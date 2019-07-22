EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Економіка
  4734  88
Все про:Зеленський (2187) рейдерство (167) наказ (161)

 Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Указ передбачає внесення змін до програмного забезпечення державних реєстрів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти цьому край", – повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук.

Він зазначив, що проблема рейдерства не нова. Досі в ручному режимі проводилося відключення недобросовісних реєстраторів, однак рейдерство залишалося. Тому указ, серед іншого, передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроекту для усунення прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам нищити бізнес і відбирати нерухомість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ "Про розвиток регіону українських Карпат"

Зокрема, передбачається внести зміни до програмного забезпечення державних реєстрів. На думку Офісу Президента, це істотно зменшить ризики та частоту рейдерства.

Указ опубліковано на сайті глави держави під номером 542.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138982
 
   
 Топ коментарі
 
Мову вивчи для початку, а потім будеш іпати за України, кацап довбаний
 показати весь коментар
 
Мне нравится этот парень ! Для парашенки он не кот в мешке. А камень на шею ))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зрада. Щас Порошенко-мародера оденут в лагерный клифт и тоже будет зрада.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зебобіки перемогли на виборах до ВРЗеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 5982
 показати весь коментар
 
 
на фоне того что несколько дней кошмарят Арселор и Ковальскую то корм для зебилов а не указ
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Молодец ! Шо ж,лолита этот закон за пять лет не подписала ? Не выгодно было ? И ваще...В наши дни - это дикость и бандитизм !
 показати весь коментар
 
 
Так они и принимали, И даже целые "антирейдерские пакеты".

Да вот как то странно получалось. По названию "АНТИрейдерский", а по тексту этих законов "АБСОЛЮТНОрейдерский". Я уже не раз об этом писал. .
 показати весь коментар
 
 
не встиг бідний українську мову та церкву будував Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 7130
 показати весь коментар
 
 
зебілам навіть не зрозуміти, де закон, а де указ, де постанова, а де наказ...
 показати весь коментар
 
Указ о подготовке проекта Закона? Зашибись, не перевелась земля украинская зебилами Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 2765
 показати весь коментар
 
 
Так же легко можно проверить декларации всех чиновников и депутатов, а не как сейчас: в час по чайной ложке в ручном режиме.
 показати весь коментар
 
 
Зеля пока что не понял разницу между выдать указ и его исполнить.
В Украине есть тысячи указов и законов, которые не работают. Начиная с половины статей Конституции.
Чтоб закон заработал нужно выстроить под него систему, найти людей и выделить ресурсы. Иначе это всё пустое
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мне нравится этот парень ! Для парашенки он не кот в мешке. А камень на шею ))
 показати весь коментар
 
 
Не сыпь им соль в жопу )) Дальше для них еще хуже будет ))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А сами то что: "им будет еще хуже". Бальзам? Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 9057
 показати весь коментар
 
Это я так прикалываюсь на самом деле. Не жаль мне их. Не жаль ! ))
 показати весь коментар
 
Просмотрел все совещания с Зеленским: епет профессионально. Мне нравится, этот чувак.
 показати весь коментар
 
 
значить ти на його рівні, десь там, дуже далеко внизу...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это спорный вопрос, про ривни, алень. Пока вас, тварей порошеновских, раком поставили. И щас вас будут дрючить, пропутинских проституток, распродавших Украину.
 показати весь коментар
 
Мову вивчи для початку, а потім будеш іпати за України, кацап довбаний
 показати весь коментар
 
 
Ось мы і побачили твій "уровень". І такий самий твій президент.
 показати весь коментар
 
 
Шо ты там побачыв, гавнюк рошеновский? Но, скоро ты побачиш... Порошенко-мародера в тюрьме.
 показати весь коментар
 
 
Браво! Вот что, оказывается, для 73% главное... Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 1375
 показати весь коментар
 
 
правильно, не заважай, Зе команда і сама справиться.
 показати весь коментар
 
А рейдерство з боку СБУ в Кривому - це вже не рейдерство.
 показати весь коментар
 
 
То шо теперь авкаковские псы не смогут ничего отжать? Порохоботы давай растолкуйте в чем тут зрада!
 показати весь коментар
 
 
для начала , дебил, тебе нужно растолковать принцип работы реестра, а это не один год, учитывая твой врожденный кретинизм. Ну, как начинать?
 показати весь коментар
 
 
О-о первый порохобот отозвался, давай ещё, все должны видеть ваше гнилое нутро
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Мені б подобався указ про усунення від влади неукраїнців. Тобто жид, який на цьому наголошує не є моїм Президентом. Про криву російкомовну щелепу і тотальну тупость не говорю.
 показати весь коментар
 
"Коломойский в интервью Financial Times отметил, что понимает, почему Путин захватил Крым.
"Он просто воспользовался ситуацией", - пошутил он. "Он такой же рейдер, как и мы", - добавил бизнесмен.
Британское издание сообщает, что "Коломойский считает, что термин "рейдер" больше комплимент, чем оскорбление".
Рейдеры в понимании олигарха - это волки, которые очищают лес."
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дойдет дело и до каламойского. Машина заработала.
 показати весь коментар
 
В какой-то мере он прав: это не Путин отжал Крым, это мы его отдали.
 показати весь коментар
 
Я не, я в это время тебе тунца давал посмоктать.
 показати весь коментар
 
Скажите мне, что Коломойский не предатель после таких слов. Наверное он просто философ-санитар. Ой, блин, я наверное порохоботом теперь стал.
 показати весь коментар
 
