництвом досвідченого прем'єра, - Хармс - Цензор.НЕТ 2273
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Не годится . Он в двери кабмина не влезет . Україна має проводити амбітні реформи під керівництвом досвідченого прем'єра, - Хармс - Цензор.НЕТ 5187 .
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Юзик победил по мажоритарке, депутатом станет.
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так..я знаю..він очолить бойове крило Слуги народу---там буде присяга зі словами---Моя честь-моя вірність Україна має проводити амбітні реформи під керівництвом досвідченого прем'єра, - Хармс - Цензор.НЕТ 8893
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Зебілам досвідчений та амбіційний премєр не потрібен.
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Тебе не нравится что открывали новые дороги? Странно. Тебе ж на них стоять.
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Тупик это ты, и такие же зебилы как ты. Тупиковая ветвь развития.
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Помоги проекту Автострада 08
Дорогие посетители, помочь существованию дороги .
https://autostrada.info/ua/map/H-08
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Когда зебилы орут о необходимости реформ - я тупо ржу. Еще ни один из них, даже в общих чертах, не сказал какие реформы он ждет, и как эти реформы отразятся на его благосостоянии, в срочной и среднесрочной перспективе.
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Начаты реформы? Что эта пани курит? ))) Петя не только похерил все реформы а еще и возглавил коррупцию.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна має проводити амбітні реформи під керівництвом досвідченого прем'єра, - Хармс
 
 
 
 
 
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