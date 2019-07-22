 Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вітаємо початкову оцінку Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) виборів до Верховної Ради і вітаємо український народ з виборчим процесом, що пройшов з повагою до основних свобод", - йдеться в повідомленні.
Американські дипломати також привітали зусилля української влади і правоохоронних органів щодо забезпечення українців можливістю безпечного здійснення своїх демократичних прав.
Не дуриндочка.
Але треба по інерції трохи поненавидить.
Знає вона, що луцик- шляпа, не довів справу до кінця( а чи хотів довести?)
Знає добре, що "люстровані" суди залишилися такими як і були, продажними, де все вирішує договорняк. Але винуватий- самі знаєте хто.
Вже на перших пленарних засіданнях буде поставлено питання про зняття недоторканності з Порошенком, Парубія і членів ОЗГ, які перебувають під слідством.
Очевидно, що партія «Слуга народу» зможе це зробити абсолютно без проблем з чим ми вітаємо всю Україну.
Банда Порошенко офіційно переможена!
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Це ваші фантазії. Як і при Порошенко, ніхто не сяде. Побачимо. Залишилось небагато часу. Влада міняється лише для того, щоб тим хто виграв, дісталось більше дерибана, а тим хто програв -менше.
Своего карлика выбрали, всё власть ему отдали, осталось своего карлика на коленьях о чём-то просить и вареники с лопаты кушать.
Интернет-портал гамбургского либерального еженедельника Die Zeit публикует аналитическую статью под заголовком "Щадящий период закончен". До сих пор, говорится в ней, парламент блокировал инициативы Зеленского. Но теперь президент "должен будет представить результаты". При этом велик риск, что огромные надежды не оправдаются.
"Зеленский добился рекордных побед на президентских и парламентских выборах не в последнюю очередь благодаря тому, что на него проецировалось большое количество различных позиций. Что, впрочем, вполне типично для украинской политики, которая часто связывала желание перемен с политическими мессиями", - пишет издание. В то же время, напоминает die Zeit, мало в какой стране так быстро, как в Украине, "отправляют на свалку истории" фигуры, с которыми еще недавно связывали все надежды.
Очевидное стремление президента Украины привести в политику новые лица может обернуться для него серьезной проблемой. "Команда Зеленского - это пестрый набор из активистов, людей из мира кино и доверенных лиц Коломойского", - отмечает газета и задается вопросом: "Насколько сплоченно будет выступать в парламенте эта группа?" .
Единственное , что удручает- высокий рейтинг этой мрази медведчука
Все равно что путлера впустили в украинс4ий парламент
Поздравлять - то особо не с чем, кловун-зеро , аки фокусник, всех ****** два раза и несть числа этим иллюзиям, бо быдло всегда обманываться радо, это у вас там конгресс, сенат, комитеты разные, слушания, независимые суды, прокуроры, первая поправка , арсенал в каждом доме, на случай если какой кловун решит лишить граждан всех этих лайфхаков-плюшек, а тутай 73%+ 43% = все признаки тоталитарного шапито. С этим поздравлять?, более лутшы будет с вашей стороны одёрнуть непадецки ковёрного, пока не поздно, в своё время лу и пу промогали, так хоть этого к ногтю прижмите, чтоб не забывался.
Наш успех , наши выборы- это сила, которая сможет быть заразительным примером для стран с отсутствием демократии
Водички выпей))
Олігархія черговий раз перемогла народ на виборах.