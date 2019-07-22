 Від початку доби 22 липня обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Втрат з української сторони не зафіксовано.
21 липня Збройні Сили України дотримувалися стійкого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.
Противник відкривав вогонь по наших захисниках з озброєння БМП і великокаліберних кулеметів. Факт турбуючого вогню противника зафіксований поблизу населеного пункту Хутір Вільний".
Це так припинили стріляти ?
Там вказано скільки було обстрілів.
Ти не знаєш, бо навіть не цікавишся.
Знову вирішили покоритись.
А ти взагалі ХТО?
Напиши це речення своє англійською мовою.
Я за війну з загарбниками.
Я і вся моя родина за те щоб гнати ординську наволоч до Кавказу.
Я за те щоб вішати всіх хто кликав ***** ввести війська.
Я ненавиджу русню Ця падаль змінила моє життя.
Я мешкаю у Донецьку.
Зрозуміло?
Не Україна почала цю війну.
З цього і потрібно було починати.
Русак на голову скалічений...
Забирайте своїх виродків з нашої землі і мир наступить миттєво.
Россия также рассчитывает, что новый состав парламента Украины мудро использует в мирных целях кредит доверия от народа.
"Продолжим внимательно следить за развитием ситуации в Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны, - отметили в министерстве. - Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам".
только в ,,назвычайных новынах" по ICTV говорили что лупили с БМП??
но одни сутки - это пока только хрупкая надежда...а не тенденция...
буду считать - 1 сутки! +
Москалики розраховують на відновленя співпраці та примирення на їхніх умовах.
Зеля прямо боїться це провернути, буде обережно на мир руцкій втюхувати.
Под Мариуполем, в день выборов, были обстрелы из пулеметов.