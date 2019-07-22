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Все про:Балога (217) вибори (4350) Закарпаття (784)

 Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря. ІНФОГРАФІКА

Позафракційний народний депутат Віктор Балога виграв вибори до Верховної Ради, на 798 голосів випередивши в мажоритарному окрузі №69 представника партії "Слуга народу" Едгара Токаря.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії  голосів після підрахунку 100% голосів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Балога, який як мажоритарник представляв партію "Єдиний центр", отримав підтримку 35,81% виборців.

Його основний конкурент, представник партії "Слуга народу" Едгар Токар, - 34,47%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану. ФОТО

Різниця в кількості виборців, які підтримали цих кандидатів, становила 798 голосів.

Центр ДВК №69 розташований у Мукачеві.

Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від Слуги народу Токаря 01


У виборах брали участь усі три брати-політики Балоги. Але до Верховної Ради потрапляє тільки Віктор. Іван Балога посів четверте місце (15% голосів) в окрузі №70, перемога в якому дісталася представнику "Слуги народу" Михайлу Лабі (25,24%). Павло Балога - теж четвертий (10,25%) на окрузі №73, там перемагає самовисуванець Владислав Поляк (41,16%).

Читайте також: ЦВК опрацювала 70.49% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос". ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139036
 
   
 Топ коментарі
 
Якось переживе це СН.. Зараз СН виходить на 252 депутати- 123 за списком і 129 по мажоритарці.. Коли і в кого в Україні було таке.. Фантастичний кредит довіри народу.. Тепер головне - не розтринькати цей кредит.. Десь з середини грудня суспільство почне вимагати результатів.. Не хочеться, щоб Володимир просрав все , як петя..
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Коломойский ржет тебе в лицо...
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С потугой отхватил 0,5% на своем родном округе, и радостный такой...
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вот это и настораживает.Балога еще тот фокусник
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Победить победил, а воровать теперь нельзя. И недоторканости нет. Вот бида пришла.
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А кто сказал шо воровать нельзя?? ЗЕбил что ли?? Так и Петя тоже так же говорил.
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Не будем пока говорить "гоп". Хотя бы во имя политического пессимизма.
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шо, налоги теперь заплатишь, винду лицензионную поставишь и фильмы перестанешь скачивать?
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Красти не можна і оббріхувати не можна, а от брехати ніхто не забороняв.
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А какая разница? Два сорта одного и того же.
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Местный непотопляемый царек и повелитель схем, кто из его шестерок вроде контрабандистов или лесорубов присел на потоки и имеет долю - может пока выдохнуть.
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Вроде ни к чему. Но имя Эдгар Токарь тоже удивило. Ну это как кузнец Абрам.
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Якось переживе це СН.. Зараз СН виходить на 252 депутати- 123 за списком і 129 по мажоритарці.. Коли і в кого в Україні було таке.. Фантастичний кредит довіри народу.. Тепер головне - не розтринькати цей кредит.. Десь з середини грудня суспільство почне вимагати результатів.. Не хочеться, щоб Володимир просрав все , як петя..
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Хочеться тобі чи не хочеться, але це трапиться.
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З тобою - вже трапилось.. Кріпись і крєпчай.. Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 2256
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Ти щось знаєш, бо я про це не знаю? Повертайся на работу і працюй паталогоанатомом.
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СКИНЕМОСЬ ЛЬОНІ НА ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ..
ЧЕРЕПИ МІРЯТИ.. Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 2385
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З 2005р., системно, будь-якого українського політика, що набував популяярності оголошували євреєм. Мета, - так всіх заплутати, щоб люди здуру проголосували за єврея, вважаючи що вони всі там однакові.
Євреї свого досягли через дурість "простого народу".

