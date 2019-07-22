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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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Все про:Донбас (12573) перемир'я (396)

 Від початку доби 22 липня обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

З початку доби 22 липня обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Втрат з української сторони не зафіксовано.

21 липня Збройні Сили України дотримувалися стійкого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ з опівночі не відкривали вогонь у зоні ООС, - Міноборони

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів. Факт турбуючого вогню противника зафіксований поблизу населеного пункту Хутір Вільний".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139031
 
 
 Топ коментарі
 
Я вірю, що більше не буде війни і росія поверне Крим з населенням, яке почне вчити українську мову. Чому? Тому, що обрали нового президента, який легко вирішить усі проблеми.
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Ви багато слів використали. Давайте напишіть більш конкретно. Наприклад: росія чекає на українців, які знімуть штани і стануть раком. Так у вас на росії чекають?
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Это конечно хорошо, но не расслабляться=>орки - они и в Африке орки
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Тебя это расстраивает?
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А ти радієш, аж зі штанів вистрибуєш ?
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И ни один украинский солдат и мирный житель не убит и не искалечен! Вот что плохого в том если просто перестать стрелять?
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За 21 двоє вбитих військових .
Це так припинили стріляти ?
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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих погибли и два получили ранения.
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Читай вранішне зведення.
Там вказано скільки було обстрілів.
Ти не знаєш, бо навіть не цікавишся.
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С начала суток 22 июля обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.Источник:https://censor.net.ua/n3139031
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Ну всё заробитчане можете воевать дальше а люди войны по домам. А в случае активизации боевых действий из 73% найдутся смельчаки, прекратить знают как выиграть войну не стреляя. Жаль погибших, всё зря.
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Українці не сміють тримати перемогу.
Знову вирішили покоритись.
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А в чем покорство? Сколько был Порошенко воевал- не получилось.. разумно перестать воевать- зачем жизни ложить без смысла?
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А вы кацапы свои жизни не ложите? Скажи мне за что? Украина не будет вашей, вам тут только смерть
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Основная масса воюющих в рядах ЛДНР это граждане Украины.. а кацапов и на вашей стороне в добробатах не мало воюет тот же ФСБшник Богданов, известный актер Пашинин и тд..
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Что Невiдомо? По моему, однозначно плохой мир лучше хорошей войны. Что опять не так?
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По твоєму ???
А ти взагалі ХТО?
Напиши це речення своє англійською мовою.
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Не надо голову людям морочить. Вы за войну? Или Вы против войны? Мне кажется вам нравится скорбить. Конкретно, свою позицию по поводу перемирия огласите.
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то есть если кто-то захватит часть канадщины, вы будете против войны с захватчиком, ради мира
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В "канадщине" иностранные заводы, фабрики, шахты, магазины, деньги, люди всех стран мира. Кому придёт в голову захватывать часть канадщины, когда можно свободно вместо армии ввести туда свой капитал?
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Буду против войны с гипотетическим захватчиком. Захватчик сам уйдёт, потому, что ему невыгодно не получая прибыли нести расходы на оккупацию.
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а если не уйдет, и почему не получая прибыли - можно разжиться ресурсами, промышленностью, налогами
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Канадцы в кандалах под прицелами автоматов и лай овчарок, идут гремя цепями на каторжную работу в каменоломни!? Не смешите меня. Деньги любят тишину.
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Ты сейчас озвучиваешь проблемы своего *****?
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Я зараз роз'ясню свою позицію.
Я за війну з загарбниками.
Я і вся моя родина за те щоб гнати ординську наволоч до Кавказу.
Я за те щоб вішати всіх хто кликав ***** ввести війська.
Я ненавиджу русню Ця падаль змінила моє життя.
