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 Суспільство
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Все про:ІСД (5) металургія (114) Арселор (15)

 Глобальна економічна криза зупиняє розвиток світової металургії: зачепило й Україну, - ЗМІ

Проблеми торкнулися і корпорації "Індустріальний союз Донбасу".

У результаті подорожчання сировини, а також падіння попиту на сталь в Європі та США зупиняється розвиток металургійних виробництв. Крім того, низка європейських підприємств вже повідомили про скорочення обсягів виробництва. Зокрема, на європейських заводах Arcelor Mittal виробництво буде знижено на 3,3 млн тонн, а 1,4 тис. працівників входить до складу корпорації найбільшого меткомбінату ЄС Ilva будуть відправлені на 13 тижнів у неоплачувану відпустку. Про це повідомляє "5 канал"

Глобальна економічна криза зупиняє розвиток світової металургії: зачепило й Україну, - ЗМІ 01

Кризові явища стосуються і США. Так, за даними ЗМІ, в Америці планують скорочувати розвиток галузі, повідомив в коментарі журналістам експерт з металургії Станіслав Зінченко.

"Друга за розміром компанія U.S. Steel в США також заявила про те, що на трьох або чотирьох заводах будуть зупинятися домни. Крім того, не будуть будуватися нові, як було заплановано. Сумарно на 10 млн тонн планується скорочення їх виробництв. Це дуже велика кількість", – заявив Зінченко.

Як повідомлялося раніше, проблеми торкнулися і корпорації "Індустріальний союз Донбасу". Угорське підприємство ІСД Dunaferr в останні роки регулярно відчуває проблеми, і ще в 2017 році міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак озвучив ідею про викуп заводу, який на той час накопичив 700 млн євро боргів. Меткомбінат ІСД Huta Częstochowa в Польщі зупинився в червні цього року – з понад 1,2 тис. співробітників підприємства працюють тільки 159.

В Україні проблеми ІСД торкнулися Дніпровського металургійного комбінату, який в силу сукупності причин проходить процедуру банкрутства.

"Нинішні фінансові труднощі заводу – це сукупність старих проблем з боргами і нинішньої поганий кон'юнктури ринку, вказують експерти", – йдеться у матеріалі.

У Дніпровському металургійному комбінаті заявили: "Цей непростий період, пов'язаний з порушенням провадження у справі про банкрутство ПАТ "Дніпровський меткомбінат", підприємство розраховує працювати в звичайному режимі і пройти його без простоїв виробництва".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138985
 
 
 Топ коментарі
 
Выборы кончились, начались суровые будни. Экономика всякая.
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О! Нескладухи начались! Киризис видите ли! А ведь только -только хотели подолаты зубожиння, а тут нате - кризис! С з/пл по 4 тыщщи эвро, да с освобождением от коммуналки тех кому за 70 придется погодить. Ну не беда, главное шо юзик прошел в нардепы!
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Что теперь ччителя не будут получать 4000 долларов в месяц? Клятый порошенко!
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Что теперь ччителя не будут получать 4000 долларов в месяц? Клятый порошенко!
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Потрібно закрити ці говнозаводи і експортувати руду, якщо виробництво металу стало збитковим! Руду куплять завжди, ті в кого руки ростуть не з жопи і ті хто вміє виробляти не тільки металобрухт і отримувати високу додаткову вартість!
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Эпоха железа подходит к концу. Пластики завоевывают первое место, тем более исходное сырье(газ) есть в неимоверных количествах и легко доступно.
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руду тарута завозит с аргентины...
-стратегическую титановую фиртащ вывозит в рашу ...и т.д..
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походу таки будут...
-уже в єтом году минимальная оплата труда учителей будет на уровне 4000 евро в год...
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Выборы кончились, начались суровые будни. Экономика всякая.
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Та ну, він її й не полишав. Україна може похвалитись суцільною кризою. Переплюне будь-кого.
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Ну, граждане фотографы и комедианты, за работу. Поднимайте страну.
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Есть старая хроника 80-х годов ,можно сделать фотомонтаж с радостными лицами сталеваров,доменщиков,свинарей и садоводов
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Глобальна криза це кацапія. Українська-прихильники зеленого непорозуміння.
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от-от, почекаємо даних держстату про зміну рівня ЗВР і держборгу...
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О! Нескладухи начались! Киризис видите ли! А ведь только -только хотели подолаты зубожиння, а тут нате - кризис! С з/пл по 4 тыщщи эвро, да с освобождением от коммуналки тех кому за 70 придется погодить. Ну не беда, главное шо юзик прошел в нардепы!
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Якщо не забули, то так же точно "світова криза" сталась в часи виборів януковоча. Тоді Україна на світовому ринку практично не була присутня. Вся торгівля повністю бура з парашею.

Долар спочатку впав, а потім стрімко виріс в декілька разів. Подібна ситуація і сьогодні.

Сьогодні український метал практично не присутній на світовому ринку через технології 50 річної давності і високу собівартість.

Глобальна економічна криза зупиняє розвиток світової металургії: зачепило й Україну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7277
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоГлобальна економічна криза зупиняє розвиток світової металургії: зачепило й Україну, - ЗМІ
 
 
 
 
 
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