 ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.
За результатом обробки 82,17% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.
"Слуга народу" отримала 42,9% голосів;
"Опозиційна платформа - За життя" - 12,95%;
"Європейська Солідарність" - 8,31%;
"Батьківщина" - 8,11%;
"Голос" - 6,05%.
Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,9%, "Сила і честь" - 3.8%, "Опозиційний блок" - 3.15%, "Партія Шарія" - 2,29%, "Свобода" - 2.21%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.28%, "Громадянська позиція" - 1.07%.
говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.
Зможешнапружитисяідативідповідьчиобсересяпосамумакітру?
Так?/Ні?
"приговора" в современном украинском нет, есть "вирок".
Учитывая, какую информационную политику вели при Пете, это ещё ОЧЕНЬ ХОРОШО
забудьте 2014........
Понимаю, что новый преЗедент - «надежда»........., НО ешкин кот, почитав сегодняшние новости и комментарии к ним, такое впечатление, что радость на нынешних выборах - только(!!!) пролет Порошенко и ВСЁ.......
P.S. Порошенко не(!) защищаю.......
Я Ваш комментарий прочитала и прекрасно поняла.........
В Украине никто не пишет ***** с такими ошибками
Жаль только тех молодых парней которые погибают на востоке Украины за это быдло.
Оно в Украину уже никогда не вернется, оно никогда не исправиться, у кацапа рабство на генетическом уровне, раб обретает свободу когда здыхает, при жизни он ее боится.
Но вы как истинные зебилы.
особєнно сідя перед ТВ на діванє...
Ті, хто більше дивиться ТБ, ймовірніше голосують за популістів - http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/95315/Chy_dijsno_pereglad_teleprogram_robyt_ludej_tupymy
-Так.Це не якись щи,хоч буй полощи