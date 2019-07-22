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 Українське рибальське судно "Іван Голубець" затонуло біля берегів Мавританії, загинули 2 члени екіпажу, - Бабін. ФОТОрепортаж

Український океанський траулер "Іван Голубець" затонув біля берегів Мавританії після тривалої пожежі. У момент займання на його борту перебувало 90 осіб - громадяни України і Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

"Згідно з оновленою інформацією про трагічну долю українського риболовного судна "Іван Голубець" - судно затонуло вчора вночі в океані, на глибині 35 метрів, та вже маємо двох підтверджених загиблих рибалок. Капітан судна - кримчанин Сергій Тимченко, був у рейсі з українськими документами. Також на борту було як мінімум три кадети з фейкової підконтрольної окупантам освітньої установи - "Керченського державного морського технінчого університету". Незрозумілі маневри судна перед інцидентом, відсутність на ньому за місяць до подій розпізнавальних знаків та навіть номеру ІМО, виключення АІС та странні дії команди під час спроб рятування кораблю вже дозволяють фахівцям припустити, що у трюмах злосчастного судна було щось цікаве, крім власне риби. Щось таке, що краще нікому не показувати", - написав він.

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"Нагадаю, що "Іван Голубець" є у власності української державної компанії та оперувався "латвійським бізнесменом українського походження". Тобто, як завжди, маємо класичне виведення держресурсу наліво та його нещадну експлуатацію до зношування, замість приватизації. І то - експлуатацію у плідній співпраці українських чиновників як з підконтрольними росіянам кримськими "навчальними закладами", так і з Російським морським регістром, РМРС (з літер цієї аббревіатури легко скласти й ФСБ, й СВР, й ГРУ РФ) та вкрай вірогідно не лише з питань рибальства. І - другий день у Україні, крім регіональних та спеціалізованих видань. майже повна інформаційна тиша щодо ситуації, за підсумками якої у цивілізованих країнах вже мали б серію гучних відставок, арештів та обшуків у всіляких установах", - резюмував Бабін.

Українське рибальське судно Іван Голубець затонуло біля берегів Мавританії, загинули 2 члени екіпажу, - Бабін 01
Українське рибальське судно Іван Голубець затонуло біля берегів Мавританії, загинули 2 члени екіпажу, - Бабін 02
Українське рибальське судно Іван Голубець затонуло біля берегів Мавританії, загинули 2 члени екіпажу, - Бабін 03

Траулер "Іван Голубець" - це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138974
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь все трюмы были плотно забиты тварями из "Вагнера" Украинское рыболовное судно "Иван Голубец" затонуло у берегов Мавритании, погибли 2 члена экипажа, - Бабин - Цензор.НЕТ 2716
Рыбку ведь не только ловить мона, но и кормить надо)
Правда, такую падаль стремно жрать, но я верю в Яхве рыбу!
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От - робота для слуг уродів. Роботи по антикоруптизації (особливо з власністю, що знаходиться на непідконтрольних територіях) - непочатий край.
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москаляки затягали судно. тварюки
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Надеюсь все трюмы были плотно забиты тварями из "Вагнера"
Рыбку ведь не только ловить мона, но и кормить надо)
Правда, такую падаль стремно жрать, но я верю в Яхве рыбу!
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От - робота для слуг уродів. Роботи по антикоруптизації (особливо з власністю, що знаходиться на непідконтрольних територіях) - непочатий край.
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отттаке! Ато агрєссор - тут мирне сотруднічєство, поки стихія нє разлучіт нас
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Почти зазеркалье - "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании и оперировался "латвийским бизнесменом украинского происхождения".
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"Траулер "Иван Голубец" - это одно из четырех украинских океанических судов, принадлежащих государству.Источник:https://censor.net.ua/n3138974"
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Обычно такие названия дают своим баржам кацапы на кацапстане. Название судна явно не Украинское.
Где реакция Генпрокуратуры и СБУ?
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Такую уже хрень этот Бабин наваял, аж противно. Особенно вот это противно:
"Причем-эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве с Российским морским регистром, РМРС (из букв этой аббревиатуры легко составить и ФСБ, и СВР, и ГРУ РФ) и крайне вероятно не только по вопросам рыболовства"(с)
Дело в том, что Руссо-Регистро- один из самых коррумпированных. в Мире! Подписывает любые документы, за недорого. Помните, как наши экипажи, да в Черном море тонули. Один пароход переломился немедленно, после прохождения Инспекции этого "регистра", в Мариуполе. Меня тогда даже сам Савик Шустер нашёл, приглашал на эфир, между прочим. Тока отказался я, то жить мне- в Мариуполе... Ото и живой.
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А ничего что судно принадлежащее государству работало под флагом Грузии? как профессинальный моряк смею заметит , что флаг Грузии находится в одном ряду с флагами Камбоджи, Монголии, Гондураса, где со стороны администрации флага нет никакого контроля за состоянием судна
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Рыбак 1991-го года постройки. Как он ваааще ещё на плаву находился???
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Може воно застраховано.Та комусь в карман впаде нехилый шмат грошей.Могли навмисно спалити.Алеж Державна собственность.Шкода.Шкода,що из за схем,втрачаэмо кораблик
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Эх, вот если бы воды хоть немного.. тогда бы и пожар можно было бы потушить.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУкраїнське рибальське судно "Іван Голубець" затонуло біля берегів Мавританії, загинули 2 члени екіпажу, - Бабін. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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