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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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Все про:вибори (4297) Турчинов (848)

 Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов

ЦВК продовжує підрахунок голосів. Але вже зрозуміло, які політичні сили проходять до парламенту.

"Що вражає - це результат ОПЗЖ і ще кількох проросійських проектів, які не подолали прохідний бар'єр. Близько 20% українців віддали свої голоси за ці політичні сили, які мають різні назви, але уособлюють реванш і повернення до Росії. Це перші вибори, коли проросійські антиукраїнські сили отримали таку велику кількість голосів після лютого 2014 року", - написав Олександр Турчинов у блозі на Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, це є свідченням того, що значна частина наших співгромадян готова обміняти свободу та відповідальність на сите і затишне рабство. Їх не навчила історія нашої країни та всього людства, що ситого і затишного рабства не буває. Раби завжди нужденні, биті та приречені на знищення. Мойсей водив свій народ 40 років по пустелі, поки не помер останній готовий обміняти свободу на рабську пайку. Скільки ж потрібно років нашій країні?" - пише Турчинов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138981
 
   
 Топ коментарі
 
"значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство".

Что самое интересное, это рабство никогда сытым и не было. Это рабство всегда было голодное и нищее. Но "мудрый народ" все равно готов жить в любом рабстве.
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«Украинцы являются трусливой, неблагодарное, ноющей нацией, получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботнымы и в меру сытымы деньками рабства ... Их, конечно, трудно назвать великой нацией».- Турчинов (с)
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был или не был, вот в чем вопрос.
следов то кружения по пустыне ведь не найдено...
хотя, можид Яхве следы убрал шоб археологи лоханулись))
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Я тоже голосовал . Пришли с женой на свой участок . Ужас - молодых нет , такое ощущение , что дом престарелых , инвалиды , пенсионеры и психбольные пришли голосовать . Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4611
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Не говори, за дешёвый газ, якобы дешёвый, мать родную продадут
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Нардеп 8-го скликання, самовисуванець Олесь Довгий перемагає на виборах у 102-му окрузі на Кіровоградщині....Какая живучая молодёжь от старого режима пошла,мутируют прямо на глазах,во Лёня Космонавт наплодил мутантов ,которые любят ПРИЛИВЫ Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6614
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Лиза Богуцкая: в Раду впустили 20% московской гидры - Медведчук+Порошенко
Порошенко с Медведчуком давно обо всем договорились

После опубликования результатов досрочных парламентских выборов в 2014 г я отметила, что в Украинский Парламент зашло 9,43% «Единой России».

Об этом напомнила сегодня в Фейсбуке теперь уже наверняка будущий нардеп от «Слуги народа» Лиза Богуцкая.

После того, как в Крыму вся ПР в одну минуту сложила мандаты регионалов и приняла мандаты «ЕР», я сочла, что мы на материке впустили в Раду московскую гидру, которая будет отравлять нам жизнь всю каденцию 8 созыва.

Сейчас, после 5 лет мародерства, бесконечной коррупции и тотального схематоза, после 5 лет изнурительной войны, мы впустили в Парламент 12% откровенно московской экспансии.

Хотя, не 12. Все 20, судя потому, что в консорциум «Разделяй и властвуй» входит еще и БПП.

Тяжело нам будет.

Не смотря на большинство, которое должно дать старт изменениям в стране.

Порошенко с Медведчуком давно обо всем договорились. Вспомните эпизод из «Слуги народа», когда олигархи говорят своим политическим представителям в Парламенте: «Ты будешь ненавидеть русскоговорящих, а ты - україномовних! Ты за таможенный союз, а ты - за НАТО!»… и т.д.

Политика стравливания и ненависти никуда не делась и дала свои результаты. 20% избирателей ведутся на эту туфту.

Вот поэтому я считаю, что не теряя ни минуты, нам сразу надо будет принять законы, которые резко сузят возможности и эффективность влияния олигархов на Парламент. А именно:

1. Снятие депутатской неприкосновенности.

2. Закон об отзыве депутата.

