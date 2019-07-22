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Все про:Кривий Ріг (255) СБУ (4532) Міттал Лакшмі (1) Арселор (15) Баканов Іван (38)

 СБУ обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала

Служба безпеки України (СБУ) обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

Про це повідомив виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов, пише Інтерфакс Україна.

"Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію... не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому має бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний", - сказав Баканов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок.

Водночас він уточнив, що, найімовірніше, йтиметься не про адміністративну відповідальність.

Баканов додав, що СБУ не заарештовувала обладнання, однак вилучила документи.

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Як зазначив начальник слідчого відділення управління СБУ в Дніпропетровській області Ігор Єна, співробітники підприємства перешкоджали огляду обладнання і намагалися затягнути надання необхідної документації. При цьому співробітники СБУ зафіксували порушення правил експлуатації обладнання, додав він.

"Під час налагодження роботи однієї з використовуваних у виробництві установок, а саме машини безперервного лиття заготовок, було допущено суттєвих порушень вимог радіаційної безпеки, внаслідок чого випромінювання... перевищило допустимі норми", - зазначив Єна.

За його словами, зафіксовано перевищення радіаційного фону на рівні 4,4 мк3в/ч.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України 20 липня провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг". Вони також заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №3, вартість якої разом із МБЛЗ №2, що вже проходить гарячі випробування, становить $140-150 млн.

Цьому передувало те, що президент України Володимир Зеленський, уродженець Кривого Рогу, розкритикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні й закликав надати адресну фінансову підтримку особам, які постраждали від шкідливих викидів в атмосферу. Через кілька днів, 17 липня, стало відомо, що СБУ порушила кримінальне провадження стосовно АМКР за ст. 441 Кримінального кодексу України - "екоцид", яка передбачає позбавлення волі на термін від восьми до 15 років.

Читайте: СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн. ВIДЕО

У зв'язку з останніми подіями АМКР звернувся до Зеленського та світової спільноти з проханням втрутитися в ситуацію і припинити безпрецедентний тиск на іноземного інвестора.

Раніше підприємство заявляло про плани цього року завершити низку масштабних інвестпроектів, один із них - будівництво комплексу безперервного розливання сталі. Гарячі випробування однієї з двох нових МБЛЗ уже відбуваються, компанія планує незабаром розпочати випробування і на дрібносортному верстаті №250-4, реконструкція якого коштуватиме "ArcelorMittal Кривий Ріг" у $55 млн.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн за стартової ціни 10 млрд грн, після чого меткомбінат було перейменовано в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139005
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще-то это частное дело ЧАСТНОЙ фирмы Лакшми Миттала.
Но СБУ за 2 месяца стала очень похожа на ФСБ
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Какое им дело до чужих инвестиций, что это вообще за херня?
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Во, намутили, да?! СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 2973 Охренеть- не встать! СБУ всё просекло, типо. Осталось конторе тока жалобу накатать. Самому Лакшми.
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слышь Андрюха - а ты не такие команды даешь матросам - вернее такие - но не тем тоном - прикинь, я еще такой тупой глупости не слышал ))))))
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Я, вот прямо сейчас, эту статейку- второй раз прочитал. Недопонимание- усилилось. Тут явно какая-то схема. Однако, кто-то торопится. Очень! Отсюда- херня, на выходе. СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 5605
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Звичайна схема. наїхали на приватний бізнес, а далі або по сусалам дістали, від міжнародних партнерів, або відкупився.
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Стопятсот спешка, а вот шо или кто торопил вот в чем вопрос.

Вижу так: наблюдали левый оборот таньге, а вот "оприходывать" в карман шо-то или кто-то помешал. Пришлось вот так бездарно отходить
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Це останній ідіотський виступ Баканова на посаді Голови СБУ. Нормальні люди після такого звільняються! Піти на підприємство з обшуками і нічого не знайти - це потрібно мати талант!
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там есть доля от Бени, долго это скрывали, но он уже есть в списках .
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Вернее предприятия Бени входят в 10 с такими же проблемами, поэтому скорее всего, чтобы не будить лихо, закроют все тихо..
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Але , Митал, ты что творишь ?
У Баканова голова стала финансовым квадратным корнем СБУ обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала - Цензор.НЕТ 306

1.
Carl stole corals from Claire, and Claire stole a clarinet from Carl. If Carl hadn't stolen the corals from Claire, Claire wouldn't have stolen the clarinet from Carl.
2.
Карл у Клари украв корали, а Клара у Карла украла кларнет. Якщо би Карл у Клари не украв корали, то Клара у Карла не украла б кларнет
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Какое им дело до чужих инвестиций, что это вообще за херня?
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так он не знает, чем должна заниматься СБУ.

