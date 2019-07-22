 "ОПОРА" оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів: "Слуга народу" - попереду з великим відривом. ІНФОГРАФІКА

Результати паралельного підрахунку голосів розміщені на сайті "ОПОРИ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з ним, партія "Слуга народу" набирає 43,2% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" - 13%, "Європейська Солідарність" - 8,2%, ВО "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 5,7%, згідно з паралельним підрахунком голосів громадянської мережі "Опора".
Як наголошується в повідомленні на сайті, дані зібрані з 99,8% виборчих дільниць.
Для "Слуги народу" і "Опозиційної платформи - За життя" похибка становить по 1%, для "Євросолідарності" - 0,5%, "Батьківщини" - 0,4%, "Голосу" - 0,6%.
"все смешалось в доме Облонских"
😁
Ведут поводыри вроде Бени.
А виновником сего торжества будет петруччо который ОПЯТЬ или СНОВА украл все деньги!
Чем не доход!?
-он мотоциклетний завод пора відібрати(вони ж колись раритет бмв випускали)
Эх, яблочко, да на тарелочке,
Все зарплаты, как в Москве, будут девочки.
через 3-4 мес. будут головы ломать где взять деньги на пенсии и соцвыплаты.
и покатится ком.
пенсы конечно не выйдут на улицы и баррикады, и шины жечь не будут, - а будут тихо умирать - это и нужна зе-халявщикам.
Вы ждёте от телеканалов, что они будут поливать своих владельцев?
таракашечка,
Жидконогая
козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися! "
Испугались бегемоты,
Зашептали: "Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа! "
Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
То-то рада, то-то рада
Вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!
Корней Чуковский - стихи для детей .
Беня вначале отберет или обанкротит рошен , а потом посадит петю или наоборот вначале посадит а потом рошен грохнет???
То ли он не очень злой, то ли "Свобода"
не очень добраяобосралась.
Яким же треба бути йолопом щоб голосувати за збочинця і пропогандона шаріка ?