 Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт

Про це на своїй Facebook сторінці пише журналістка і волонтерка Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Терміново їде додому в Київ", - написала вона.

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Раніше адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що справу Єфремова передадуть до Києва.

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримують у СІЗО в Старобільську.