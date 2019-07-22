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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ВР (5230) вибори (4350) результат (46) ЦВК (725)

 ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА

Центральна виборча комісія опублікувала нові дані результату підрахунку протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.

Дані доступні на сайті ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатом обробки 82,17% протоколів у Верховну Раду IX скликання потрапляють 5 політичних партій.

"Слуга народу" отримала 42,9% голосів;

"Опозиційна платформа - За життя" - 12,95%;

"Європейська Солідарність" - 8,31%;

"Батьківщина" - 8,11%;

"Голос" - 6,05%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря. ІНФОГРАФІКА

ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина і Голос 01

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Партія "Радикальна партія Олега Ляшка" набрала 3,9%, "Сила і честь" - 3.8%, "Опозиційний блок" - 3.15%, "Партія Шарія" - 2,29%, "Свобода" - 2.21%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2.28%, "Громадянська позиція" - 1.07%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139039
 
 
 Топ коментарі
 
ПЄСики вісімкові, ви де? До виборів гавкало у коментах так, наче їх 98% - а зараз майже тиша. Бо головний ПЄС тільки до парламентських проплатив - кісточку кинув сіромахам...
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Необыкновенные люди живут в Мариуполе, Краматорске, Лисичанске.
Их Деревни пережили обстрелы, а они 60-65% голосуют за "МИР МЕДВЕДЧУКА" и их друзей.

По плану этого мира они же должны управляться со своих областных центров,
со всеми атрибутами и прелестями запаребрика.
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А меня и не надо...и тебя к стати тоже...😀
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Порохоботы набрали в 10 раз меньше мест в раде чем наркоман , маролорос , кукла Путина и Коломойского ЦИК обработал 82,17% протоколов: в Раде будут "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" - Цензор.НЕТ 1417
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Путин и Коломойский как то не вяжется неуч
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Ну это у ЛЮДЕЙ! У проституток соевых вяжутся,дебилы ведь...
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Ну это у ЛЮДЕЙ! У проституток соевых вяжутся,дебилы ведь...
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Циплят по осени считают...еще не известно как вы зебобики взвоете...через годик...
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Нет...зачем...всего лишь предполагаю...
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вы, кацапы, палитесь на "Путине" с большой буквы
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а ты ответь мне на мой вопросик и/или задай свой и мы выясним, кто откуда... родомhttps://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQна 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то
говорит. Можешь сказать, что?

Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.
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Тільки холуйський російський троль буде писати слово "Путін" без помилок ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" - Цензор.НЕТ 501
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Да. Четыре ошибки в пяти буквых многоВАТО
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Звісно - після президентства, після своєї домінуючої фракції в Раді, після своєї шістки на посаді прем'єра,після міністрів по квоті партії імені самого себе, після кума генпрокурора - 8% це потужна перемога, можливо - й історична.. Може і в Книгу рекордів Гіннеса попаде, як і попередня петіна перемога 21-го квітня..
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Вспомни Юща...его партия после его презедениюства исчезла...хотя помоев на Юща лили в разы меньше..а тут третье место...так что увы и ах...
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Так ще не вечір.. Почне працювати новий Генеральний прокурор - прикриє петю, і його шістки в Раді порозбігаються .. Щодо петі - досить буде провести прискіпливий аудит його псевдоблагодійного фонду в лярд гривень, котрий він поцупив з бюджету воюючої країни , ніби то на гранти молодим вченим.. Не пам'ятаю жодного випадку вручення петьою такого гранту, не здивуюсь, якщо з цих грошей петя фінансував свою виборчу кампанію і фінансував армію брехливих порохоботів.. ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" - Цензор.НЕТ 1636
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понёсся пересказ сказок от бабушки скабеевой
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Неупереджене слідство за нового Генерального - розбереться.. Не переймайся завчасно- ну відшкодуєш в бюджет в десятикратному розмірі кошти, котрі були витрачені на твоє графоманство на цьому форумі..
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так, давай порахую, заробив 385 000 грн. десятикратний розмір 3 850 000... дай рахунок, перекину тобі грошики)))
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Ну посмеши еще нас....вы пять лет как дурни с писанной торбой с импичментом носились...так ничего и не нашли...теперь пять лет искать будете за что посадить....
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И где ваш карлсон...за кторого вы майки на грудях рвали два года назад？ сколько у него поцентов？ ноль целых хрен десятых？ отож..😀
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Ну что можно сказать... Парламент получился как у нас- есть Единая Россия, остальные ничего не решают
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У Нідерландах є Єдина Росія. То в Україні її буде стілки ж
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Таким парламент у нас был при януковоще, когда была власть "крепких хозяйственников", местных феодалов из бывших красных директоров и комсомольцев, нахапавших все лакомые кусочки Украины, т.е. полный аналог ЕР. Новый парламент это приговор всему старому дискредитировавшему себя политикуму, люди устали от лжецов и воров, под какими бы лозунгами они не выступали.
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Зебилы , кроме как выпустить Ефремова вы еще ничего не сделали , а вот наделали разом уже много.
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Петин реформированный суд отпустил под домашний арест.
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Розкажіть нам про реформу судів - хто вносить подання і як те подання підписують.
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Петекантропы задолбли одно и тоже. Петин ВККСУ отбирал судей.
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О! То суддів відбирає ВККСУ? А як її формують?

