 Суд після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт

Про це на своїй Facebook сторінці пише журналістка і волонтерка Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.
"Єфремову змінено запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Терміново їде додому в Київ", - написала вона.
Раніше адвокат Єфремова Олександр Мельников повідомив, що справу Єфремова передадуть до Києва.
Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.
Єфремова утримують у СІЗО в Старобільську.
3 год · Не українці розвалили СССР, Бог його розвалив й утворив незалежну Україну всупереч пасивності українців.
Після цього українці спали ще 20 років, але Бог послав януковича їх розбудити.
Під час Революції Гідності українці (за рідкісними виключеннями) робили все, щоб програти, але Бог наслав запаморочення на януковича, тому програв янукович.
Українці намагалися потерпіти поразку на Донбасі точно так само, як у Криму, намагалися, після Іловайська здати Маріуполь і навіть Бердянськ, але Бог наслав запаморочення на московитів і просвітлив нас і ми таки вибудували нову лінію оборони.
Українці ледь не втратили Одесу, але Бог дав силу малій кількості одеситів і привів туди харківських фанатів і надіслав з неба Благодатний Вогонь і Одеса залишилася наша.
Значить у Бога є плани на нас.
На президентських і парламентських виборах ми вибрали всупереч Богові, проте, суперечити Богові є марним.
Україна є і буде завдяки Богові, а не завдяки українцям.
Бог утворює народи, а не народи утворюють самі себе.
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27 липня о 12.00 на міжконфесійному націонал-християнському зібранні (Хрещатик, 7/11) я виголошу проповідь на тему "що робити?"
Прийди! ЕКЛЕЗІЯ важливіше за вибори.
Дмитро Корчинський
больше майдана не будет!будет острел зебилоИдов.дело времени
так почему Петя и Луцик не предъявили ничего этому упырю?
им Зе, наверное, запрещал?
и, запомни, я сторонник Михо!
не хочу с тобой общаться, а то вдруг заражусь
"Мы это все снимали. Откуда они заходили, кто им раздавал дубинки в руки, как они разгоняли народ, били, заходили в администрацию, а вечером на тех же автобусах уезжали в Россию", - рассказал Ландик.
Он отметил, что все доказательства были переданы в СБУ.
Выступление Ефремова в марте 2014 возле луганского облсовета - https://www.youtube.com/watch?v=hFx3Yw0PlMw