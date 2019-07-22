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 Українські порти на Азовському морі за час агресії РФ недоотримали близько 6 млрд грн доходу, - глава АМПУ Вецкаганс

Українські морські порти на Азовському морі у зв'язку з агресією Росії з 2014 року втратили практично половину вантажів, а кількість суднозаходів зменшилася більш ніж удвічі.

Про це повідомив керівник Адміністрації морських портів України (АМПУ) Райвіс Вецкаганс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За час агресії з боку Росії азовські порти втратили практично половину вантажів, а кількість суднозаходів зменшилася більш ніж кдвічі. У підсумку з 2014 року, за нашими підрахунками, порти недоотримали доходу на суму близько 6 млрд грн. І тут не враховані збитки і додвитрати експортерів, пов'язані з простоєм і переорієнтацією вантажопотоків", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138995
 
 
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Чому вантажі не були перенаправлені в порти Одеси, Чорноморська, Південного, Миколаїва, Херсону? Чим займається АМПУ і чи потрібно воно взагалі? АМПУ потрібно ліквідувати, негайно, це абсолютно корупційна та кримінальна структура для мафії, яка тільки отримує відкати від контрактів і нічого не робить!
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А куди перенаправляти з Маріуполя і Бердянська? Украинские порты на Азовском море за время агрессии РФ недополучили около 6 млрд грн дохода, - глава АМПУ Вецкаганс - Цензор.НЕТ 9211
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Как куда!? Берёшь линейку, соединяешь прямой линией пункт отправления и пункт назначения и получаешь экономию на транспортных расходах, а на основании всех расчётов экономии делаешь феерические выводы "АМПУ потрібно ліквідувати" ((c) Igor L)...
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АМПУ це злочинна структура, яка створена щоб сидіти на грошових потоках, АМПУ не потрібне від слова ЗОВСІМ! Раніше жили без АМПУ, порти самі вели господарську діяльність, а тепер створили АМПУ під певний клан транспортної портовської мафії і передали всі права на майно портів в АМПУ! Тепер АМПУ створює свої дублюючі адміністрації в кожному порту, а адміністрації портів вже просто статисти які нічого не вирішують, але отримують від держави гроші!
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В Чорноморську (Іллічівськ) найбільший морський торговий порт на Чорному морі, ще є Чорноморський рибний порт, який стоїть без роботи, ще є Одеський морський торговий порт, ще є Південний морський торговий порт в м.Південне (Южне), ще є Миколаївський морський торговий порт, Херсонський морський торговий порт, спецпорт Октябрський (Миколаївська область) і купа дрібних портів. Немає куди перенаправити вантажі?
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А разве это не из-за Порошенко, который это украл у украинских портов?
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