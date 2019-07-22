 "Привласнення" бренда партії мажоритарниками, скуповування голосів і зловживання службовим становищем, - міжнародні спостерігачі про особливості виборчої кампанії

Про це йдеться у звіті Місії міжнародних спостерігачів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Присвоєння бренда однієї з партій декількома кандидатами, які балотувалися шляхом самовисування, було однією з головних особливостей цих виборів, яка отримала назву "клонування", - йдеться в документі.

У звіті підкреслюється, що "широкомасштабна практика скуповування голосів могла вплинути на вибір під час голосування, а зловживання службовим становищем не забезпечило рівних можливостей для учасників перегонів".

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