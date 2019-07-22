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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США

У посольстві США в Україні привітали зусилля влади і правоохоронних органів, що забезпечили безпечне здійснення демократичних прав громадян у ході позачергових парламентських виборів, що відбулися 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо початкову оцінку Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) виборів до Верховної Ради і вітаємо український народ з виборчим процесом, що пройшов з повагою до основних свобод", - йдеться в повідомленні.

Американські дипломати також привітали зусилля української влади і правоохоронних органів щодо забезпечення українців можливістю безпечного здійснення своїх демократичних прав.

Також читайте: "ОПОРА" оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів: "Слуга народу" - попереду з великим відривом. ІНФОГРАФІКА

Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в Україні не можна назвати досконалими, найбільше порушень у мажоритарних округах, - глава делегації ПА НАТО Мун

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139020
 
   
 Топ коментарі
 
Три роки під вартою, де вирок цьому уроду?
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Головне, що український народ спокійко сприйняв результати виборів як 21-го квітня, так і 21-го липня.. Це найголовніше.. На жалібне скавчання побитих прихильників петі з тутешнього форуму - можна не звертати уваги - їх знову виявилося мізерно мало біля скриньок для голосування вчора..
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Ти себе спочатку привітай фейкомьотчиця,5 років із єфремовим Зеля тягнув і чи не луценко з арьєвим клялися справу сєпара,що проліз в депутати,довести до кінця.Ти брехлива стала вже далі нікуди,бросай цю справу і займись жіночими справами,бо заміж ніколи не вийдеш
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Все вона розуміє і добре розуміє.
Не дуриндочка.
Але треба по інерції трохи поненавидить.
Знає вона, що луцик- шляпа, не довів справу до кінця( а чи хотів довести?)
Знає добре, що "люстровані" суди залишилися такими як і були, продажними, де все вирішує договорняк. Але винуватий- самі знаєте хто.
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Люди не хотят, чтобы их обманывали и обдирали, а на красномордого всем начхать
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Слуга Народу перемогла у всіх регіонах України. Абсолютно по всій території України вимагають покарання для Порошенка, Пашинського, Яценюка, Парубія і сотень членів організованої злочинної банди.

Вже на перших пленарних засіданнях буде поставлено питання про зняття недоторканності з Порошенком, Парубія і членів ОЗГ, які перебувають під слідством.

Очевидно, що партія «Слуга народу» зможе це зробити абсолютно без проблем з чим ми вітаємо всю Україну.

Банда Порошенко офіційно переможена!
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Бідний Сеня, то Порошенко на нього рив, тепер виявляється що він був у нього в банді.
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У «Слузі народу» не виключають співпраці з «ЄС», bit.ly/2StlVR3
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Співпраця буде виглядати так-Слуга народу буде сажати в буцегарню проходимців з ПЄС а вони будуть скулити що це політичне переслідування
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Співпраця буде виглядати так - Пеця згодиться щоб Приватбанк знову став власністю Коломойського.
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Банда Порошенко офіційно переможена! Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США - Цензор.НЕТ 4686 .

Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США - Цензор.НЕТ 1589 .
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Кажете "Вже на перших пленарних засіданнях буде поставлено питання про зняття недоторканності з Порошенком, Парубія і членів ОЗГ, які перебувають під слідством".

Це ваші фантазії. Як і при Порошенко, ніхто не сяде. Побачимо. Залишилось небагато часу. Влада міняється лише для того, щоб тим хто виграв, дісталось більше дерибана, а тим хто програв -менше.
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Да ладно, через годик вместе с русским братом будите поносоть "пиндосов".
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С каким братом, ты что там куришь? Где в мордовии братья? У вас братья китайцы, кстати, китайский учишь?
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Китайцы? Что ты сам куришь? А вот украинцы доказали что они таки и русские один народ.
Своего карлика выбрали, всё власть ему отдали, осталось своего карлика на коленьях о чём-то просить и вареники с лопаты кушать.
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Якщо ласий на харчову екзотику американський дипломат скуштує київської шаурми - з облізлого дохлого кота, та в результаті у перебіг фізіологічних процесів у організмі цього американського громадянина включиться діарея і про це буде надійне повідомлення у київських медіа - я надішлю поздоровлення в американське посольство. Поздоровлення буде підписане, не анонімне, як повідомлення на форумі. Американці, звичайно, подумають, що це я - псих. Як несправедливо!
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А для Петра из солнечного Киева звучит песня «Еду в Магадан».
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А для ***** ботоксного, запахло весной
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Аномалии на Харьковщине!!В 12 из 14 побеждают СН по мажоритарке и только в двух -иные.Это и вызывает у меня сомнения.Фельдман( Барабашово) и Шенцев ..Победы выглядят аномально.Нужно непременно проверять под микроскопом.Кто донесёт СН??.
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Фельдман был у Тимошенко, затем в Партии регионов. Перекатиполе.
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Вашингтон Пост: Украинцы подавляющим большинством проголосовали за партию своего президента-комедианта на парламентских выборах в воскресенье, что закрепило власть политического пришельца в критический момент для отношений страны с Россией и Западом.
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Ніхто йому бокопорити не дасть. Всі уважно спостерігають.
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Эт точно, народ у нас любит майданить, только спичку кинь...И это правильно.
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Немецкоязычные СМИ о победе "пестрой команды Зеленского"https://www.facenews.ua/news/2019/453857/

