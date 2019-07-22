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 Політика України
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Все про:Єфремов (256) суд (5328)

 Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід ексголові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову на цілодобовий домашній арешт.

Про це на своїй Facebook сторінці пише журналістка і волонтерка Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Терміново їде додому в Київ", - написала вона.

Читайте також: Суд у Києві розглядає апеляцію на запобіжний захід Єфремову в майже порожній залі, - Решетилова

Раніше адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що справу Єфремова передадуть до Києва.

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримують у СІЗО в Старобільську.

Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139003
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо жителям Кривбасса!
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Лохи , я вас поздравляю . Вы это сделали вместе с Зеро и компанией
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...вася, ты в курсе, что твой семейный рецепт релакса подходит не всем? Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 5015 Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 5223
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Что этот Порох творит а, что творит этот мародёр, барыга. Доколе?
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Опять рыги начнут из окон выпрыгивать.
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Это правильно... теперь нужно посадить прокуроров и судью, которые три года держали человека в тюрьме, пытаясь доказать или не доказать его вину... он **** 100% сепар чего же вы ему сразу срок не дали не доказали его вину? за такую фигню должен сесть прокурор обвинитель минимум на 10 лет, не можете доказать что человек виновен отпустите...
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не так приємна смерть ворога, як його муки. От і вся ідеологія підорошенка, не головне за що,головне щоб знав хто тут хазяїн.
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Вы там совсем рехнулись? Держать человека в сизо 3 года и не предъявить до сих пор обвинения? Ненормальные
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Успокойся, ни один человек не пострадал... Или ты человеком называешь эту сепарскую мразь? Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 2641
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дятел, скажу тебе страшную вещь: в УПК Украины не предусмотрено предьявление обвинения
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Ви думаєте, що він сидів ці три роки у СІЗО??!!! Ну ви і лохи!!! Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 831 - каже єфремов.
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Ты мог его при желании там даже проведать...и передачку принести....
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Дмитро Корчинський
3 год · Не українці розвалили СССР, Бог його розвалив й утворив незалежну Україну всупереч пасивності українців.

Після цього українці спали ще 20 років, але Бог послав януковича їх розбудити.

Під час Революції Гідності українці (за рідкісними виключеннями) робили все, щоб програти, але Бог наслав запаморочення на януковича, тому програв янукович.

Українці намагалися потерпіти поразку на Донбасі точно так само, як у Криму, намагалися, після Іловайська здати Маріуполь і навіть Бердянськ, але Бог наслав запаморочення на московитів і просвітлив нас і ми таки вибудували нову лінію оборони.

Українці ледь не втратили Одесу, але Бог дав силу малій кількості одеситів і привів туди харківських фанатів і надіслав з неба Благодатний Вогонь і Одеса залишилася наша.

Значить у Бога є плани на нас.

На президентських і парламентських виборах ми вибрали всупереч Богові, проте, суперечити Богові є марним.

Україна є і буде завдяки Богові, а не завдяки українцям.

Бог утворює народи, а не народи утворюють самі себе.
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27 липня о 12.00 на міжконфесійному націонал-християнському зібранні (Хрещатик, 7/11) я виголошу проповідь на тему "що робити?"

Прийди! ЕКЛЕЗІЯ важливіше за вибори.

Дмитро Корчинський
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зеБилоидная падаль сделала это вместе!
больше майдана не будет!будет острел зебилоИдов.дело времени
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ага Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 6187
так почему Петя и Луцик не предъявили ничего этому упырю?
им Зе, наверное, запрещал? Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 6187
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Как это не предьявили...а на основании чего ему суд меру пресечения содержание под стражей обьявлял...?? Так что не бреши зебобик...лучше ответь почему при зебене красномордый из сизо вышел...
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умник, чей суд на данный момент? Пороха или Зеленского?

и, запомни, я сторонник Михо!
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Суд на данный момент зебобика.....твоего кумира....
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да ты бешеный!
не хочу с тобой общаться, а то вдруг заражусь Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 5179
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Это твоя...зебобик...сугубо личная проблема...
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Похер чей ты сторонник. Пока ты - зедебил. А суды у нас портновские, собранные при януковиче, мирно пересидевшие смутные времена. Сейчас почувствовали вкус реванша.
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Давайте зебильня еще проспект в Киеве назовите в честь убийц регионалов.
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Вот свезло красномордому...так свезло....зебобики к власти пришли...конец эпохи тюрьмы для рыгов...и сепаратюг... теперь очередь сидеть тех кто стоял на Майдане и защищал суверенитет Украины...
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Ну что зебобики....мертветчук будет сидеть??? Губку закайте....а то наступите на нее....
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Следующий вышинский...на свободу с чистой совестью пойдет.....
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я сомневаюсь что он там сидел а если сидел не на параше а как пахан в люксе с креветками устрицами и шнягами..
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Ландик - Ефремов дал команду тогдашнему главе Луганского облсовета Валерию Голенко организовать автобусы с молодыми людьми из России для захвата зданий Луганской облгосадминистрации и обл. управления СБУ.
"Мы это все снимали. Откуда они заходили, кто им раздавал дубинки в руки, как они разгоняли народ, били, заходили в администрацию, а вечером на тех же автобусах уезжали в Россию", - рассказал Ландик.
Он отметил, что все доказательства были переданы в СБУ.
Выступление Ефремова в марте 2014 возле луганского облсовета - https://www.youtube.com/watch?v=hFx3Yw0PlMw
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А в СБУ сейчас лейтенант баканов музыку заказывает.....и доказательств скорее всего уже нет....
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