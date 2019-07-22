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Все про:радіація (47) СБУ (4532) Арселор (15) Баканов Іван (38)

 На підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації, - СБУ

Заміри показали рівень радіації в 4,4 мікрозіверта, що значно вище за норму.

Про це повідомив глава слідчого управління СБУ в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

Відео 112

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" було виявлено порушення радіаційної безпеки, зокрема виміри біля машини для безперебійного лиття, яка містить джерело іонізації, показали радіаційний фон у вигляді 4,4 мікрозіверта, що є значним перевищенням допустимих норм (0,27-0,34 мікрозіверта).

Читайте також: СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн. ВIДЕО

За даними в.о. глави СБУ Баканова, на цьому виробничому обладнанні були проведені кустарні ремонтні роботи, а його запуск відбувся без належних дозволів держорганів, уповноважених здійснювати радіаційний контроль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

Читайте також: На комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі СБУ провела обшуки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138978
 
 
 Топ коментарі
 
какой-то Игорь хочет какой-то заод
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Какой ужос, надо срочно передать предприятие Бене на очистку.
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Кошмарят арсилор. Януковича будут вспоминать как доброго дедушку Витю.
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всього то навсього, якщо це перевищення порогу, то це не СБУ повинна фіксувати, а спеціальна лабораторія, і засвідчувати письмовим актом. Тому що перевищення, за яке заявлено - підсудна справа.
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Кончилась эпоха бидности для Игоря Валерьевича
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пхаха ну да.зеЛескот схавает.обычний отжим в пользу бЕни.мразоты зеленЫе
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Вопрос решается очень просто. Отослать доказательства в независимую лабораторию в Европе или попросить её оценить состояние завода на местах. Но это тогда будет не подконтрольно нашим Слугам.
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Сейчас уже изучают изотопный баланс на пролетающей мимо комете. А тут грандиозный скандал и какая-то куцая информация. Подозрительно...
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порохнявые гниды! когда петино сбу кошмарило целые сегменты экономики государства в пользу(!) кума(!) ху*ла(!), почему ваши грязные языки были у вас в ж*пе????????
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Смешнее всего, когда говорят, что при Порохе у кого-то языки были в жопе. По-моему, такой свободы слова и свободы поливания грязью президента не было еще никогда и нигде. А поливали его все - и враги, и друзья.
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И эти же ребята теперь говорят заткнуться при упоминании Зеленского. У них просто менталитет жертвы. Вот и всё. Они считают что их скулеж оправдан, но их должны любить просто так.
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про "свободу слова" при пете, может хорошо рассказать Савик Шустер или журналисты с "Эры" или журналисты "общественного телевидения"! поспрашайте журналистов с "5 канала", которые пачками бежали от пети! а хит сезона "каких тебе Марат реформ мало" стал мемом для порошенки! а гонения на за отказ продать пете "112" уже все позабыли - человек бежал за границу! порохнявые! мы все помним! у нас хорошая память!
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Причому тут порохоботи? СБУ що на Рошен влізли? Лакшмі Міттал не є членом БПП і навіть нічиїм кумом не є)))
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" вывсяврете",- "какиевашидоказательства"?
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Це належить до компетенції органів, що контролюють поводження з радіоактивними речовинами, до чого тут СБУ?
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Умники! Берите свой дозиметр и по ГОКам Кривбасса! Будете сильно удивлены! Как и куда "светят" источники контроля заполнения бункеров... Но! Это Ахметова рабы облучаются. Трогать - низзяяя.
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тобто хай люди облучаються,а якщо тебе туди поставити на пару годин? На підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації, - СБУ - Цензор.НЕТ 8543
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А якщо посадити в активну зону нуклеарного реактору - взагалі п*здаутюг буде моментально.
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Отдайте завод Коломойскому, радиация сразу исчезнет.
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Пропоную віддати завод Ігорю Валерійовичу ;Бєні; Коломойському.
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Баканов создает инвестиционный климат в Украине..... инвестора зовут Беня....ну не совсем инвестора...но завод ему....
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А шпионов и диверсантов ловить не пробовали? Ах да, ларьки на базаре крышевать оно конечно больше денег...
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Главное -- безопаснее. Служба ж безопасности.
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Баканов останавливает нейтроны
в Кривом Роге
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Закрыть предприятие надо. Миттал уйдет -- другие придут, поэкологичнее этого.
(на самом деле нет)
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Тогда Кривой Рог вымрет. Будет иронично на самом деле.
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Ну... А ребята разве не взялись пилить сук, на котором сидят?
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Не, точнее будет другое сравнение: ...не стали гоняться за курицей, несущей золотые яйца?
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Я может чего не понял, но из статьи следует, что на заводе как-то без чьего-то разрешения якобы установили или отремонтировали некие станки и поэтому это оборудование теперь как-бы радиоактивное. Правильно? И это выявили доблестные СБУшники? Афигеть!
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"Значит это кому-нибудь нужно! Значит это необходимо..."
Маяковский В.В.
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Баканов розповів, у чому СБУ звинувачує менеджмент "АрселорМіттал Кривий Ріг"