Они там все не знают, чем должні заниматься.

Броуновское движение клоунов
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просто они уже считают все инвестиции своими )
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Вообще-то это частное дело ЧАСТНОЙ фирмы Лакшми Миттала.
Но СБУ за 2 месяца стала очень похожа на ФСБ
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Скоро она будет, как гестапо и твоего Петька, вместе со Свинарчуками, закатают в тюрягу.
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выборци СН сразу после посадки свинарчука
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Віртуально. Проїхавшись по білій доріжці ).
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а потім прийде до тебе, а ти їм ідіот усю владу віддав
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Речь идет о вредных выбросах, это совсем не их частное дело.
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Уродженец Кривого Рога так не считает. Оно думает, что может (должно) вмешиваться во все что угодно. Вплоть до того, что носки сделаны универсальными, а нужно отдельно на левую и правую ноги. Так что ждем на экранах страны - СБУ привлекает к ответственности носовщиков за ногоцид.
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Наверное, в частные дела различных частных ОПГ тоже не надо вмешиваться.
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«Российский телеканал СТС показал криминальный боевик 2003 года «Ограбление по-итальянски» с редактурой. Из фильма вырезали фразу про украинцев, против которых «нельзя переть». Об этом сообщает российское издание «Говорит Москва», которое и обратило внимание на странный вариант фильма в эфире СТС. В полном русском дубляже фраза звучит так «Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи и долбаных украинцев». СТС решил речь героя сократить до «слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи», после чего сразу включить эпизод с ответной репликой другого участника диалога. Как позже уточняется, издание «Говорит Москва» «направило запрос пресс-секретарю СТС Игорю Иванову с просьбой пояснить такое решение. В ответе говорится: "Отказался комментировать"».

сруться укров
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Криворіжсталь в Пінчука віджали за незаконний тендер при Ющенку
Мабуть, отвєточка прилетіла
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Криворожский менеджмент
просерает деньги индуса
по кабакамСБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 5616
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Ну всё понимаю.
Не понимаю: как бедный Митал свои миллиарды нажил без подсказки клоунов из СБУ?
Как он без них раньше-то жил?
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Эта похоже какая то рейдерская схема.
Где это видано, что бы безопасность страны занималась частными зарубежными инвестициями?
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Там ворованный метел вывозили вагонами. При попытке индусов сменить охрану, новых охранников реально убивали. Завод контролировался бандитами, а не индусами. В то же время с заводов Ахметова, воровать боялись. Отрывались по полной на индусах. Прикрывали все это как обычно красивыми словами о патриотическом менеджменте. Теперь все. Бандитам пришел конец!
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ааа, тобто це Лакшми попросив? А давно СБУ виконую приватні прохання?
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упппссссс

а теперь уже открытым текстом и в Украине появилось. А то всё скрывали тишком нишком, так сать. У тут бабабаааааххх

"Історична крадіжка від аматорів: "ПриватБанк" звинувачує Коломойського у відмиванні $470 млрд"

Якщо в суді буде доведено факт махінацій, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію

https://www.5.ua/ekonomika/istorychna-kradizhka-vid-amatoriv-pryvatbank-zvynuvachuie-kolomoiskoho-u-vidmyvanni-470-mlrd-193648.html

