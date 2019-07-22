 Вибори в Україні не можна назвати досконалими, найбільше порушень у мажоритарних округах, - глава делегації ПА НАТО Мун

Про це заявила глава делегації Парламентської асамблеї НАТО зі спостереження Мадлен Мун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мільйони українців в Криму і в частині Донбасу були виключені з виборчого процесу. Ці вибори не можна назвати досконалими, найбільше порушень на мажоритарних округах, олігархи домінують в ЗМІ", – сказала Мун.

Вона однак зазначила, що Парламентська асамблея НАТО допомагатиме Україні в європейській інтеграції і готова співпрацювати з новим парламентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану. ФОТО

На позачергових парламентських виборах до Ради мали змогу проголосувати понад 47 тисяч виборців, чия виборча адреса розташована на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, міста Севастополь та в анексованому Криму. Майже 99% внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій не подали заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси та, відповідно не були включені в списки виборців на дільницях.

На дочасних виборах до парламенту в Україні працювала міжнародна місія зі спостереження за виборами – спільна місія Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту (ЄП). Місія складається з 811 спостерігачів з 45 країн, включаючи 719 експертів та довгострокових, короткострокових спостерігачів БДІПЛ, 60 парламентарів та співробітників Парламентської асамблеї ОБСЄ, 17 представників Парламентської асамблеї НАТО, а також 15 представників Європейського парламенту.

Читайте також: "Привласнення" бренда партії мажоритарниками, скуповування голосів і зловживання службовим становищем, - міжнародні спостерігачі про особливості виборчої кампанії