3. Криминальная ответственность за кнопкодавство.

4. Лишение мандата за прогулы.

5. Новый выборный кодекс на случай, если этот Парламент окажется неэффективным.

А может. И не потому, что у СН нет воли созидать. А потому что у «Консорциума» есть воля разрушать.

Вчера я уже услышала, какие методы саботажа готовят эти 2 брата-акробата Медведчук и Порошенко. Поэтому без нового Генпрокурора, без нового головы СБУ нам будет сложно. Эти товарищи должны сидеть. И не одну каденцию.

Тем не менее, я верю в то, что у нас все получится. Во всяком случае, за последний месяц я услышала много идей, полных оптимизма и увидела много открытых глаз, полных надежды.
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Бгггг)))) пошли зебобики известную фсбешную гниду цитировать)))) если рыгосепарня тупо за кацапстан открыто, то вы шифруетесь зачем то
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А не пора ли опубликовать агентов КГБ, типа Медведчука и Рабиновича и запретить им быть во власти?
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Пастор Шланг, заруби себе на носу :
"ненаказанное зло - торжествует".
Именно твой подельник Петрусей, получив в 2014 54 % и мандат на ЛЮБЫЕ действия, вместо того, чтобы отправить "злочинну владу на нары", с конфискацией, пошел их немного "подоить да отпустить", помним, да "...а Коля Злочевский - харошый парень" и "Ахметов - папутчик Ливаруцыи" ?
"по делам их - узнаете их".
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А вы за Крым ахереть как боролись - на диване, и откашивая от призыва на раше.
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Голой сракой его подчиненые отбивали бы Крым? Денег у вас в НацБанке сколько было в 2014? Пули даром что-ли продают? Вы реально дурак или прикидываетесь?
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А ПЯТЬ складов боеприпасов , которые взлетели на воздух- наверное Пеця эти "Пули даром что-ли продают.." изготовил и привез??
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Ты реальный дурак - петручо чтоль на охране стоял? или такой же зебилл как ты?
Так кто склад просрал Петруччо или ЗЕбилл на варте?
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Ты в танке?? Где про охрану писалось?? Или писалось кто "просрал" склады?? Тебя спрашивали - что взорвалось на складах- Петины рошенки или боеприпасы?? И откуда они там взялись(боеприпасы)- они были или Петя их изготоваил?? А коли были- не х@й звиздеть про отсутствие "пуль". Хотя кому я это объясняю- только особа в юбке, с маникюром может писать "Пули даром что-ли продают"- А ПАЦАНЫ И МУЖИКИ говорят ПАТРОНЫ И БОЕПРИПАСЫ..
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Когда татары подняли бучу, можно было им помочь захватить парламент Крыма. Крым тупо слили и это измена. А обзываться не не нужно, патамушта мы тоже умеем, таким вафлесосам, как ты, в очко запилить.
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Это Чубаров слил. Сказал, разойдитесь, иначе всех нас перебьют.
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Не. Не дурак. Не обижайте дураков.
Просто зебил.
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Ладно зебики умственные инвалиды, а эти точно сепары, их надо отправить на россию.
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40 лет - не так много для народа, который хочет быть свободным.
Вот только хочет-ли...
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Время красивьіх слов для шоколадной власти уже закончилось... пока болтали и власть закончилась)))
А так да, у ьільітьі народ всегда виноват)))
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Правильно! Закончилось! Сейчас для тебя и таких как ты,пришло время ЛИЗАТЬ ЛАПТИ МОРДОРОВСКИЕ! И ты уже приступил!
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В Днепре сепаров - больше чем дюдей!! И когда перед выборами президента я вешал портреты Порошенко, меня все считали дебилом!!! ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ????
Хорош прикалываться!!! Но мне наплевать знали вы или нет - Я НЕ ОТДАМ УКРАИНУ!!
Степан Бандера их бесит ,но еще больше их бесит флаг АМЕРИКИ!!!
У меня уже два сожгли и порвали!!! Я еще куплю!!
Слава Украине!!!!
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Бандеру вітаю для виховання вати.
американський прапор не дуже..
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Правильно считали, Человек в здравом рассудке портреты Порошенки развешивать не станет.
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А оце така мяка вiдповiдь на подiбнi запитання: Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов - Цензор.НЕТ 836

Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1589




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Знову не такий народ їм трапився...
То було в їхній владі позбутися п'ятої колонни, але ж ні, вони "домовились".
Але, якщо чесно, я також не розумію людей, що голосували за цю шваль. У нас можуть бути різні погляди на те, що краще для України, чий підход правильніший або еффективніший і т.і. Але Медведчук? Бойко? Новинський? Дійсно? Якщо ця частина населення так палко бажає жити/померти в рф, то може нарешті сказати їм, що їх тут ніхто не тримає?
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Біда в тому, що в результаті української м'ягкотілості, ********* скажуть українцям що їх ніхто на цій території не тримає. Кацапів потрібно знищувати усіх підряд, інакше вони знищать нас.
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Рабовладельцы - тоже обречены!
Это видно по 8%.
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Странно а почему уже только около 20% ?
Ведь ещё месяц назад тот же турчин заявлял что все кто не за порошенка-агенты кремля, т.е. 93 %
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А ще він заявляв що йому подобається Порошенко і Зеленський.
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Driver
А унас навіть немає ще Моісея
Чого ж немає? Вже є... Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1997
Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 40

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Нп успеют: выборы просраны, финансирование ботов остановлено.
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Интересно, а зебилы поймут, что при Порохе, Медведчук был неболее чем канал коммуникации. А, при нынешней власти он, с высокоподнятой головой, полез в политические проекты )(уйла.
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В проекти за місяць не влазять і канали теж за місяць не скуповують.Педрофіли,ви такі смішні в своїх потугах відмазати петю від мертветчука,адже все на поверхні
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Раб Тимошенко Турчинов(у 2014) буде розказувати про рабство?
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Чаяния рюзских!

Нафига нам это!

Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2494
Мы так привыкли, нам так удобнее!
Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9478
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нажаль з приходом до влади бені, кількість вати в Україні тепер буде збільшуватися. Треба як умога швидше повертати Петра Олексійовича у Президентське крісло
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Ничего поживете еще 40 годков под москалями (а они вам пустыню влегкую устроят) - может тогда передохнут хохлы которым калбаса по 2.20 и Жуков нравится, асталась - немного потерпеть.
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а как там на выборах бригады с кернесом и прочими гусями?
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Українці ходять по стрічці Мебіуса.
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Комсомольский функционер, агент КГБ, сектант... Нихера себе гробик для ребенка...
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Про які сорок років він каже?Ви бачили лохторат,який "втомився від війни"?Це сцикуньва до 25 років,яка всю війну просмоктала пиво за хєр знає скільки кільментрів від фронту,і яка розповідає мені,який рай був при СРСР.
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Стрелялки им в кримах не устроили бл..ь ******,так братьями- же числились й..п вашу кацапскую мать,а в даумабасах устроили так уже фашистами стали.Коловорот мозгах !
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Ось що зараз відбувається в Україні.
Охлокра́тія (дав.-гр. οχλοκρατία, (лат. Ochlocratia); від όχλος - натовп і κρατία - влада) - вироджена форма демократії, заснована на мінливих примхах натовпу. Охлократія характерна для перехідних і кризових періодів. У наш час під охлократією розуміють: Владу суспільно-політичних груп, що у реальній політиці керуються популістськими ідеологемами, апелюють до підсвідомості населення. Такий тип влади орієнтується та спирається на декласовані, люмпенізовані та маргінальні верстви, динамічно реагує на суспільні настрої, стереотипи й архетипи масової свідомості у їхніх примітивних, масованих проявах, вдається до провокацій для спонукання масових пристрастей і заворушень.Як наслідок: політична ситуація заколотів, погромів, безладдя, в якій господарем становища є натовп. Перебування охлократів у владних структурах спричиняє публічний галас, безвихідні ситуації, політичні авантюри, бешкети, скандали. Охлократія - показовий політичний феномен, характерний для суспільств, чия політична система перебуває на межі загальнонаціональної катастрофи.
Можете ще почитати про дефектні демократії.
fil.nlu.edu.ua/article/download/109732/104779
І це все ще підбурюється москалями - аби в нас таки настала "загальнонаціональна катастрофа". Тож розумні люди мають гуртуватися, що відбити цю навалу охломордих "нових облич".
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По пустыне ходишь, Сашок? Манной небесной питаешься, да акридами? Исхудал весь!
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"Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, дабы найти для них благодатную землю.
Наш же Петрусей решил СНАЧАЛА из благодатной земли устроить пустыню, дабы евреям никуда не пришлось ходить..."
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Как Турчинов не посчитал 43% за слуг российского народа? Вот, что поражает.
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А не пора ли опубликовать агентов КГБ, типа Медведчука и Рабиновича и запретить им быть во власти? Прибалты так сделали. У Зеленского по возрасту таких нет.
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Непременно, батенька. Революция лишь тогда чего-либо стоит если она умеет защищаться.
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А що СНБО зробило за 5 років щоб вони не змогли висуватися на виборах?
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епт а что поражает то? это прямой результат ваших пяти лет у власти ...под этот шумок патриотический последние запасы доели...
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Скоро порохло скажет, что в Украине только 8% нормальных людей, остальные кремлеботы, пятая колонна и реваншисты.
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Турчинова будут судить, вместе с Порошенко. Первый - изменник Родины, а второй - государственный мародер. Оба работали на Писту моржовую.
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Одна ма-а-аленькая деталь - это БЕЗ трёх миллионов ваты Крым-ОРДЛО.
А что было бы с ней?
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Та ні! Ви шо!!! Та ми, до останього вояка! Аби Вам добре торгувалось.
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Пастор, психология богатого человека сильно отличается от психологии бедного!
Не надо упрекать в рабской психологии бедных людей с высоты своего уровня жизни
Кстати, ты сам юльку почтО предал, а?
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А если бы еще проголосовали отстраненные от выборов переселенцы ? А когда вернется Донецк и Луганск, так будет за 50 %
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Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчин
как раз пес и заЖОП = 20% пастор правду говорит
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Это тот кровавый пластырь который начальником свинарчука работал? Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3530

Кровавый пастор, что робко прячет тело жирное в коттедже....
Расскажи нам пастор, как ты себе в Лесниках газохранилище фигачил в 14-15 годах))))
Имидж конечно всё... всё что у тебя было. Понты без обязательств. Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1470
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Вата БПП 5 лет рулила, создавая питательную среда для реваншистских настроений.
По сути, реванш состоялся через считанные часы после бегства "проффесора", но кондитер так ловко врал, что реваншисты целых 5 лет были в недоумении и не понимали что происходит. Но ихняя элита, конечно, была в курсе дела, и для его успешного завершения упоенно танцевала реваншистское танго в паре с кондитером.
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Не все так фатально,як ты малюешь Пастор.Не гони волу и тень на плетень.Ты и сам в курсе,чому так сталося.Цей результат,результат ваших помилок,а не в тому,що хтось рабы Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3586
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Ха-ха, помилок ... Свята наївність.
Це результат четкого исполнения инструкций.
Зараз можна кричати "держи вора", солидная часть задания выполнена.
Але не до кінця і результат не устойчив, тому треба щось про Мойсея підкидати і ставати в позу мудрєца.
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Ты мне це розповiдаешь?Та я майже був свiдком того,як рыг,отписывал часть бизнеса за индульгенцию.В них на першому мiстi не Держава,бизнес та гроши Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8714
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Ну, і що з того, що Мойсей водив жидів по пустелі?
Порошенко з Турчиновим також хахлів 5 років за ніс водили. Це ж не означає, що звідси випливає якась можливість проводити далекоглядні історичні паралелі.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов
 
 
 
 
 
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