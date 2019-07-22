 Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти цьому край", – повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук.
Він зазначив, що проблема рейдерства не нова. Досі в ручному режимі проводилося відключення недобросовісних реєстраторів, однак рейдерство залишалося. Тому указ, серед іншого, передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроекту для усунення прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам нищити бізнес і відбирати нерухомість.
Зокрема, передбачається внести зміни до програмного забезпечення державних реєстрів. На думку Офісу Президента, це істотно зменшить ризики та частоту рейдерства.
Указ опубліковано на сайті глави держави під номером 542.
Да вот как то странно получалось. По названию "АНТИрейдерский", а по тексту этих законов "АБСОЛЮТНОрейдерский". Я уже не раз об этом писал. .
В Украине есть тысячи указов и законов, которые не работают. Начиная с половины статей Конституции.
Чтоб закон заработал нужно выстроить под него систему, найти людей и выделить ресурсы. Иначе это всё пустое
"Он просто воспользовался ситуацией", - пошутил он. "Он такой же рейдер, как и мы", - добавил бизнесмен.
Британское издание сообщает, что "Коломойский считает, что термин "рейдер" больше комплимент, чем оскорбление".
Рейдеры в понимании олигарха - это волки, которые очищают лес."
Впрочем от лохтората фигляра Зе другого ожидать не приходится. Каково его "творчество" таков и интеллектуальный уровень его любителей.
Блокчейн - это копирование блоков информации, прошлых + изменение текущих. В блокчейне текущий блок информации всегда содержит все предыдущие данные, предыдущий - все минус текущие и т.д. Блокчейн делает невозможными любые фальсификации.
Теперь не один рейдер не уйдет!
так і запишемо що ти мордва
Тобто закони вже не потрібні.
1. Кабінету Міністрів України:
1) протягом трьох місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України, спрямований на посилення гарантій захисту державою речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, захисту прав засновників (учасників) юридичних осіб та протидію рейдерству
Или все будут рейдерами а ИВ....меценатом!))))
Алло...подготовне к утру уставные документы. Завтра к вам приедут от мецената...)))))
Любой - кто против Каломоева, отныне враг Украины