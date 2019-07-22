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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:паралельний підрахунок (2) ОПОРА (113)

 "ОПОРА" оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів: "Слуга народу" - попереду з великим відривом. ІНФОГРАФІКА

Дані паралельного підрахунку голосів, організованого громадським об'єднанням "ОПОРА", підтверджують лідерство з великим відривом партії "Слуга народу".

Результати паралельного підрахунку голосів розміщені на сайті "ОПОРИ",  повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, партія "Слуга народу" набирає 43,2% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" - 13%, "Європейська Солідарність" - 8,2%, ВО "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 5,7%, згідно з паралельним підрахунком голосів громадянської мережі "Опора".

Як наголошується в повідомленні на сайті, дані зібрані з 99,8% виборчих дільниць.

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Для "Слуги народу" і "Опозиційної платформи - За життя" похибка становить по 1%, для "Євросолідарності" - 0,5%, "Батьківщини" - 0,4%, "Голосу" - 0,6%.

ОПОРА оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів: Слуга народу - попереду з великим відривом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3139002
 
 
 Топ коментарі
 
на кАналах Мертвечука и Пети синхронно накидывают, что Зеленский со СН сдадут Украину.

"все смешалось в доме Облонских"
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Ну почему же, Порошенко и Медведчук как давние бизнес партнеры и политически близкие люди еще со времен СДПУ-о ожидаемо переходят в общую оппозицию.
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на кАналах Мертвечука и Пети синхронно накидывают, что Зеленский со СН сдадут Украину.

"все смешалось в доме Облонских"
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Вже готова коаліція для Ради -"ПЕС за життя!"...
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Якщо Слугі народа зроблять коаліцію з жопоблоком- викладеш відос де ти сідаєш на пляшку?
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Такого не буде, бо ПЕС версус ПЕЙС. "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 3899
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)))))))), а скільки у них голосів? 1+1,2+2), 2+3))), про шо мова), діду)))?! "ОПОРА" оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів: "Слуга народу" - попереду з великим відривом - Цензор.НЕТ 3466
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Ну почему же, Порошенко и Медведчук как давние бизнес партнеры и политически близкие люди еще со времен СДПУ-о ожидаемо переходят в общую оппозицию.
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в тайожный саюз или на 40 лет снова в пустыню?
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Они не знают куда, им главное идти.
Ведут поводыри вроде Бени.
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Удивляет количество слабоумных . Их 13 % . "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 162
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Чому слабоумних, вони чітко знають чого хочуть - малоросії, хутіна і мишебратства. Тут інше слово і воно не літературне.
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а 44 % это дауны..ну бывает какое горе в стольких еврейских семьях Украины "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 3011
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Нагадайте, за кого виборці ЗАЖОПу віддали голоси у другому турі?
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За Зеленського.
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А ти що рахувати не вмієш,25%-8%=зажиддя
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Свято наближається, свято наближається...

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Ну все,теперь доллар будет по 60,ну или 80,может даже по двести
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да хоть по 10000 мне по ролялю...музыкальным оргАном.....
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Я хочу услышать тот вой который будет стоять в сетях 1 сентября, когда ЗЕбильные, скрепные и ватноголовые мамаши будут собирать своих чад в школу - вот это будет прорыв, вот это будет Толчок!
А виновником сего торжества будет петруччо который ОПЯТЬ или СНОВА украл все деньги!
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а школы отменяются СЛУГИ ТАК РЕШИЛДИ зачем "хозяинам" быть грамотными иш чаво еще в Раду полезут в правительство не Зебобики Слуги такого не допустят.... "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 2224
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по твому висеру видно що ти ходив в школу ..(посещал)
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По подсчётам зерады только "Петруччо" воровал по 28 миллионов долларов в день (51 миллиард Долларов США за 5 лет)...
Чем не доход!?
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Виходячи з результатів голосування та заяв Зеленського перед ним, варто було б одразу по виборах форсовано іти в НАТО і ЄС, через знищення корупції і узгодження законодавств.
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Ну все! Чекаємо пенсій по 500 євро! Слава Вождю ЗЕ!
"ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 6977
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Які плани чахлік,куля в скроню,сварщіком в Польщу,чи вже щось нове є
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пітєрський сварщік вася хмельцицький он пів києва скупив...
-он мотоциклетний завод пора відібрати(вони ж колись раритет бмв випускали)
"ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 3746
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"ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом - Цензор.НЕТ 4340

Эх, яблочко, да на тарелочке,
Все зарплаты, как в Москве, будут девочки.
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Тобі Пєца і трусєля мабуть загівнюкав?
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пенсий и их повышения уже не будет! Зе-халявщики заберут.
через 3-4 мес. будут головы ломать где взять деньги на пенсии и соцвыплаты.
и покатится ком.
пенсы конечно не выйдут на улицы и баррикады, и шины жечь не будут, - а будут тихо умирать - это и нужна зе-халявщикам.
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Вы идиоты?
Вы ждёте от телеканалов, что они будут поливать своих владельцев?
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А где делись 25%, какие-то несчастные 113% ??? А они не могут выйти из запоя вместе со своим идолом.
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В своей ненависти к пэте, цЫрковая гопота решила ******** Украину. Жудасна! Их много, как тараканов, 5 лет под плинтусом тихорились, а пришло время "Ч", попёрли, как по команде. Дустом их!, дустом!, и контрольный тапком в туловище, бац, бац! и ...Таракан, таракан,
таракашечка,
Жидконогая
козявочка-букашечка.
И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися! "

Испугались бегемоты,
Зашептали: "Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа! "

Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!

Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.

То-то рада, то-то рада
Вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого Воробья!

Корней Чуковский - стихи для детей .
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будем посмотреть:
Беня вначале отберет или обанкротит рошен , а потом посадит петю или наоборот вначале посадит а потом рошен грохнет???
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Ну шо там? У лавочника рейтинг нижче плінтуса, а Юлька апче фсьо. Нарешті не буде їх в парламенті? Так казали місцеві баби ванги.
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У лавочника з юлькою однакові відсотки і вони в Раді. Вітання бабкам.
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Офигеть, ПетуШарий набрал больше чем "Свобода" О_О
То ли он не очень злой, то ли "Свобода" не очень добрая обосралась.
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А може з людьми не все в порядку ?
Яким же треба бути йолопом щоб голосувати за збочинця і пропогандона шаріка ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"ОПОРА" оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів: "Слуга народу" - попереду з великим відривом. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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