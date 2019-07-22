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Все про:ГПУ (3085) допит (479) Портнов (85)

 Портнова викликають в Управління спецрозслідування ГПУ для допиту на 29 липня. ДОКУМЕНТ

Колишній заступник голови адміністрації президента України часів Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов викликається в Управління спецрозслідування Генпрокуратури України на 29 липня для допиту й одночасного допиту як свідка в кримінальному провадженні від 25 листопада 2013 року за фактом злочинного перешкоджання проведенню мітингів в листопаді 2013 р. - лютому 2014 р.

Відповідний документ розміщено на сайті Генпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Гр-н Портнов Андрій Володимирович, який проживає за адресою: м. Київ, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 29 липня 2019 року об 11 год. 00 хв. до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допиту та одночасного допиту як свідка у кримінальному провадженні № 42013110000001029", - йдеться в повідомленні.

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Портнова викликають в Управління спецрозслідування ГПУ для допиту на 29 липня 01
Портнова викликають в Управління спецрозслідування ГПУ для допиту на 29 липня 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138988
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля президент . При прошлом президенте гниды боялись приезжать в Украину . Я очень надеюсь , что команда зе не имеет ничего общего с ватой .
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клоун при клоуне, это оригинально Портнова вызывают в Управление спецрасследований ГПУ для допроса на 29 июля - Цензор.НЕТ 6536
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Зеля президент . При прошлом президенте гниды боялись приезжать в Украину . Я очень надеюсь , что команда зе не имеет ничего общего с ватой .
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ну як тобі сказати... Богдан і Портнов мають багату спільну історію...
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Медведчук-то спокойно ездил. Да и против остальных рыгов позакрывали все дела. Вот на Портнова что есть? Просто не ездил, чтобы не мусолить людям глаза, не сбивать рейтинг Петра или какие-то свои личные терки, а вот законных оснований, чтобы не ездить - никаких. Показатель чего это тогда? Правильно, беззакония и неофеодализма.
Я боюсь, что Портнов уже давным-давно куплен Петром и сейчас мы наблюдаем очередной фарс.
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йому тепер по-барабану навіть Горбатюк.
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Юга спешит но сегодня он клоун при Зеленском и скорее всего югика повяжут под белы рученьки раньше чем Портнов явится на допрос к тем кто уже никто и зовут которых никак
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Зе, когда вора и мародера Петруху посадят?

Зе, ты это обещал украинцам, не забывай!
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Вам же посли G7 дипломатично натякнули, що тоді ви і ваші портнови до Ростова вже не добіжать.
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Я бы, на месте Зеленского, воспользовался законом под Луценко и назначил бы Генеральным прокурором Гриценко. Вот бы был ржач...
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Заклики до масових вбивств та встановлення диктатури - це вже гілляка (або краще шмальнути з гранатомета мразоті у вікно), чи це збігається зі стратегічними напрямками нової влади та інтеграцією Малоросійського АО в склад РФ?

Портнова вызывают в Управление спецрасследований ГПУ для допроса на 29 июля - Цензор.НЕТ 4590
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