У 1919 дурні хахли повірили євреям - більшовикам, виршили, що власну державу на хліб не намастиш, а у 1933 їли власних дітей. Вони заплатили за те, що повірили євреям.
Історія повторюється, якщо не вивчити її уроків.
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Це складна історія, бо насправді ніхто нікому не вірив. Була трагедія України, де лише частина євреїв приймала участь у НКВД, а інші євреї постраждали від НКВД. Цього могло би не бути, якщо українці були би націоналістами. Це парадокс, але ідеологом українського націоналізму був Донцов.
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90% керівного складу НКВС були євреї.
У Києві діяли єврейські банди, що писали доноси. Нищили тих, хто потенційно міг скласти євреям конкуренцію у бідь-якій галузі. НИщили так, що інженерів, науковців, лікарів не євреїв не лишилося.
Слідчі були євреї, у трійках сиділи євреї, розстрілювали євреї.
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Не 90, а 60% в НКВС були євреями. Підніми архиви та порахуй. Можеш не вірити, але при Наливайченку я запросив архиви і це рахував. А далі тобі взагалі невідомо, бо євреї знищували євреїв і в 1940 році в НКВС їх не було.
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Я казав про керівний склад, а не про загальний. Крім того, слід памятати що у євреїв національність визначають по матері і людина з типу словянським прізвищем по матері може бути Гольденблатом, Бляхером чи Гольденштейном.
Євреї тупо нищили українців. На мого прадіда 5 разів писали доноси, 5 разів його арештовували, і 4 рази випускали, але євреї буди дууууже наполегливі, у 37 його таки розстріляли за 5-тим доносом.
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Нормальные- приняли поражение, сказали спасибо и пожелали успехов.
Опущенные и Обиженные- продолжают кричать, оскорблять дальше (сейчас вылезут.)
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может заметишь, что в настоящем посте воняешь именно ты. причём тупо. не похож ты на победителя. и это правильно. потому что это "победа" шулера.
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ни один зебил не признает что умывался мочой зели добровольно )
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Мені подобається твоя приречена істерична агонія.. Не зупиняйся..
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Балога это бандит, надо спецназ вызывать, чтобы голоса пересчитать.
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Давай пиши під татарським ніком🤗
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Виктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от "Слуги народа" Токаря.

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Жуляни переходять на посиленний режим роботиВиктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от "Слуги народа" Токаря - Цензор.НЕТ 8182Володимир Зеленський
 @VZelenskyy

Ведемо консультації щодо прем'єрства пана Саакашвілі @SaakashviliM08:23 - 22 июл. 2019 г.
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Я кілька днів тому розмовляв із знайомим з Мукачева. Сам також бував у цьому місті, бо родичі жили у Закарпатті... Пі цей знайомий мені почав перекладати з угорської прізвище Балога🙄 Скажіть мені як правильно, бо я від цього перекладу в шоці🙄
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Та якось мені він перекладав, що це означає коров'як🙄
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Да шут с ним, с тем коровьяком. Балога это поинтереснее будет.
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хасан чуть не верно но близко там одна буква не так
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Це зрада, чи перемога? Пам'ятаю, як він ющем крутив..
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Балогу сможет победить только хороший снайпер,мафия бессмертна тем более контрабандная. Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 9355
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А у ЗєКоМандє не євреї є?
Едгар Торарь, це ж уміти треба такого кандидатом виставити!
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Дебил победил зебилаВіктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 2335 .. Что в этой " сынсации" такого сенсационного . Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 8890 .
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у таких как ты недоношеных всё просто, иди укол прими
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Дебил победил зебила



Закарпатська мафія.
Клан Балог.


Етапи виликого Шляху


...

-послали Гройсмана на..уй з претензіями на митницю
-нейтралізували Москаля
-перемогли Угорщину
...
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Это новость для секундного успокоения поверженных порохососов
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Балога в Мукачево выигрывает предсказуемо, но при всех его недостатках, никто в городе столько не делал, сколько он.
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Дякул посмертно развелось мама дорогая
Может святой водой?
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Так если всех желающих что-то сделать зачистить, то тогда да!, кто если не балога. Скомуниздил на гривну, сделал на три копейки - любите меня!, а то в следующий раз опять выиграю и ни фуя не дам. Зашибись, холопская логика, в сраше так про ***** меркуют, а в наших ****** про вусатую пачвару, правда , сейчас только блаженные.
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Хороший пан- він холуям
й рабам завжди буде ЯК ЧУДО.. Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 7082
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Ющ пытается отбить позиции.

15 сентября 2006 года назначен Главой Секретариата президента Украины[14].
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паскуда барыжная как за такую падаль голосовать можно, тупые совкопитеки((((
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Балога больше хозяин, чем слуга...народа Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 1772
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Там округ сделан под Балогу - поэтому немудрено.
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САМЫЙ КОРОТКИЙ НОВЫЙ АНЕКДОТ:
Балога слуга народа.
Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 6144

Вот вам и НОВОЕ лицо, да ЗеДауны? Он вам на служит. С братьями.
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Служив Балога на Кордоні
Слуга він був "із дорогих" .. Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 8365
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Другим повезло меньше - Пашинский, Грановский, Кононенко, а также Ляшко, И.Луценко, Ю.Тимошенко, Ярош , Парасюк - пролет и пролет навсегда! Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря - Цензор.НЕТ 2760
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Не мог он победить. Всё это старьё вечно сидящее у корыта всем надоело. Явка была невысокая , вкинул скорее всего голоса не голосовавших.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВіктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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