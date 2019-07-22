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 Суспільство
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Все про:дороги (759) Запоріжжя (498)

 У Запоріжжі з'явилося нове чотирисмугове шосе

У Запоріжжі відкрили Північне шосе протяжністю близько трьох кілометрів, яке з'єднає промисловий район із центром міста.

Магістраль повністю відповідає всім сучасним стандартам і сертифікована Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Це чотирисмугове шосе з пішохідними і велосипедними доріжками, сучасними системами освітлення та водовідведення. Незабаром по новій дорозі запустять автобусні маршрути. Будівництво ініціював та фінансував комбінат "Запоріжсталь" Групи Метінвест, повідомляє 112.

За словами генерального директора Групи Метінвест Юрія Риженкова, будівництво цієї дороги стало початком проекту зі зведення на комбінаті нового киснево-конвертерного цеху.

"Проект важливий як для "Запоріжсталі", так і для міста Запоріжжя, в першу чергу, своєю екологічною спрямованістю, фактично – це дасть нам можливість закрити мартенівський цех на комбінаті і зробити виробництво ще більш екологічно чистим. І, по-друге, цей проект дає можливість "Запоріжсталі" по-новому заявити про себе на міжнародних ринках", - повідомив Риженков.

Нове шосе було відкрито до Дня металурга і гірника. За словами генерального директора комбінату "Запоріжсталь" Ростислава Шурми, роботи проведені якісно. У проект було інвестовано 220 мільйонів гривень.

