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 Політика України
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Все про:місцеве самоврядування (38) Філатов (181)

 Філатов звернувся до Зеленського з проханням якомога швидше ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування

Країна стає сильнішою регіонами і територіальними громадами, тому в Україні необхідно якомога швидше завершити реформу децентралізації.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час брифінгу 22 липня. Він також оприлюднив відповідну заяву до Президента України Володимира Зеленського, пише VGORODE.UA

"Вона (реформа децентралізації, - ред.) має стати не просто фінансовою, а й реальною. Для цього потрібно внести відповідні зміни до Конституції, а крім цього передовсім ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування", - переконаний Борис Філатов.

Серед основних завдань Кодексу про місцеве самоврядування мер Дніпра назвав передачу екологічного контролю територіальним громадам, адміністрування місцевих податків, створення муніципальної поліції громадського порядку, яка буде підпорядковуватися місцевій владі, введення інституту мирових суддів, яких обиратимуть городяни, а також ліцензування та обмеження грального бізнесу. Борис Філатов також наголосив на необхідності скорочення кількості депутатів муніципалітетів мінімум удвічі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139011
 
 
 Топ коментарі
 
Боря не грузи Вову . Он еще не понял , что натворил .
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филя - не так активно - а то и к тебе проверять экологию как минимум - сбу приедет)))))
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Правильно, надо федерализацию, на бумаге оно будет называться по другому, но дефакто все как кацапы просили. ЗекоМанда держит слово данное ВВХ!
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Боря не грузи Вову . Он еще не понял , что натворил .
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Філатов вже хоче брати в Коломойського гроші в кредит на будівництво аеропорту, дерибанити ці гроші і загоняти громаду Дніпра в боргове рабство на наступні 50 років! Право брати кредити під великі дотації з бюджету відкривають для місцевої мафії неймовірні можливості! Можна взяти в себе кредит, під шалені відсотки, вкрасти ці гроші на будівництві будь якої споруди і потім ще все життя отримувати шалені відсотки по цьому кредиту і жити як олігарх!
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Укушенного в мозг грицацуевым не читая Філатов звернувся до Зеленського з проханням якомога швидше ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування - Цензор.НЕТ 3580
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филя - не так активно - а то и к тебе проверять экологию как минимум - сбу приедет)))))
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скоро барыжное чмо получит пенделя и кодекс...уголовный
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у ЗЕбилятников "скоро" уже длица с 21 апреля...
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Правильно, надо федерализацию, на бумаге оно будет называться по другому, но дефакто все как кацапы просили. ЗекоМанда держит слово данное ВВХ!
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Нет надо все сгребать в Киев, а потом местные громады из пипетки по капле подкармливать чтобы не сдохли.
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"Она (реформа децентрализации, - ред.) должна стать не просто финансовой, но и реальной. Для этого нужно внести соответствующие изменения в Конституцию, а кроме этого в первую очередь принять Кодекс о местном самоуправлении", - убежден Борис Филатов.
Источник:https://censor.net.ua/n3139011
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Да еще и деньги из одних регионов в другие переводить. ..
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Боря, ти тротуарну плитку на пр. Яворницького бачив?
Ну і шо, шо те гівно поклали при Вані? Треба ж з цим шось робить!
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Торопится чел, ведь тот кодекс, это пряма федерализаци Украины, а этого гнида рошеновская и добивалась
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нічаво! зюзя ща бакану падзвоніт - і всьо
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выдыхай, пэтя -фанера фсьо, стал опущеным😀
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ти давно з села приїхав, баклянець?
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судя по фене этого ЗЕбилятника это даунбасячий люмпен..
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судя по твоим аналитическим способностям, то у тебя такая же справка как у палубия😀
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Чем тебя не устраивают жители сел? Ах да, вы же ылита😀
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Да, петики, раньше вы Филю не мочили. А чо случилось? Кто-то умер?
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Переобуваютца.... ПЕСики исчут нового хазяина, им нада попу камуто лизать..
😁
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з яких це пір безсмертні стали опікуватись справами смертних?
в тебе по переду вічність, забий на все
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траур,как ни как.три месяца,как барыга стал "нихто".
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ЗЕбилятник судя по твоим истеричным визгам в абсолютно каждой теме про Петю, то выходит что это Петя до сих пор президент и всем рулит. Ну или второй вариант боле правдоподобный -- ты просто свихнулся на Пете, и будешь визжать про Петю ещё лет 10...
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Теперь только ленивый не пинает сдохшего ПЕСа.
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...лучше бы он его попросил как можно быстрее убитьсяапстену...
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Порохососы,какие у вас дальнейшие планы,ваш патрон на грани посадки,или выходите с поднятыми руками,или на необитаемый остров.
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Зато Ефремов уже вышел. Спасибо родные Филатов обратился к Зеленскому с просьбой как можно быстрее принять Кодекс о местном самоуправлении - Цензор.НЕТ 8829
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не торопись - зе-папуасы прямо в Украине устроят "необитаемый остров".
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Децентрализация = требование врага федерализация. Филатов предатель
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Кто был никем тот стал всем! Это мы уже проходили в 1917. После правления швондеров 20 века погибли миллионы. Что готовят швондеры 21 века?
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! О НАШЕЙ СИТУАЦИИ СНЯЛИ ФИЛЬМ ЕЩЕ 25 ЛЕТ НАЗАД! не пожалейте 15 минут, смотреть с 19:50. там все, и тупорылый ваЗЕлин, и вся его быдлячая шобла! из грязи в князи 1х1, кишки порвете.
https://www.youtube.com/watch?v=1mZZZ4dBlRo "СНЫ" , Мосфильм, 1993г
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"создание муниципальной полиции общественного порядка, которая будет подчиняться местным властям, введение института мировых судей, которых будут выбирать горожане"

А потом эта полиция и суды будут защищать сепаров. Пусть сами решают свои хозяйственные вопросы, но вопросы гос безопасности должны решаться в Киеве.
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Кожен Філатов мріє стати місцевим князьком.
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Томос - термос; кодекс - шмодекс, барабодекс....слуги 95-го щось самі у риму придумають. Ну об етом - Андрюха, підкажи - мєстном, как его, самоуправстві, чи якось так.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФілатов звернувся до Зеленського з проханням якомога швидше ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування
 
 
 
 
 
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