 Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов

"Що вражає - це результат ОПЗЖ і ще кількох проросійських проектів, які не подолали прохідний бар'єр. Близько 20% українців віддали свої голоси за ці політичні сили, які мають різні назви, але уособлюють реванш і повернення до Росії. Це перші вибори, коли проросійські антиукраїнські сили отримали таку велику кількість голосів після лютого 2014 року", - написав Олександр Турчинов у блозі на Цензор.НЕТ.
"На превеликий жаль, це є свідченням того, що значна частина наших співгромадян готова обміняти свободу та відповідальність на сите і затишне рабство. Їх не навчила історія нашої країни та всього людства, що ситого і затишного рабства не буває. Раби завжди нужденні, биті та приречені на знищення. Мойсей водив свій народ 40 років по пустелі, поки не помер останній готовий обміняти свободу на рабську пайку. Скільки ж потрібно років нашій країні?" - пише Турчинов.
следов то кружения по пустыне ведь не найдено...
хотя, можид Яхве следы убрал шоб археологи лоханулись))
Нардеп 8-го скликання, самовисуванець Олесь Довгий перемагає на виборах у 102-му окрузі на Кіровоградщині....Какая живучая молодёжь от старого режима пошла,мутируют прямо на глазах,во Лёня Космонавт наплодил мутантов ,которые любят ПРИЛИВЫ
Порошенко с Медведчуком давно обо всем договорились
После опубликования результатов досрочных парламентских выборов в 2014 г я отметила, что в Украинский Парламент зашло 9,43% «Единой России».
Об этом напомнила сегодня в Фейсбуке теперь уже наверняка будущий нардеп от «Слуги народа» Лиза Богуцкая.
После того, как в Крыму вся ПР в одну минуту сложила мандаты регионалов и приняла мандаты «ЕР», я сочла, что мы на материке впустили в Раду московскую гидру, которая будет отравлять нам жизнь всю каденцию 8 созыва.
Сейчас, после 5 лет мародерства, бесконечной коррупции и тотального схематоза, после 5 лет изнурительной войны, мы впустили в Парламент 12% откровенно московской экспансии.
Хотя, не 12. Все 20, судя потому, что в консорциум «Разделяй и властвуй» входит еще и БПП.
Тяжело нам будет.
Не смотря на большинство, которое должно дать старт изменениям в стране.
Порошенко с Медведчуком давно обо всем договорились. Вспомните эпизод из «Слуги народа», когда олигархи говорят своим политическим представителям в Парламенте: «Ты будешь ненавидеть русскоговорящих, а ты - україномовних! Ты за таможенный союз, а ты - за НАТО!»… и т.д.
Политика стравливания и ненависти никуда не делась и дала свои результаты. 20% избирателей ведутся на эту туфту.
Вот поэтому я считаю, что не теряя ни минуты, нам сразу надо будет принять законы, которые резко сузят возможности и эффективность влияния олигархов на Парламент. А именно:
1. Снятие депутатской неприкосновенности.
2. Закон об отзыве депутата.
3. Криминальная ответственность за кнопкодавство.
4. Лишение мандата за прогулы.
5. Новый выборный кодекс на случай, если этот Парламент окажется неэффективным.
А может. И не потому, что у СН нет воли созидать. А потому что у «Консорциума» есть воля разрушать.
Вчера я уже услышала, какие методы саботажа готовят эти 2 брата-акробата Медведчук и Порошенко. Поэтому без нового Генпрокурора, без нового головы СБУ нам будет сложно. Эти товарищи должны сидеть. И не одну каденцию.
Тем не менее, я верю в то, что у нас все получится. Во всяком случае, за последний месяц я услышала много идей, полных оптимизма и увидела много открытых глаз, полных надежды.
"ненаказанное зло - торжествует".
Именно твой подельник Петрусей, получив в 2014 54 % и мандат на ЛЮБЫЕ действия, вместо того, чтобы отправить "злочинну владу на нары", с конфискацией, пошел их немного "подоить да отпустить", помним, да "...а Коля Злочевский - харошый парень" и "Ахметов - папутчик Ливаруцыи" ?