"Загальна довжина цієї дороги 2,8 кілометра в чотири смуги. Зроблені якісні відбійники з усіх сторін для того, щоб чітко дотримувалися правил дорожнього руху для запобігання несанкціонованого перетину дороги. Крім того, встановлено дорожні знаки, сучасне LED-освітлення, ну і безумовно, дуже якісна розмітка, яка, я впевнений, простоїть не один рік", - заявив Шурма.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138991
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленський скомандував дорогам - "Покращуватися!"
І начебто за велінням парфумів спонтанно з'явилося нове шосе.
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порошенко з гройсманом так керували що відкриття кожних 3км нової чотирьох-смугової дороги це для України надзвичайне свято! Ми вже гірше Африки! Там так не піаряться на кожній дорозі і ще ображаються коли їх, розвинутих негрів, порівнюють з недорозвинутою вічнопограбованою Україною.
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...так теперь кушайте - не обляпайтесь, 73%... У Запоріжжі з'явилося нове чотирисмугове шосе - Цензор.НЕТ 6409
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Ну так, а какого хрена постишь тогда фейковые картинки? У Запоріжжі з'явилося нове чотирисмугове шосе - Цензор.НЕТ 2342
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Зеленський скомандував дорогам - "Покращуватися!"
І начебто за велінням парфумів спонтанно з'явилося нове шосе.
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И президент не приезжал резать ленточки и открывать дорожный знак, как же так?
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У него в это время был ланч ,с шаурмой . В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе - Цензор.НЕТ 8123 .
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Проте він "провів" експертизу мостам, які "будуються" 16 років і зробив селфі з народом на греблі. А ти лєнточка, лєнточка...
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блин, не могу вспомнить, где эта дорога. Запорожцы, подскажите.
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ну если бы ты работал на заводе, знал бы где эта дорога
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Я из Запорожья уехал 9 лет назад. Когда там жил, одно время снимали комнату в НИИ Газа под офис.
Аааа, вспомнил, это на Кичман дорога, правильно?
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Ну да. Если по проспекту Металлургов ехать, то проезжаешь НИИ Газа, он справа остается и по прямой эта дорога, правильно я понял?
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Ага, понял. А куда выводит эта новая дорога в городе?
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Этот участок проходит рядом с балкой Маркусова (смотри где она делает поворот) и как бы дублирует дорогу, проходящую рядом с З Сталью.
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Черная гора - слева.
Павлокичкас - сверху.
З-Сталь - снизу.
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Да. Северное шоссе идет на Кичкас, а это новый участок.
В google картах еще наверное ее нет, сейчас гляну.
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Это новая дорога от Павло-Кичкаса до Центра на месте отвалов шлака в районе Черной горы.
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По Черной горе проходит дорога и на ней кооперативные гаражи.
Этот участок прошел по разработанному участку отвалов шлака, это рядом.
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сорри, не гору, а отвалы Балки Средней
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Точно - Балка Маркусова. В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе - Цензор.НЕТ 7244
Ее еще так называют.
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Когда я жил в Запорожье, ту балку вроде черняк копал
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Уже заканчивают. Будут деревья садить. В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе - Цензор.НЕТ 9020
Дома там не построить - промзона.
Хотя склады оптовые могут построить.
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капец, я когда уезжал, то там уже "картоша", это мелкая фракция в размер картошки за счастье считалась, небыло уже слябов по 20 тонн. Тогда уже даже магнитами пыль вымагничевали металл, а до сих пор роют, капец
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Сейчас и шлак доменный в дело пошел. У Запоріжжі з'явилося нове чотирисмугове шосе - Цензор.НЕТ 4435
Озера смолы с Коксохима пошли на асфальт.
В дело все идет.
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скажем так от коксохима до павлокичкаса.ту дорогу шо ведет до северной проходной ЗПстали вроде как закроют а там типа возведут новый цех.
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Встигли хоч дорогу побудувати до початку епохи бабусиного рейдерства. Напевне, вже пожалкували.
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2.8 км... А шуму... как будто гиперлуп образовался. Теперь я понимаю: 190 км от Мариуполя до Запорожья так и останутся просто километрами, без асфальта.
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научитесь ездить - положим асфальт. как в бородатом анекдоте с бассейном: научитесь прыгать - нальем воду В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе - Цензор.НЕТ 7376
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Так Грося ж и без всяких условий обещал. Однако... Слово моё- сам дал, сам взял!
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Я сначала тоже думал в статье ошибка, а не все верно, 3км.
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Да, у вас, в этом плане- кайф! Надолго я запомнил белорусские дороги. Гнал тачку, из Клайпеды, в Мариуполь. Есть чему позавидовать!
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От слов "сделать производство еще более экологически чистым" потеряло сознание немало запорожцев. Куда чище то? Итак задыхаемся от чистоты воздуха и экологического благополучия в городе.
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Где то рядом Петя с ножницами бегает,ленточку ищет
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восемь(!) полос+ велодорожки...без помпы и салютов! Кривой Рог м-н Юбилейный наше время... В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе - Цензор.НЕТ 2190 В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе - Цензор.НЕТ 7283
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Нахрена вымирающему Кривому Рогу восемь полос?
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"вымирать" мы будем долго - нас почти семьсот тысяч))))))))))))))))))))))))) В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе - Цензор.НЕТ 8511
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Ну, просто процветающий мегаполис. Сеул и Дубай нервно курят....
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такие широкие полосы это еще отрыжка из совка, тогда беспокоились только об автомобилистах,о пешеходах нет,их заганяют в подземные переходы как крыс,а автобояре дожны иметь 8 полос и полную свободу,в Москве тоже Тверская имеет 8 полос,совок головного мозга
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фейк...я там в 91 92гг --барыжник с цыганами и нариками..)
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Событие века... Ехали из Барсы в Андорру утром по автобану (бригады начинали капитальный ремонт, а по сути стелить новую дорогу), возвращались вечером обратно - уже 7-10 км сделано. И сомневаюсь, что там освещали это на первых полосах, как у нас.
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короче это шоссе заслуга Зеленского,а то что Эфремова отпустили домой это заслуга Порошенка,все просто
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ага такое уже есть лет 40 в мире доброе утро..а как начали асфльт класть третий день на бабурке ударными темпами..сколько рыги потом украдут...я все заснял на видео всяческие и фото...
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В Запорожье появилось новое четырехполосное шоссе

Ахметов решил еще ближе подвинуться к жилым кварталам. При этом грозятся убрать трамвайные пути и вместо экологически чистого трамвая( и самого дешевого) пустить маршрутки.По сообщениям СМИ потратили 200 млн грн на 4 км этой дороги.
Единственный + завод собираются строить на месте свалки отходов Запорожстали которую создали со времен первых пятилеток и закрыли лет 40 тому назад
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ Запоріжжі з'явилося нове чотирисмугове шосе
 
 
 
 
 
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