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 Політв'язень в окупованому Криму Бекіров через хворобу вже не встає з ліжка, - адвокат

Адвокат кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого окупанти незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і вибухівки, Олексій Ладин повідомив про чергове погіршення стану здоров'я політв'язня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реаліі".

Так, за словами адвоката, у Бекірова сталося защемлення нерва в хребті, через що він зовсім не може встати з ліжка і відчуває сильні болі в спині.

"Я спробував сьогодні відвідати Едема Бекірова в камері медчастини СІЗО, але він не зміг встати з ліжка, тому що у нього дуже сильно болить спина. Я відразу ж звернувся до медчастини. Медпрацівник до нього зайшов і Бекіров підтвердив, що у нього защеміло нерв у хребті. Чому це сталося я поки не можу сказати, оскільки так і не побачився з ним", - зазначив адвокат.

Читайте також: Бекірова не перевели в лікарню, він у медсанчастині СІЗО окупованого Сімферополя, скаржиться на судоми, - адвокат Ладін

Раніше Європейський суд з прав людини зобов'язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139015
 
 
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"Ранее Европейский суд по правам человека обязал правительство России провести независимое медицинское освидетельствование крымскотатарского активиста Эдема Бекирова." - тоже скоты.
Надо требовать, чтобы освободили!!!
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Эу! Слуга ЗЕнарота какого хера спишь?, людей иди спасай, халидэй закончился - пора начинать в#бывать, или ты как "раб на галерах" тоже весла готовишь и салом их смазываешь?
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