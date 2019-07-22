 Вибори були конкурентними, - посли країн G7

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на повідомлення французького головування в G7 у Twitter Групи підтримки України.
"Посли G7 вітають проведення парламентських виборів в Україні, які відбулися на конкурентній основі з дотриманням основних прав і свобод", - сказано в повідомленні.
"Ми вітаємо ЦВК з проведеною роботою. Ми очікуємо рекомендації БДІПЛ та заохочуємо до розгляду шляхів їх впровадження", - додали дипломати.
Нагадаємо, за ходом виборів стежили понад тисяча міжнародних спостерігачів.
Ти уже іврит вчиш? А треба!
Каждый из этих людей боец. Идейный боец. Такого не было в Истории Украины никогда. ДВА! МИЛЛИОНА! У этих людей такие же ценности как у вас. Такие же желания. Такие же мысли. Эти люди не исчезнут, не изменят свое мнение. Их не станет меньше. Да это же лучшие выборы в Истории Украины. Они выкристаллизовали силу, которая при любых раскладах будет бороться за независимость Украины. В первую очередь от российской империи. Это на 100 процентов люди, которые ни при каких обстоятельствах не замирятся с РФ и не обернутся в ту сторону.
Возможно, появятся другие партии с другими лидерами, но с такими же целями. Это будет только расти. Радоваться нужно, а не расстраиваться.
а, зюзня?
Обрали не випадкових людей а тих яких рекламували змі. Отже за чиїсь гроші. А самп багатеньких людей.
Мабуть так вони благодійністю займались.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!!!
ЗЕЛЕНСКИЙ - ПОРОШЕНКО 5:0!!!
И ВО ВТОРОЙ РАЗ СДЕЛАЛ ПАРАШЕНКО С ТРЕСКОМ!!!
щоб всі думали, що ти - українець?
ця тупа брехня діє тільки на кацапів
тепер ти вже не будеш уколи пропускати?
це я на тебе поклав
відчуваєш тягар?
можеш просити мене послабити твій тягар
я милосердний
Олігархія черговий раз перемогла народ на виборах.
Как всегда олигархия купила народ
За логікою, за 15 років цей народ має почати їсти власних дітей.
Они сейчас посмеиваются над нами в очередной раз
Просто ,как всегда голосовали против,а не за...
чи мамаші ваші йоду недоотримали, чи пильним лантухом вас десь йокнуло, чи це на ґрунті алкоголізму
ти де, нещастя?
дарма твої батьки нехтували йодом
нашо прикидатись, райдужний білорус?