От ё маё этаж нада так попасть, а тут индусов почморить …. вот это даааааа
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Краще б есбеу почали пресувати сепарів у владі:бойко парашенко фуфрича кернеса труханова та багатьох багатьох інших.
Що, сліпі як ті дебіли з ОБСЄ???
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а кто-то зеленый говорил что сбу не должно лезть в бизнес...
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А Лакшми Миттал вкурсі? СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 3494
я звісно був впевнений що нові професіонали обіср.ться, але щоби так швидко і так голосно?
Придурки, ви накуя чужий завод паралізували, щоби власнику сказати, що він поганих працівників найняв? СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала - Цензор.НЕТ 5611
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всех кто участвовал - на выход с вещами и без возможности восстановиться - они нанесли Украине имиджевый урон на миллиарды долларов
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От Міттала навіть Яник не посмів чіпати, хоча Пінчук і Ахметов дуже хотіли вернути собі Криворіжсталь...
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Значить далі живемо так: знаходимо солодкий бізнес, приходимо із обшуком, віджимаємо усе що можемо, а далі говоримо власнику - ми тебе врятували, ***** ти не благодарна...
Ось тільки десь я це вже бачив... При РИГАХ!
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В Московии ФСБ этим и занимается. Пора СБУ переименовать в ФСБУ☹️
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Швидше за все, СБУ нацькував Зеленський, прагнучи сподобатися жителям міста перед виборами. У Кривому Розі екологія дійсно, - жесть. Досить побачити коричневі калюжі після кожного дощу. Ось і застосували статтю "Екоцид", навіть не провівши необхідних замірів та обстежень. Але потім виявилося, що шкідливі викиди в межах норм українського (вельми ліберального) законодавства. Тепер почалося відповзання і спроба виправдатися перед власником.
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НУ то ліквідуйте промисловість і екологія поліпшиться. За усе в цьому житті потрібно платити.
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І так, Зеля багато кому намагається сподобатись - це його справжня професія, тому звикайте до подібного лайна.
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инвестиции теперь принадлежат сбаканову и нечего их разбазаривать
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А може просто Зеля і його друзі (перш за все Коломойський) хочуть прибрати до рук комбінат на малій батьківщині президента?
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А с каких это пор СБУ начало трусить независимые бизнесы вместо того чтобы ловить шпионов? Ах да, забыл, риторический вопрос☹️
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Небрежное обращение с инвестициями?)))) Это что-то новое в уголовном кодексе.
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А главное, какое собачье дело СБУ к частным инвестициям в частную компанию?🤔
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Удивительная статья! Редчайшая! Я- о так мало встречающемся единодушии, в комментах.
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Я думал,что хаос в головах только у "лектората", но оказывается он и в головах счастливых "властителей" этого "лектората"! С таким подходом СБУ скоро инвестировать в украинскую экономику будет только гражданин Великобритании Данилюк и то на спички.
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А шо тут не ясного? Ця шайка відганяє інвесторів. З цією ціллю вони і прийшли до влади.
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Это какое-то цирковое представление!
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Бенино гестапо разбушевалось. Щас инвесторы просто попрут...
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Сейчас ФСБУ еще и выговор обьявит директору завода от имени инвестора. СБУ обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала - Цензор.НЕТ 8660 Это то, которое не должно вмешиваться в бизнес. Зебилы, кого вы выбрали?
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Зебилы это обиженное на жизнь бы_ло, завидующее всем, кто успешнее... Они тащатся от всего этого.
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"В ходе налаживания работы одной из используемых в производстве установок, а именно машины непрерывного литья заготовок, были допущены существенные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего излучение… превысило допустимые нормы", - отметил Ена. ТАК НАДЕНЬ КОЛПАК ИЗ ФОЛЬГИ НА БЕСТОЛКОВКУ И ХОДИ ТАК, ПОКА НЕ УСЛЫШиШЬ КОМАНДЫ : ОТБОЙ! Источник: https://censor.net.ua/n3139005
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Я так понимаю, что большинство здешних комментаторов выступают за права заморского барина устроить тут режим апартеида и организовать плантации для местных аборигенов, лишь бы защитить "инвестиционный климат". Тогда да, инвестиции попрут рекой. Странно, что в Европах к такому еще не додумались, и закон там работает в том числе и против нарушителей со стороны бизнеса.
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Ще раз: акт лабораторних замірів - є??? СБУ не має права самостійно встановлювати, є там радіація, чи ні! Да, в оперативному порядку - може; але такі речі на світ божий не виносяться!
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Недбале використання інвестицій? Є така стаття в КК?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСБУ обвинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала
 
 
 
 
 
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