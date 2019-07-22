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 Політика України
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 "Привласнення" бренда партії мажоритарниками, скуповування голосів і зловживання службовим становищем, - міжнародні спостерігачі про особливості виборчої кампанії

"Клонування" політичних брендів учасниками виборчих перегонів стало однією з особливостей останньої парламентської кампанії в Україні.

Про це йдеться у звіті Місії міжнародних спостерігачів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Присвоєння бренда однієї з партій декількома кандидатами, які балотувалися шляхом самовисування, було однією з головних особливостей цих виборів, яка отримала назву "клонування", - йдеться в документі.

У звіті підкреслюється, що "широкомасштабна практика скуповування голосів могла вплинути на вибір під час голосування, а зловживання службовим становищем не забезпечило рівних можливостей для учасників перегонів".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138984
 
 
 Топ коментарі
 
Гав! Не бойся, я европеец, а ты малорос.
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Наспех сколоченная партия
"Привласнення" бренда партії мажоритарниками, скуповування голосів і зловживання службовим становищем, - міжнародні спостерігачі про особливості виборчої кампанії - Цензор.НЕТ 2011
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Ой! Неужели кто-то использовал бренд ПЭСиков?
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бренд песиков не использовали, только зелень подЗЕлупную
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Так ты почаще етти мой с мылом, и плесени не будет.
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вас не напрягает, что международные оценили выборы как не нормальные, а вы все о каких то песиках. Странно, что кацапы вас как украинца не беспокоят....или НЕ украинца
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Почему против мажоритарной системы такой супротив? Наоборот - мажоритарщики куда более открытые и понятные, чем серые партийные списки?
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В отчете подчеркивается, что "широкомасштабная практика скупки голосов могла повлиять на выбор при голосовании, а злоупотребление служебным положением не обеспечило равных возможностей для участников гонки".Источник: https://censor.net.ua/n3138984

вот это и есть результатом по сценарию. Радуйтесь, что еще минус и в выборах заработали...А как Аваков гордился о чистоте и законности...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Привласнення" бренда партії мажоритарниками, скуповування голосів і зловживання службовим становищем, - міжнародні спостерігачі про особливості виборчої кампанії
 
 
 
 
 
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