Интернет-портал гамбургского либерального еженедельника Die Zeit публикует аналитическую статью под заголовком "Щадящий период закончен". До сих пор, говорится в ней, парламент блокировал инициативы Зеленского. Но теперь президент "должен будет представить результаты". При этом велик риск, что огромные надежды не оправдаются.
"Зеленский добился рекордных побед на президентских и парламентских выборах не в последнюю очередь благодаря тому, что на него проецировалось большое количество различных позиций. Что, впрочем, вполне типично для украинской политики, которая часто связывала желание перемен с политическими мессиями", - пишет издание. В то же время, напоминает die Zeit, мало в какой стране так быстро, как в Украине, "отправляют на свалку истории" фигуры, с которыми еще недавно связывали все надежды.
Очевидное стремление президента Украины привести в политику новые лица может обернуться для него серьезной проблемой. "Команда Зеленского - это пестрый набор из активистов, людей из мира кино и доверенных лиц Коломойского", - отмечает газета и задается вопросом: "Насколько сплоченно будет выступать в парламенте эта группа?" Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США - Цензор.НЕТ 5347.
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Пэця чуть из трусов не выпрыгнул, рассказывая про 'узурпацию' власти.
Единственное , что удручает- высокий рейтинг этой мрази медведчука
Все равно что путлера впустили в украинс4ий парламент
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Поздравляем украинский народ с ...,посольство США.
Поздравлять - то особо не с чем, кловун-зеро , аки фокусник, всех ****** два раза и несть числа этим иллюзиям, бо быдло всегда обманываться радо, это у вас там конгресс, сенат, комитеты разные, слушания, независимые суды, прокуроры, первая поправка , арсенал в каждом доме, на случай если какой кловун решит лишить граждан всех этих лайфхаков-плюшек, а тутай 73%+ 43% = все признаки тоталитарного шапито. С этим поздравлять?, более лутшы будет с вашей стороны одёрнуть непадецки ковёрного, пока не поздно, в своё время лу и пу промогали, так хоть этого к ногтю прижмите, чтоб не забывался.
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Пшел ты далеко , шапито своё казламордое не клей к нам
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мадам, шо за фортель?, (прошу пардону, синьора!) ,шо ты мне начинаешь коники строить? Угомони свои таланты и лови ушами моих слов : засунь свой высер обратно в свой тухес, и не мрочь мени мэдэбэйцылы. Рубай компот, он - жирный!
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В рашке пару дней назад был митинг двадцатитысячный за свободу.
Наш успех , наши выборы- это сила, которая сможет быть заразительным примером для стран с отсутствием демократии
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Не обманывайте людей. "Наш успех" в том, что Олигархия очередной раз победила народ на выборах. Поэтому, мы для рашки не являемся достойным примером.
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Перестань сказать, не порти мне воспитание! Таки да - таблетки запей! :Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США - Цензор.НЕТ 8930Вітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США - Цензор.НЕТ 661
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Зато у вас в ********* олигарха ну ни одного, одно ***** чего стоит
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Это у вас в *********, одно *****, "окурок", ботоксный карлик и кгбист чего стоит. А у нас в Украине один Беня чего стоит.
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Абсурд. А дійсно, виборча кампанія йшла дуже брудно з нав'язуванням народу інтересів олігархів. Конкурували між собою фактично представники олігархів. Інших технологіями заганяли в непрохідні.
Олігархія черговий раз перемогла народ на виборах.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВітаємо український народ із виборчим процесом, який відбувся з повагою до основних свобод, - посольство США
 
 
 
 
 
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