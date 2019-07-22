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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 За кордоном
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 Євросоюз має вагомі причини для продовження санкцій проти Росії, - євродепутат Макалістер

Євросоюз ухвалює рішення про продовження санкцій проти Росії з "дуже вагомих причин".

Про це заявив глава делегації Європейського парламенту зі спостереження за виборами в Україні Девід Макалістер під час пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, це залежить від країн-членів ЄС, чи санкції будуть продовжені чи ні. Але до сьогодні країни-члени завжди приймали рішення про продовження санкційного режиму проти Росії. І вони це роблять через дуже вагомі причини", - заявив Макалістер, коментуючи на прохання журналістів питання про перспективи продовження санкцій ЄС проти Росії.

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Як повідомлялося, 10 липня член політичної групи "Європейська народна партія" Девід Макалістер був переобраний головою комітету Європейського парламенту із закордонних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139030
 
 
 Топ коментарі
 
Тема для обговорення : "У Евросоюза есть веские причины для продления санкций против России, - евродепутат Макалистер". Лікуйте порохозалежність, бо у вас вже почалася "ломка" У Евросоюза есть веские причины для продления санкций против России, - евродепутат Макалистер - Цензор.НЕТ 5400
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главное, что бы Зебил, со своей гоп-компанией "заруцкэмыр" не помешал!...
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ты тупо воняешь по сходной цене, кацапа
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ПЄСики вісімкові, ви де? До виборів гавкало у коментах так, наче їх 98% - а зараз майже тиша. Бо головний ПЄС тільки до парламентських проплатив - кісточку кинув сіромахам...
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Тема для обговорення : "У Евросоюза есть веские причины для продления санкций против России, - евродепутат Макалистер". Лікуйте порохозалежність, бо у вас вже почалася "ломка" У Евросоюза есть веские причины для продления санкций против России, - евродепутат Макалистер - Цензор.НЕТ 5400
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Порохозалежністю не страждаю - навпаки, у інших її лікую))
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Чтобы запомнили, соглашайся лечиться! У Евросоюза есть веские причины для продления санкций против России, - евродепутат Макалистер - Цензор.НЕТ 648
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Що спільного у вашого коменаря зі статею? Нічого. Залежні люди заперечують свою залежність. Але, то ваша проблема
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Ваши санкции, как мертвому припарка - то снимаете, то продлеваете.
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серьезно? так вы признайте Крым и Донбасс российскими и все дела. поверьте, 5 минут после объявления не пройдет, как все будет снято. а вам - прямая выгода! у вас не будет болеть голова за те санкции, зато все остальное начнет болеть так, шо лучше бы болела голова.
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главное, что бы Зебил, со своей гоп-компанией "заруцкэмыр" не помешал!...
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Навпаки він дуже вчасно допомагає.
За рахунок нашого суверенітету.
Гавіиь сепарню одіозну повипускав.
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Бояра ещё поперёк глотки не стала? Смотри,на говно перейдёшь
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В них є ще вагоміші причини ті санкції скасувати.
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Проблема в том, что есть (и их становится больше) «политики», которые против дальнейших санкций для кацапстана.......
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Проблема в том, что европейцы часто говорят одно, а делают всё наоборот.
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мы, наверное, в разных Европах живем... Євросоюз має вагомі причини для продовження санкцій проти Росії, - євродепутат Макалістер - Цензор.НЕТ 4147
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Санкций параше не жалеть - санкций параше много и побольше! Санкции параше должны снова войти в моду на Западе, ибо кто не пнул парашу санкциями тот не модник, а лузер и чмо!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЄвросоюз має вагомі причини для продовження санкцій проти Росії, - євродепутат Макалістер
 
 
 
 
 
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