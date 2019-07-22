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 Члени ДВК у селі на Київщині складали протоколи за територією виборчої дільниці, поліцейські відкрили кримінальне провадження

Про порушення виборчого законодавства членами однієї з ДВК Богуславського району Київської області повідомив офіційний спостерігач від Всеукраїнської громадської організації "Опора".

На місце події виїхали працівники Миронівського відділку поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НПУ. В ході перевірки, вони встановили, що члени ДВК у с. Гута, Богуславського району, складали протоколи про підрахунок голосів виборців за територією виборчої дільниці та мали при собі печатку.

У зв’язку з цим порушенням Закону України про вибори, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 158 "Фальсифікація виборчих документів" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139014
 
 
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Преступление века. Скорее всего комиссию отправили на уточнение и, как обычно все делают, трое членов комиссии переписывали протоколы прямо под ОВК. Это всегда практиковалось.
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Така "фальсифікація" є під кожною ОВК, просто Опорі завжди потрібен срач.
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так вони в удобнойє помєщєнійє рєсторана пєрєбралісь
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Який ресторан, посидіть в коридорі ОВК цілу ніч з трьома мішками паперів, саме в ресторан захочеться.
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і нашо ото в ті УВК йти за сто гривень шоп потім сісти на п'ятирічку?
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Чому за 100 грн, протоколи здають голова, секретар та заступник, вони отримають близько 3000 грн за два тижні роботи, якби хоч одного посадили за таке виправлення протоколів, жодних виборів ніхто вже не провів би.
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три тьотки підтасовували результати - вибори пройшли як завжди, без порушень.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧлени ДВК у селі на Київщині складали протоколи за територією виборчої дільниці, поліцейські відкрили кримінальне провадження
 
 
 
 
 
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