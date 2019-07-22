 Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти цьому край", – повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук.

Він зазначив, що проблема рейдерства не нова. Досі в ручному режимі проводилося відключення недобросовісних реєстраторів, однак рейдерство залишалося. Тому указ, серед іншого, передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроекту для усунення прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам нищити бізнес і відбирати нерухомість.

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Зокрема, передбачається внести зміни до програмного забезпечення державних реєстрів. На думку Офісу Президента, це істотно зменшить ризики та частоту рейдерства.

Указ опубліковано на сайті глави держави під номером 542.