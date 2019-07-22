 Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії голосів після підрахунку 100% голосів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Балога, який як мажоритарник представляв партію "Єдиний центр", отримав підтримку 35,81% виборців.
Його основний конкурент, представник партії "Слуга народу" Едгар Токар, - 34,47%.
Різниця в кількості виборців, які підтримали цих кандидатів, становила 798 голосів.
Центр ДВК №69 розташований у Мукачеві.
У виборах брали участь усі три брати-політики Балоги. Але до Верховної Ради потрапляє тільки Віктор. Іван Балога посів четверте місце (15% голосів) в окрузі №70, перемога в якому дісталася представнику "Слуги народу" Михайлу Лабі (25,24%). Павло Балога - теж четвертий (10,25%) на окрузі №73, там перемагає самовисуванець Владислав Поляк (41,16%).
ЧЕРЕПИ МІРЯТИ..
Євреї свого досягли через дурість "простого народу".
У 1919 дурні хахли повірили євреям - більшовикам, виршили, що власну державу на хліб не намастиш, а у 1933 їли власних дітей. Вони заплатили за те, що повірили євреям.
Історія повторюється, якщо не вивчити її уроків.
У Києві діяли єврейські банди, що писали доноси. Нищили тих, хто потенційно міг скласти євреям конкуренцію у бідь-якій галузі. НИщили так, що інженерів, науковців, лікарів не євреїв не лишилося.
Слідчі були євреї, у трійках сиділи євреї, розстрілювали євреї.
Євреї тупо нищили українців. На мого прадіда 5 разів писали доноси, 5 разів його арештовували, і 4 рази випускали, але євреї буди дууууже наполегливі, у 37 його таки розстріляли за 5-тим доносом.
Опущенные и Обиженные- продолжают кричать, оскорблять дальше (сейчас вылезут.)
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https://dosye.info/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
@VZelenskyy
Ведемо консультації щодо прем'єрства пана Саакашвілі @SaakashviliM08:23 - 22 июл. 2019 г.
Едгар Торарь, це ж уміти треба такого кандидатом виставити!
Дебил победил зебила
Закарпатська мафія.
Клан Балог.
Етапи виликого Шляху
...
-послали Гройсмана на..уй з претензіями на митницю
-нейтралізували Москаля
-перемогли Угорщину
...
Может святой водой?
й рабам завжди буде ЯК ЧУДО..
15 сентября 2006 года назначен Главой Секретариата президента Украины[14].
Балога слуга народа.
Вот вам и НОВОЕ лицо, да ЗеДауны? Он вам на служит. С братьями.
Слуга він був "із дорогих" ..