 На підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації, - СБУ

Про це повідомив глава слідчого управління СБУ в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.
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За даними СБУ, під час проведення слідчих дій на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" було виявлено порушення радіаційної безпеки, зокрема виміри біля машини для безперебійного лиття, яка містить джерело іонізації, показали радіаційний фон у вигляді 4,4 мікрозіверта, що є значним перевищенням допустимих норм (0,27-0,34 мікрозіверта).
За даними в.о. глави СБУ Баканова, на цьому виробничому обладнанні були проведені кустарні ремонтні роботи, а його запуск відбувся без належних дозволів держорганів, уповноважених здійснювати радіаційний контроль.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.
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в Кривом Роге
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Маяковский В.В.
СБУ звинувачує менеджмент підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала.
Про це під час прес-брифінгу заявив в.о. голови СБУ Іван Баканов, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого.
Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому повинен бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний", - сказав Баканов.
Віін додав, що, швидше за все, мова буде йти не про адміністративну відповідальність.
з літаками потрібно щось робити, вони угроблять нам президента. На Землі радіація - 0,06 мкЗв на годину, на висоті польоту в літаку на крейсерській швидкості вона збільшується приблизно в 100 разів, тобто до 6 мкЗв в годину.
Баканов !! Терміново заборони Зеле літаками літати, а то набереться радіації як ***** бліх. Тільки велосипед або на 11 номері)))
2.Источники ионизирующего излучения далеко не все подлежат государственному контролю.
3.Обычная дефектоскопия металла способна генерировать огромные дозы - в разы превышающие предельно допустимые для человека - но часто машиностроители плохо осведомлены об этом.