Я мешкаю у Донецьку.
Зрозуміло?
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Понятны ваши чувства. Но и тех, хто кликав ***** ввести війська, тоже понимаю. Там тоже жертвы, и слёзы ихних и ваших детей одинаково горькие. Как прекратить это смертоубийство? Ясно же, что атака с любой стороны будет отбита, а число жертв пойдёт на тысячи? Ваш ник, говорит о вашем характере. Мне интересна и ваша позиция. Как Вы хотите дальше жить? Как вам видится реальное прекращение войны?
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Ихних? Всё понятно, марш в своё замкадье и не отсвечивай
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До перемоги.
Не Україна почала цю війну.
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Проклятые сепаратисты напали на Волынь или Львов?
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Тобто ти росєянін.
З цього і потрібно було починати.
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Проклятый закупант, призывает к миру. Пора бежать жаловаться админу? Сейчас у него будет крестовый поход?
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Почему жаловаться?Ты дома убираешь,мусор выносишь,дерьмо сливаешь?Так и тут.Должно быть чисто😂😂😂🌷
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Лапотуха, тебе і без адміна тут розчленують. Ще сам проситись будеш.
Русак на голову скалічений...
Забирайте своїх виродків з нашої землі і мир наступить миттєво.
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то есть это всу не хотело прекращать стрелять?
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Вчера двое наших, подорвались, тебе хоть в глаза ссы, за то не стреляют! Вечная суббота, пошел ты на хер,миротворец хренов!
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в оккупантов надо стрелять, иначе они свои 700 танков не заберут. или зеля выполнит все их условия что равносильно поражению
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не просто, а с выполнением сепарских условий
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Каких конкретно условий?
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Ну вот и перестали стрелять и РФ внимательно и с надеждой смотрит на Украину: "
Россия также рассчитывает, что новый состав парламента Украины мудро использует в мирных целях кредит доверия от народа.
"Продолжим внимательно следить за развитием ситуации в Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны, - отметили в министерстве. - Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам".
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Ви багато слів використали. Давайте напишіть більш конкретно. Наприклад: росія чекає на українців, які знімуть штани і стануть раком. Так у вас на росії чекають?
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Я вірю, що більше не буде війни і росія поверне Крим з населенням, яке почне вчити українську мову. Чому? Тому, що обрали нового президента, який легко вирішить усі проблеми.
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Нема тумблера. Теп4р скоро усе в дифіциті🧐
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Для порохоботов любые хорошие новости это зрада, ведь им надо нагнетать общественное недовольство, и лучше всего для этого чтобы на донбассе стреляли и убивали.
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Я, як порохобот по мажоритарці голосував за Свободу. Нехай у тебе почне свербіти у дупі до кінця каденції зеленої влади.
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по твоему надо сразу сдаваться, тогда никто не погибнет
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Дык твои же челябинцы и чуваши стреляют, что не так, пока вашу мразь не убьем,какой мир
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це називається перемиря яке приніс нам недобиток-україножер кучма.
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Не треба так про Кучму, бо його призначив Зеленський. Ви же не хочете у фільтраційний табір Портнова?
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І ти все зробиш, коли вивчиш пісню про путіна.
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все могут, при желании там уже б давно не стреляли. Но... эта музыка будет вечной если я заменю батарейки(Наутилус)
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Он эту пестню прекрасно знает, и напевает в душе, тихонько
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Это конечно хорошо, но не расслабляться=>орки - они и в Африке орки
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"Искусство войны" Сунь-Цзы , принуждение к миру... Читали таку книгу? Дуже цікава. Кацапи все роблять по цій книзі і мушу визнати це в них гарно виходить.
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Вам відомо ким був Лев Гумільов та його наукові праці про народ хуну?
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Повна жопа в Україні є стимулом для консолідації суспільства в росії.
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Я вот не пойму соевые вы недовольны тем что не один солдат и мирный житель не погиб ?