Зможешнапружитисяідативідповідьчиобсересяпосамумакітру?
Так?/Ні?
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при Пете значит петены суды его не выпускали,а когда Петя ушел сразу выпустили,генеально зебил!
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Ручное управление было у пети. Хотя на ефремова есть компромата дохера и больше, но луцику это не интересно как и штепа.
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Тобто 4 роки можна людину без приговору тримати. Якщо не спроможні осудити, то звільняйте.
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как в Германии обычно называют аквариумных рыбок?
"приговора" в современном украинском нет, есть "вирок".
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не дуже воно і людина, але так довго тримати без вироку виглядає як знущання.
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Так це до портнова. КПК він розробляв...
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Дебил, выпустили красномордого потому шо кум плокулол водку бухал, а диабетик с рыгами мурку водил и поразваливали все дела.
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Я конечно понимаю, что Порошенко за пять лет «накосячил»......, НО радоваться пролёту Порошенко и при этом тупо не замечать и не возмущаться, что жОпоблок с прокацапскими взглядами фактически вторая «сила» в стране - жесть!......
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В 2014 у Орпоблока было 22%, сейчас 13%
Учитывая, какую информационную политику вели при Пете, это ещё ОЧЕНЬ ХОРОШО
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Лалала,
забудьте 2014........
Понимаю, что новый преЗедент - «надежда»........., НО ешкин кот, почитав сегодняшние новости и комментарии к ним, такое впечатление, что радость на нынешних выборах - только(!!!) пролет Порошенко и ВСЁ.......
P.S. Порошенко не(!) защищаю.......
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Петекантропы задолбали своей тупостью. Будет их меньше на ветках.
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Вы даже мой комментарий не можете нормально почитать 😁
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Лалала,
Я Ваш комментарий прочитала и прекрасно поняла.........
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Нєфіга жопоблок не сила. Потяг вже пішов. Ватка залишиться в опозиції
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Эти партии для зебилов родные, это их партии, вместе с которыми они будут сдавать уже скоро Украину Путину за "мир". Главный враг Путина в Украине Порошенко потерпел поражение и это главный итог для него выборов в Украине. Эти зеленые сопли Путина особенно не пугают, растереть их для него труда не составит.
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Россиянин ты спалился 😁
В Украине никто не пишет ***** с такими ошибками
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То что «риторика» Зеленского и особенно его «советников/команды» очень совпадает с жОпоблоком - настораживает.....
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Мне не жаль этих совковых ********* из Домбасса, Мариуполя и других городов востока, мало их ****** путин.
Жаль только тех молодых парней которые погибают на востоке Украины за это быдло.
Оно в Украину уже никогда не вернется, оно никогда не исправиться, у кацапа рабство на генетическом уровне, раб обретает свободу когда здыхает, при жизни он ее боится.
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читайте люди цього ылітного свина. Він зневажає українців і ставить їїх в ніщо. Скільки тобі заплатили, тварино. Хочеш людей вбивати? Ну-ну
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При пете 1000 самоубийств среди бывших атошиков петекантропы не желают вспомнить?
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Шел бы тоже на войну. И ротации былибы почаще, и людей нехватка была бы поменьше.
Но вы как истинные зебилы.
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давай еще что спихнем на Петю,можно спихнуть глобальное потепление, вымирание барьерного рифа, плохую погоду
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Судя по тому как голосуют они просто слабоумные. Лишняя хромасома кацапопитеков у половины
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Порохосрань, идите поздравте своего Мародера. Или он вас в разных позах. Веть ето благодаря вам порохосрани он пролетел по всех пунктах, потому как порохосрань ему рассказывала как народ любит его и его рехвормы а он рад стараться еще глубже засаживал народу.... вот и результат
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Нельзя вечно насиловать народ.Именно поэтому,например,свадебный фотограф побеждает красного директора.Лучше ужасный конец,чем ужас без конца.Это хоть какой-то шанс.
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шанса нет,не могут шаурмоед,богдан и фотограф сделать что то хорошое для страны
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лучше бить ізнасілованним, чєм украінізірованним?
особєнно сідя перед ТВ на діванє...
Ті, хто більше дивиться ТБ, ймовірніше голосують за популістів - http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/95315/Chy_dijsno_pereglad_teleprogram_robyt_ludej_tupymy
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Да, уж наступають дні, як при янику, тоді перемикав телік при згадкі про нього, тепер при згадкі про зелю, і щось не подобається світло-зелений колір і люди навкруг з підозрою, що потенційні зебіли!
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ще Пашинського не вистачає, як же я задоволений що цей .... пролетів по моєму округу!
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А наденьку так любили... Пока бадягу прокацапскую нести не начала. Думай те
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Справедливости ради нужно сказать что и у ЗЕбобика не 75% а 42%, чары уходят а пустой холодильник и анализы остаются.
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Наварила Украина,зеленого борщу.Побачимо чи смакуватиме куме.
-Так.Це не якись щи,хоч буй полощи ЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" - Цензор.НЕТ 1988
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Теперь Зеленский без вариантов должен сажать всю бывшую политэлиту.Если он этого не сделает,они его уничтожат!Он за пол года разворотил систему которая сменяя жопы в креслах рулила в Украине десятки лет! Они ему этого не простят.Он умный парень,он понимает что ему дальше делать.
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Эти партии ( За ЖОПУ Бойко, Жопоблок) для зебилов родные, это их партии, вместе с которыми они будут сдавать уже скоро Украину Путину за "мир". Главный враг Путина в Украине Порошенко потерпел поражение и это главный итог для него выборов в Украине. Эти зеленые сопли Путина особенно не пугают, растереть их для него труда не составит.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК опрацювала 82,17% протоколів: у Раді будуть "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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