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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича. ВIДЕО

За результатами екзитполу кандидатка від партії "Голос" Галина Васильченко випереджала найближчого опонента Богдана Дубневича з розривом в 14%. Однак за підрахунками ЦВК Дубневич зараз у лідерах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"На 118 виборчому окрузі у Львові, за результатами екзит-полу, який провела соціологічна агенція ФАМА, перемогла кандидат від політичної Партії "ГОЛОС" Васильченко Галина Іванівна. За цим опитуванням, вона набрала 36,3% голосів. Її найближчий опонент, нардеп від БПП Богдан Дубневич - 22,9%.

Паралельний підрахунок голосів, проведений штабом "Голосу", показує перевагу Галини Васильченко на більш як 1500 голосів", - йдеться в повідомленні.

Однак, як заявляють у пресслужбі, у вечірній час спостерігачі "Голосу" відзначили аномальний стрибок явки виборців у сільських дільницях, який досягав іноді 90%, за загальної явки по Львівській області в 53,42%.

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Зазначається, що починаючи орієнтовно з 2-ої години ночі спостерігачі "Голосу" фіксували штучне затягування роботи окремих дільничних виборчих комісій. На їхню думку, протоколи складалися коректно не на всіх дільницях. Унаслідок цього, протоколи та виборча документація з окремих ДВК штучно затримуються та не доставляються в Окружну виборчу комісію. Це саме ті дільниці, де Васильченко суттєво обходить Дубневича. Окружна виборча комісія додатково скеровує на уточнення протоколи тих ДВК, де виграє Васильченко, з надуманих технічних підстав. На думку штабу "Голосу", що це робиться з метою "вибити" невигідні Дубневичу виборчі дільниці.

"Вважаємо, що вже здійснюється сценарій викрадення перемоги у кандидата Політичної Партії "ГОЛОС" у виборчому окрузі № 118. Маємо в всі підстави сумніватися у можливості встановлення чесних результатів," - сказав лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Партія "Голос" вимагає у Центральної виборчої комісії невідкладно змусити окружну та дільничі комісії 118-го округу виконати вимоги закону та встановити підсумки голосування в межах округу №118: прийняти протоколи ДВК, внести їх в ІАС "Вибори" та скласти протокол про підсумки голосування.

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"Голос" закликає правоохоронні органи, насамперед Міністра внутрішніх справ та Національну поліцію вжити усіх можливих заходів для забезпечення встановлення чесного результату виборів в окрузі № 118. Лідер партії також звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладно втрутитися та вжити заходів для недопущення фальсифікації волевиявлення на окрузі № 118.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138970
 
 
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бгггг "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 4826
Порошенко влепил пощечину блогеру Полтаве.

После предварительных результатов выборов, Петр Порошенко слетел с катушек.
На закрытой части «вечеринки» одиозный блогер Полтава, подошел к Порошенко чтобы поздравить его. Олигарх оттолкнул блогера и дал ему пощечину. Отмечается, что Петр Порошенко не в себя
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Янукович тоже рукоприкладствовал. Барины. "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 4087
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овощ давний друг и партнер диабетика У Рыгов вообще заведено гнобить свою челядь при проступках
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Нарешті й він зрозумів, що порохоботи, це зло! "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 3759

"Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 7177
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- Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. свидетели, записывайтесь! ©
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скільки в тебе вкрали? на сто шекелей? як будуть красти,як потрох крав--тоді голоси, а так не відволікай від діл більш важливих.
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лахі вибрали слугу урода! тож тепер їх абкрадивает маладая перспєктівная ******* "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 3111
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та не переживай, кацапе, епоха бідності скінчилась!
правда ж, зелебобіки?
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Шо тех несколько голосов ? Он за пять лет,всю Украину обворовал ! ))
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да эти выборы украли в Украины. Твоя партия и Слуга....что вы можете, только жалуетесь...Купили места и купили выборы...
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Кто жалуется? Ты ничего не перепутала?
Вакарчук - порошенко в шортиках.
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Эх,Валя... А кто это у нас при деньгах и власти пять лет был ? )))
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ну так офіційно дубневичі самовисуванці, і до партії бпп не належать. але піпл в нас лох, тому розказуєм шо усьро украдєна парашенком
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Богдан Дубневич

У 1989 році засуджений на 8 років позбавлення волі за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах (ст. 86-1 Кримінального кодексу УРСР). У 1992 році достроково був звільнений за станом здоров'я.

