 Від початку доби 22 липня обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Втрат з української сторони не зафіксовано.

21 липня Збройні Сили України дотримувалися стійкого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

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Противник відкривав вогонь по наших захисниках з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів. Факт турбуючого вогню противника зафіксований поблизу населеного пункту Хутір Вільний".