"по делам их - узнаете их".
Так кто склад просрал Петруччо или ЗЕбилл на варте?
Просто зебил.
Вот только хочет-ли...
А так да, у ьільітьі народ всегда виноват)))
Хорош прикалываться!!! Но мне наплевать знали вы или нет - Я НЕ ОТДАМ УКРАИНУ!!
Степан Бандера их бесит ,но еще больше их бесит флаг АМЕРИКИ!!!
У меня уже два сожгли и порвали!!! Я еще куплю!!
Слава Украине!!!!
американський прапор не дуже..
То було в їхній владі позбутися п'ятої колонни, але ж ні, вони "домовились".
Але, якщо чесно, я також не розумію людей, що голосували за цю шваль. У нас можуть бути різні погляди на те, що краще для України, чий підход правильніший або еффективніший і т.і. Але Медведчук? Бойко? Новинський? Дійсно? Якщо ця частина населення так палко бажає жити/померти в рф, то може нарешті сказати їм, що їх тут ніхто не тримає?
Это видно по 8%.
Ведь ещё месяц назад тот же турчин заявлял что все кто не за порошенка-агенты кремля, т.е. 93 %
А унас навіть немає ще Моісея
Чого ж немає? Вже є...
Нафига нам это!
Мы так привыкли, нам так удобнее!
Охлокра́тія (дав.-гр. οχλοκρατία, (лат. Ochlocratia); від όχλος - натовп і κρατία - влада) - вироджена форма демократії, заснована на мінливих примхах натовпу. Охлократія характерна для перехідних і кризових періодів. У наш час під охлократією розуміють: Владу суспільно-політичних груп, що у реальній політиці керуються популістськими ідеологемами, апелюють до підсвідомості населення. Такий тип влади орієнтується та спирається на декласовані, люмпенізовані та маргінальні верстви, динамічно реагує на суспільні настрої, стереотипи й архетипи масової свідомості у їхніх примітивних, масованих проявах, вдається до провокацій для спонукання масових пристрастей і заворушень.Як наслідок: політична ситуація заколотів, погромів, безладдя, в якій господарем становища є натовп. Перебування охлократів у владних структурах спричиняє публічний галас, безвихідні ситуації, політичні авантюри, бешкети, скандали. Охлократія - показовий політичний феномен, характерний для суспільств, чия політична система перебуває на межі загальнонаціональної катастрофи.
Можете ще почитати про дефектні демократії.
fil.nlu.edu.ua/article/download/109732/104779
І це все ще підбурюється москалями - аби в нас таки настала "загальнонаціональна катастрофа". Тож розумні люди мають гуртуватися, що відбити цю навалу охломордих "нових облич".
Наш же Петрусей решил СНАЧАЛА из благодатной земли устроить пустыню, дабы евреям никуда не пришлось ходить..."
А что было бы с ней?
Не надо упрекать в рабской психологии бедных людей с высоты своего уровня жизни
Кстати, ты сам юльку почтО предал, а?
как раз пес и заЖОП = 20% пастор правду говорит
Кровавый пастор, что робко прячет тело жирное в коттедже....
Расскажи нам пастор, как ты себе в Лесниках газохранилище фигачил в 14-15 годах))))
Имидж конечно всё... всё что у тебя было. Понты без обязательств.
По сути, реванш состоялся через считанные часы после бегства "проффесора", но кондитер так ловко врал, что реваншисты целых 5 лет были в недоумении и не понимали что происходит. Но ихняя элита, конечно, была в курсе дела, и для его успешного завершения упоенно танцевала реваншистское танго в паре с кондитером.
Це результат четкого исполнения инструкций.
Зараз можна кричати "держи вора", солидная часть задания выполнена.
Але не до кінця і результат не устойчив, тому треба щось про Мойсея підкидати і ставати в позу мудрєца.
Порошенко з Турчиновим також хахлів 5 років за ніс водили. Це ж не означає, що звідси випливає якась можливість проводити далекоглядні історичні паралелі.