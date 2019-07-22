 Потрібно розслідувати "вбивство" екології в Маріуполі, Запоріжжі та інших містах, - Баканов

Про це він заявив на брифінгу в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Баканова, ГПУ розслідує факти можливого забруднення природи в Запоріжжі.
"Під час візиту президента України в Запоріжжя там були аналогічні заявники (щодо екології. - Ред) ... Я запитав у керівника СБУ в Запорізькій області, він сказав, що відповідні справи у слідства вже є, і вони передані в Генеральну прокуратуру. ГПУ зараз фактично здійснює процесуальний контроль над цими справами", - сказав Баканов.
"Але, відповідаючи на запитання, чи потрібно щось робити в Маріуполі, Запоріжжі та інших містах, я відповідаю однозначно - так. Жодна інвестиція не може виправдати вбивство екології", - додав він.
Баканов зазначив, що йому не відомо про аналогічні справи в Маріуполі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.
Читайте також: На комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі СБУ провела обшукиДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3138978
22 липня СБУ заявила, що на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" було виявлено джерело підвищеної радіації. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 441 КК (Екоцид).
ИВ не простит ему Свободны рынок электро энергии
Наш народ мудр, не зря он тебя прокинул на выборах!
Наканец СБУ займётся свойственными ей функциями - торговлей экологическими квотами!
Вот что значит новыве лица - сразу видно!