 
А почему данные только за последние 6 лет, а не за 20 к примеру? Беня, Пинчук и Ахметов в статистику попадут? Как то избирательно. И люстрацию не с 1991 года а только с 2014 провести и рейдерство только за 6 лет. Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 5691
 показати весь коментар
 
 
та шоб упрятать пэтюньчика, можно за любой месяц проверить начиная с 1993
 показати весь коментар
 
он у тебя соску в детстве отнял, и с тех пор ты все что видишь в рот суешь, а видишь ты одно непотребство Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 2458
 показати весь коментар
 
 
Оно соску свою у тебя в пасти пять лет держало
 показати весь коментар
 


Впрочем от лохтората фигляра Зе другого ожидать не приходится. Каково его "творчество" таков и интеллектуальный уровень его любителей.
 показати весь коментар
 
А опятьтаки дико извиняюс но имею спросить, а шо сажать надо тока Пецю или таки уже всех? Бену до примеру, Богдана, Кучму, Кузьмука, Тимошенко, Гриценко, список таки огромен и Зе, до примера в списке, сажать будем, как подельника Бени по ПриватБанку или тока справедливость за Пецю будет? А Рабинови Вадик шо таки не сядет?
 показати весь коментар
 
 
Оно в отпуске. Перед отставкой. Но данные взяты не корректно. К примеру давайте возьмём данные о том, сколько вы вывели в офшор за 6 последних лет и сколько Зе. Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 6829
 показати весь коментар
 
Давай, все таки, начнем с пэ. Ведь пэтюнчик всю жизнь на госслужбе и заниматься биснесом не имел прав, а Зе всю жизнь в бизнесе и только два месяца на госслужбе. Фирштейн?
 показати весь коментар
 
Зеленський, ти друг народа чи не друг? Чи ти вже управитель рейдерства?
 показати весь коментар
 
Желательно титушек валить на месте,и тогда сразу попустит.
 показати весь коментар
 
Указ Президента Украины вносит изменения в некий софт, шоб меньше было отжимов, правильно? Вау
 показати весь коментар
 
 
Да. База данных в блокчейне не позволяет изменять данные в прошлых периодах в принципе.
Блокчейн - это копирование блоков информации, прошлых + изменение текущих. В блокчейне текущий блок информации всегда содержит все предыдущие данные, предыдущий - все минус текущие и т.д. Блокчейн делает невозможными любые фальсификации.
 показати весь коментар
 
Хорошо, что Президент в этом разобрался наконец-то. Щас отжимы закончатся, ну или сразу когда базу данных отремонтируют
 показати весь коментар
 
 
ПреЗЕдент лично замерджил ченджи во все гитовские бранчи.
Теперь не один рейдер не уйдет!
 показати весь коментар
 
Где порохосрань? Самоубились шоле?😀😀😀
 показати весь коментар
 
Вам свиноскотам никак не угодишь. Ну решительно на все,что зеля делает,у вас жидкие испражнения. Или вам до конца месяца уплочено?
 показати весь коментар
 
 
Подумаеш....а у Пети зато будут бороться чтоб Мертвячук или Бойко премьером не стали, готовят соответствующий законопроэкт и внесение изменений в конституцию...шаг и мат Зелебобики. Подождите, ещё не вечер.
 показати весь коментар
 
постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) протягом трьох місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України, спрямований на посилення гарантій захисту державою речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, захисту прав засновників (учасників) юридичних осіб та протидію рейдерству
 показати весь коментар
 
пойди туда не знаю куда, и принеси мне чудище для сексуальных утех, аленький цветочек по вашему Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 2522
 показати весь коментар
 
Особисто Богдан з Коломойським проєкт написали? Ну, тоді точно рейдерству кінець. Бо все, що їм було треба, вони вже віджали.Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 1236
 показати весь коментар
 
 
Рейдер КолоМойша...против рейдерства?)))
Или все будут рейдерами а ИВ....меценатом!))))
Алло...подготовне к утру уставные документы. Завтра к вам приедут от мецената...)))))
 показати весь коментар
 
 
Для хороших хакеров нет преград.Тот кто внесёт изменения в софт будет главным рейдером.
 показати весь коментар
 
Ну на решті,Бєню притягнуть до відповідальності.
 показати весь коментар
 
Зебилята, ну вы же понимаете разницу между тем, что написано в шапке и содержимым? Кто-то понимает, что именно они намерены менять в ПО и что конкретно они собираются делать с реестрами? Кто-то вам сказал, что есть указ. Завтра вам скажут, что квартира не ваша. И позвонить Баканову вы не сможете, номера его у вас просто нет. Нельзя же так слепо скакать на радостях при виде блестящей обертки. Так делали папуасы при виде зеркальца. Теперь и вы туда же. Сначала прочтите, потом радуйтесь. Хотя бы так.
 показати весь коментар
 
 
Ну что сказать, на словах все красиво, но когда главного рейдера Украины - Коломойского повяжут ********* этому закону, тогда поверю, что Владимир проУкраинский президент и работает на страну, а не групу Приват
 показати весь коментар
 
Поэтому бенино сбу начало трусить ахметова
 показати весь коментар
 
Его хозяин отжал всю Украину - конец рейдерству естественным путем.
Любой - кто против Каломоева, отныне враг Украины
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством
 
 
 
 
 
 вгору