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Такі да, з 2014 року ніхто для вас не загинув.😏
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не, надо радоваться что террористы добиваются выполнения своих условий угрозой обстрелов
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А твой бурят или чуваш тоже живой? Ну пока ещё
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не понял?
только в ,,назвычайных новынах" по ICTV говорили что лупили с БМП??
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это хорошо!
но одни сутки - это пока только хрупкая надежда...а не тенденция...
буду считать - 1 сутки! +
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Это радует! Надеюсь перемирие сохранится и дальше.
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Ага. Нікогда такого не било і вот опять...
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помню как зрадолюбы тут все уши прожужжали шо армия не идет в наступление, а теперь такие ой вдруг кто-то пострадает...
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Зачем стрелять, когда свои взяли Украину изнутри с потрохами.
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Дійсно.
Москалики розраховують на відновленя співпраці та примирення на їхніх умовах.
Зеля прямо боїться це провернути, буде обережно на мир руцкій втюхувати.
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Ну то их розовые мечты,ишь тут как под зебилов косят,думают, Украина будет кормить банбас,да ещё и на условиях параши и *****
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Ну всё заробитчане можете воевать дальше а люди войны по домам. А в случае активизации боевых действий из 73% найдутся смельчаки, которые знают как выиграть войну не стреляя. Жаль погибших, всё зря.
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Мне кажется прекращению стрельбы и смертей будет рад любой адекватный человек а кто против пусть сам слазит с дивана и идет в военкомат и Ksenia VB пусть с собой прихватит санитаркой.
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а лугандону и отжиму крыма ты тоже рад? да такие мирные это находка для руцького мира, можно до киева мирно дойти
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Дело не в этом.. дело в том что если вы правда считаете что у вас что то отжал ваш враг то обращайтесь с ним как с врагом а не так что вот воюем потому что там на нас напали а вот тут не воюем и торгуем и на зароботки ездим и вообще у нас АТО-ООС а не война и мы же Минск подписали... Неее.. лучше уж перестать стрелять!
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И сказать вам кацапским ублюдкам-кто старое помянет....забыть Крым,Донбасс,убитых и замученых вами украинцев???Поцеловать в десна и сказать мышибратья?Ты дебил???
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Пук в лужу и брызги... Во первых я не россиянин во вторых помни себе на здоровье кто тебе не дает .. я не о том пишу.. я пишу в чем смысл стрелять если ты отвоевывать ничего не хочешь уже 5 лет не мира ни войны и человеческие страдания? Вот перестали стрелять-прекратились смерти и дай Бог.
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Пук в лужу это твое присутствие на чужом для тебя сайте,казламордая тварь.😂😂😂
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Пук в лужу это скорее твое желание чтобы за тебя умирали другие пока ты будешь сидеть на диване и строчить воинственный коменты на этом сайте.
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Ты про меня что то знаешь?Нет.Поэтому пшла ***** казламордая мразь😂😂😂🌷
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Мокша, передай своїй Скабеєвій що у Орду на заробітки їздить тільки даунбасятіна.
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Кацап сраный,когда поднимете 13 000 человек из могил, тогда и перестанем стрелять
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куйло поняло что зеля мирно все отдаст, зачем нарываться на санкции
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А шо, так можно было ?
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Жодного обстрілу на Донбасі: бойовики дотримуються режиму тиші , в партии Медведчука "За жизнь",говорят ,что можно распускать Украинскую армию,так как Украина является вне блоковой.
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Ну і нащо було воювати? Спокійно зробили б федералізацію,вїддали б трошки землі-нашо нам тая держава була?Нашо? Людей тільки жалко... От бачте все просто...Всі перестали стрілять...А країна...А вона нам потрібна?
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ВРУТ!!!
Под Мариуполем, в день выборов, были обстрелы из пулеметов.

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Ніхто і нічого не скриває віід населення? Невже таке можливо, щоб раніше хлопці гинули в боях, а зараз розслабилися і почали підриватися по два чоловіки в день на фугасах. Щось не так.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 22 липня обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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