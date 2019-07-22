 Філатов звернувся до Зеленського з проханням якомога швидше ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час брифінгу 22 липня. Він також оприлюднив відповідну заяву до Президента України Володимира Зеленського, пише VGORODE.UA

"Вона (реформа децентралізації, - ред.) має стати не просто фінансовою, а й реальною. Для цього потрібно внести відповідні зміни до Конституції, а крім цього передовсім ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування", - переконаний Борис Філатов.

Серед основних завдань Кодексу про місцеве самоврядування мер Дніпра назвав передачу екологічного контролю територіальним громадам, адміністрування місцевих податків, створення муніципальної поліції громадського порядку, яка буде підпорядковуватися місцевій владі, введення інституту мирових суддів, яких обиратимуть городяни, а також ліцензування та обмеження грального бізнесу. Борис Філатов також наголосив на необхідності скорочення кількості депутатів муніципалітетів мінімум удвічі.