Член депутатської фракції "Блок Петра Порошенка. "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 9191
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Типичный соевый патрыот, державнык и незламный борець за европейське майбутнье Украины
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Ви думаете він для себе здобув цю рись та зебру? То рішуча перемога для всього народу!
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вони голосувати за наближення дати скасування мажоритарки будуть, чи ні?
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Зеленский получил абсолютное большинство в Раде и сформирует правительство без коалиции с другими силами. Сепаратюга Медведчук и его лобби в Москве провалились и должны быть посажены в тюрьму!
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Точно БПП? Може від компартії? Партія яка не брала участі у виборах але її кадидат вкрав у Вакарчука голоси. Анекдот "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 8977
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Читайте уважно - Дубнєвич є чинним нардепом від БПП. І буде нардепом від БПП доки новий склад Ради не прийме присягу.
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Обожеславе, зав'язуй з важкими спайсами, БПП - давно неіснуюча партія
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Дубнєвич є чинним нардепом від БПП. Фракцію БПП у Раді ніхто не скасовував.
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ржунімагу
коли це від фракцій висувалися кандидати?
неіснуючої фракії, неіснуючої ради
ти разом з Обожеславом марафетиш?
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" Ее ближайший оппонент, нардеп от БПП Богдан Дубневич"

Де у статті написано про кандидата від БПП? Там вказано лише, що Дубнєвич є НАРДЕПОМ від БПП, що є правдою - від дійсний нардеп від БПП.
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Їм же ж треба якось Порошенка сюди приплісти, от і виходить, що самовисуванець на виборах в нову ВР стає членом політичної сили з парламенту попереднього скликання. Маніпуляція чистої води.
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боксер Кличко назвал свою партию "Удар", певец Вакарчук назвал свою партию "Голос". А как назвал бы свою партию Джакомо Казанова?
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Это голос шизофреника, 2 часа назад он же произносил, что будет создавать антиолигархическую коалицию с единственным прошедшим в парламент олигархом.
А те на, прозрел, что его потенциальный друг-банальный вор со стажем.
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Слава думал что у него "золотая акция" в рукаве, а оказалась по результатам мажоритарки что у Зе. и без него большинство в раде
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Факт попадания в новую Верховную Раду огромного количества открыто пророссийских сил говорит о том, что граждане Украины не смогли избавиться от своей привязанности к Советскому Союзу и идеологии малороссов."Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 322
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Нічого дивного. Від братків можна очікувати будь-якої фальсифікації. Дубневичі це чистої води кримінал. Я взагалі дивуюся як при здоровому розумі можна було за нього голосувати.
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Нєжданчік... ну хто б міг на патріота від бєпєпє подумати...
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Соевая мразота в виде своих лучших представителей - отьявленного ворья и откровенного криминала
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Єдине зауваження - дубневич балотувався як самовисуванець а не від ЄС.
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Дубнєвіч є чинним нардепом від БПП.
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Вчора з Петром в коаліцію збирався,а сьогодні кричить Петро вор.
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Не палай так, бо вазелин ще треба заслугувати!
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не стоит Вакарчуку в это гнильё лезть.
Не надо.
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Гнильне зіпсує гниль.
Реальне обличчя Вакарчука
https://www.youtube.com/watch?v=Dyth_vQWCfg&lc=z13fwdlqmwurfvi1p23ozlgomkq4jv51i
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Рівень розвитку петерастів просто вражає, а також вказує на їх ментальне рідство з "запарєбріком"!
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Вполне ожидаемое начало антиолигархической коалиции вакарчука.
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да это фигня.
у Люли 16% испарилось, у Пороха 25% растворились. И только жопопбло, очень странно, стабилен, ничего не украли.
73% превратились, без всякой последовательности и логики, одним росчерком пера в 43....

Это кто такой цирк устроил?
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тут голосовали за 22 партії а там вибирали з 2 людей дійшло?
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и что, в чем принципиальная разница?
Да ни в чем.
Это только отмазки, которые пытаются замылить то, что это был банальный цирк и развод толпы.

Вы уверены, что 50% пришло на выборы, когда за 2 часа до окончания выборов было только 38%? "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 8976

Разводиловка!
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"73% превратились, без всякой последовательности и логики, одним росчерком пера в 43."

Не 73%, а 30%.
Ибо за Зелю в первом туре проголосовало именно 30%. 73% во втором туре голосовали не за Зелю, а против Порошка.
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Де тут БПП? Вони рік не переплутали? Маразм крепчает, а ще рада не зібралась!

"Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 4659
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Читайте уважніше - Дубнєвіч є чинним нардепом від БПП, як і указано у статті. Свої повноваження як нардеп від БПП він складе лише коли новий склад Ради прийме присягу.
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Вот тебе на! Депутат от БПП, и вдруг - вор. Никогда такого не было, и вот опять! А чего ты, Вакарчук, Петрушку поддерживал?
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хто був спостерігачем на дільницях,розуміє,що намутити там важко .Ти сам сидиш дивишся,часто-рахуєш паралельно ,стежиш за урнами .На нашій дільниці спостерігачі буквально знімали на відео підрахунок,на фото-всі протоколи.Спостерігач бачить порушення-фіксує,складається протокол. Сам прийшов додому після 2.00,все залежить від професіоналізму членів ДВК.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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