 "Голос" заявляє про крадіжку результатів на 118 окрузі на користь нардепа від БПП Дубневича. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"На 118 виборчому окрузі у Львові, за результатами екзит-полу, який провела соціологічна агенція ФАМА, перемогла кандидат від політичної Партії "ГОЛОС" Васильченко Галина Іванівна. За цим опитуванням, вона набрала 36,3% голосів. Її найближчий опонент, нардеп від БПП Богдан Дубневич - 22,9%.
Паралельний підрахунок голосів, проведений штабом "Голосу", показує перевагу Галини Васильченко на більш як 1500 голосів", - йдеться в повідомленні.
Однак, як заявляють у пресслужбі, у вечірній час спостерігачі "Голосу" відзначили аномальний стрибок явки виборців у сільських дільницях, який досягав іноді 90%, за загальної явки по Львівській області в 53,42%.
Зазначається, що починаючи орієнтовно з 2-ої години ночі спостерігачі "Голосу" фіксували штучне затягування роботи окремих дільничних виборчих комісій. На їхню думку, протоколи складалися коректно не на всіх дільницях. Унаслідок цього, протоколи та виборча документація з окремих ДВК штучно затримуються та не доставляються в Окружну виборчу комісію. Це саме ті дільниці, де Васильченко суттєво обходить Дубневича. Окружна виборча комісія додатково скеровує на уточнення протоколи тих ДВК, де виграє Васильченко, з надуманих технічних підстав. На думку штабу "Голосу", що це робиться з метою "вибити" невигідні Дубневичу виборчі дільниці.
"Вважаємо, що вже здійснюється сценарій викрадення перемоги у кандидата Політичної Партії "ГОЛОС" у виборчому окрузі № 118. Маємо в всі підстави сумніватися у можливості встановлення чесних результатів," - сказав лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.
Партія "Голос" вимагає у Центральної виборчої комісії невідкладно змусити окружну та дільничі комісії 118-го округу виконати вимоги закону та встановити підсумки голосування в межах округу №118: прийняти протоколи ДВК, внести їх в ІАС "Вибори" та скласти протокол про підсумки голосування.
"Голос" закликає правоохоронні органи, насамперед Міністра внутрішніх справ та Національну поліцію вжити усіх можливих заходів для забезпечення встановлення чесного результату виборів в окрузі № 118. Лідер партії також звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладно втрутитися та вжити заходів для недопущення фальсифікації волевиявлення на окрузі № 118.
Порошенко влепил пощечину блогеру Полтаве.
После предварительных результатов выборов, Петр Порошенко слетел с катушек.
На закрытой части «вечеринки» одиозный блогер Полтава, подошел к Порошенко чтобы поздравить его. Олигарх оттолкнул блогера и дал ему пощечину. Отмечается, что Петр Порошенко не в себя
правда ж, зелебобіки?
Вакарчук - порошенко в шортиках.
У 1989 році засуджений на 8 років позбавлення волі за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах (ст. 86-1 Кримінального кодексу УРСР). У 1992 році достроково був звільнений за станом здоров'я.
Член депутатської фракції "Блок Петра Порошенка.
коли це від фракцій висувалися кандидати?
неіснуючої фракії, неіснуючої ради
ти разом з Обожеславом марафетиш?
Де у статті написано про кандидата від БПП? Там вказано лише, що Дубнєвич є НАРДЕПОМ від БПП, що є правдою - від дійсний нардеп від БПП.
А те на, прозрел, что его потенциальный друг-банальный вор со стажем.
У рамках розслідування кримінального провадження про можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК "Нафтогаз Україна" на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень детективи НАБУ вивчать рух коштів по банківських рахунках народних депутатів Ярослава і Богдана Дубневичів.
Сливные бачки о выборах в украинский парламент
Не надо.
Реальне обличчя Вакарчука
https://www.youtube.com/watch?v=Dyth_vQWCfg&lc=z13fwdlqmwurfvi1p23ozlgomkq4jv51i
у Люли 16% испарилось, у Пороха 25% растворились. И только жопопбло, очень странно, стабилен, ничего не украли.
73% превратились, без всякой последовательности и логики, одним росчерком пера в 43....
Это кто такой цирк устроил?
Да ни в чем.
Это только отмазки, которые пытаются замылить то, что это был банальный цирк и развод толпы.
Вы уверены, что 50% пришло на выборы, когда за 2 часа до окончания выборов было только 38%?
Разводиловка!
Не 73%, а 30%.
Ибо за Зелю в первом туре проголосовало именно 30%. 73% во втором туре голосовали не за Зелю, а против Порошка.