СБУ звинувачує менеджмент підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала.
Про це під час прес-брифінгу заявив в.о. голови СБУ Іван Баканов, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого.
Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому повинен бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний", - сказав Баканов.
Віін додав, що, швидше за все, мова буде йти не про адміністративну відповідальність.
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Ужоснах, каждый день миллионы детей и старушек гуляют и веселятся у прокатного стана и получают смертельную дозу, как жители Иванкова, Полесского или Дымера!!!!!!!!! Проклятый парашенка, что же ты наделал!!!!!!!
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Кривой Рог и другие города ГМКУ должны быть экологически чистыми.Мариуполь задыхается.в Кропивницьком дороги отсыпают радиактивной рудой,в Горишных Плавнях теж негаразды.Владельцы -вредители должны улучшить экологию.Угольные ТЭС- на очереди.Мы не хотим умирать молодыми и больными.Вред не только людям, но иСХ.,кошкам,собачкам,кроликам.попугайчикам.Даже в Харькове,где нет металлургии, есть свой коксохим-убийца.
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Не знаю як там в Кривому Розі з радіацією, але
з літаками потрібно щось робити, вони угроблять нам президента. На Землі радіація - 0,06 мкЗв на годину, на висоті польоту в літаку на крейсерській швидкості вона збільшується приблизно в 100 разів, тобто до 6 мкЗв в годину.
Баканов !! Терміново заборони Зеле літаками літати, а то набереться радіації як ***** бліх. Тільки велосипед або на 11 номері)))
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Купите им кусок свинца, в чём проблема?
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Був в Кривому розі, там реально рабське місто, кримінал, всі дахи в районі ГОК в червоному нальоті від руди. Дивуюсь тим людям... А взагалі багато жил різних руд мають підвищений радіактивний фон, таку руду не дуже можна використовувати, але у нас використовують, тому установка і фонить. Візьміть з собою дозиметр на металобазу, здивуєтесь. А ще для цікавості можете китайські умивальники і плитку...
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Астанавитесь!!! Наденьте срочно свинцовые трусы !!!
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1.Зиверт - это ДОЗА. Это суммарное количество энергии,сообщенное какому-то объему за какое-то время.

2.Источники ионизирующего излучения далеко не все подлежат государственному контролю.
3.Обычная дефектоскопия металла способна генерировать огромные дозы - в разы превышающие предельно допустимые для человека - но часто машиностроители плохо осведомлены об этом.
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За керівництва СБУ Грицаком пресконференції давали і показували слайди, як викривали мережі шпигунів, а при Баканові розповідають про екскурсії на метплургійний завод. На підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації, - СБУ - Цензор.НЕТ 6821
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації, - СБУ
 
 
 
 
 
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