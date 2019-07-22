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 Суспільство
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Все про:Запоріжжя (498) Маріуполь (567) СБУ (4532) екологія (440) Баканов Іван (38)

 Потрібно розслідувати "вбивство" екології в Маріуполі, Запоріжжі та інших містах, - Баканов

Перший заступник голови СБУ Ігор Баканов вважає, що розслідувати забруднення природи потрібно не тільки в Кривому Розі, але також у Запоріжжі, Маріуполі та інших містах.

Про це він заявив на брифінгу в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Баканова, ГПУ розслідує факти можливого забруднення природи в Запоріжжі.

"Під час візиту президента України в Запоріжжя там були аналогічні заявники (щодо екології. - Ред) ... Я запитав у керівника СБУ в Запорізькій області, він сказав, що відповідні справи у слідства вже є, і вони передані в Генеральну прокуратуру. ГПУ зараз фактично здійснює процесуальний контроль над цими справами", - сказав Баканов.

Читайте також: На підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації, - СБУ

"Але, відповідаючи на запитання, чи потрібно щось робити в Маріуполі, Запоріжжі та інших містах, я відповідаю однозначно - так. Жодна інвестиція не може виправдати вбивство екології", - додав він.

Баканов зазначив, що йому не відомо про аналогічні справи в Маріуполі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

Читайте також: На комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі СБУ провела обшукиДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3138978

22 липня СБУ заявила, що на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" було виявлено джерело підвищеної радіації. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 441 КК (Екоцид).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138997
 
   
 Топ коментарі
 
Еще после президентских выборов в Зе-манде заявили что в Украине нет олигархов! Есть крупные бизнесмены, с которыми надо договариваться...
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теперь это служба бени, обслуживает рейдеров
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и шо вы собрались расследовать? ваш "харант" в Одессе санитар. контроль судов велели приостановить - это не будете сейчас расследовать или подождем, чтобы "жемчужина у моря" в клоаку превратилась? Деятели-расследовальщики, блин
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СБУ должно заниматься убийством мозга у населения. 73 за клоуна - это массовое помешательство.
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можливо тому, що це питання екологічної безпеки країни
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Ох и стрясут баблища пацаны..... Им на самом деле побоку сколько рабов от рака подохнет, они просто сделают гендирам смердящих заводов предложение, от которого те не отвертятся.... лтличная работа, Баклан ивАнов))
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По ходу Ахметова будут лупить ссаными трусами по морде....
ИВ не простит ему Свободны рынок электро энергии
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***, а как же корупция и борьба с олигархами? Или уровень СБУ скотится до поиска выкинувших мусор вне свалки?
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теперь это служба бени, обслуживает рейдеров
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Еще после президентских выборов в Зе-манде заявили что в Украине нет олигархов! Есть крупные бизнесмены, с которыми надо договариваться...
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Ринат Леонидович печально загудел. Игорь Валерьевич ему посочувствовал. Жаба пригласила гадюку на танец.
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и шо вы собрались расследовать? ваш "харант" в Одессе санитар. контроль судов велели приостановить - это не будете сейчас расследовать или подождем, чтобы "жемчужина у моря" в клоаку превратилась? Деятели-расследовальщики, блин
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Ну что,догуделся ахметка?Ща новые олегархи будут тебя трясти
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Усі надпотужні українські фінансові групи необхідно примушувати працювати в рівних умовах з середнім та дрібним бізнесемом, примішуючи їх на законодавчому рівні "не витягувати" з України природні ресурси та капітал. Необхідно позбавити їх усіх преференцій та монополій в економіці. Монополізм привів до стагнації нашого розвитку, в тому числі і в вітчизняній економіці.
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Барыга, тебе капец, отравил своими заводами весь Юго-Восток!
Наш народ мудр, не зря он тебя прокинул на выборах!
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Гражданин Баканов, СБУ должно расследовать почему чинуши позволяли нарушать законі и єкологию, но это же вам не прибыльно
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Это "привет" Ахмет-хану от Коломыйского, теперь иврей Беня будет татарина щимить, да мягко уговаривать "поделиться активами по-хорошему".
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На-ка-нец!
Наканец СБУ займётся свойственными ей функциями - торговлей экологическими квотами!
Вот что значит новыве лица - сразу видно!
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Хотят сделать из СБУ экологическую организацию ?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПотрібно розслідувати "вбивство" екології в Маріуполі, Запоріжжі та інших містах, - Баканов
 
 
 
 
 
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