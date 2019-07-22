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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1086) Зеленський (2187) місцеві вибори (76) Філатов (181) децентралізація (236)

 Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію. ВIДЕО

Міський голова Дніпра Борис Філатов написав звернення до Президента України Володимира Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 34 телеканал, про це мер розповів під час свого виступу перед пресою в залі міської ради.

На думку Бориса Філатова, проведення дострокових місцевих виборів дасть можливість швидко перезавантажити існуючу систему влади в Україні.

Ще одним проханням мера Дніпра стало завершення реформи децентралізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ "Про розвиток регіону українських Карпат"

"Для цього потрібно внести зміни до Конституції і прийняти Кодекс про місцеве самоврядування. Екологічний контроль, адміністрування місцевих податків слід передати містам. Крім того, потрібно дати можливість створити Інститут мирових суддів, які будуть обиратися людьми, ввести Муніципальну поліцію і ліцензувати гральний бізнес. Також потрібно скоротити кількість депутатів у міській раді", - підкреслив Філатов, після чого підписав текст звернення і пішов відправляти його поштою в Київ.

Публікуємо повний текст звернення Бориса Філатова до Володимира Зеленського.

"Шановний Володимире Олександровичу!

Результат виборів у Верховну Раду України показав, що в країні з'явилася політична сила, яка має можливість і волю встановлювати самостійно правила гри. Вітаю Вас з цим успіхом.

Це величезний кредит довіри від народу і одночасно величезна відповідальність. Країна вимагає повної зміни влади на всіх рівнях. Органи місцевого самоврядування повинні пройти іспит на відповідність, і це можна зробити тільки єдиним способом: оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему. Насправді дострокові місцеві вибори потрібно оголошувати не затягуючи, і вони повинні показати, хто в дійсності має підтримку населення, а хто прийшов у владу для того щоб вирішувати особисті і фінансові проблеми, і місцеві ради в першу чергу повинні позбутися кримінальних кланів, від ділків, які вирішують у місцевих радах свої особисті власні інтереси.

Тому я вважаю, що ця ініціатива в тому числі має бути підтримана з боку лідерів місцевого самоврядування, інших мерів міст, голів об'єднаних територіальних громад. І для того щоб нам перезавантажити систему, необхідно якомога швидше оголосити дострокові місцеві вибори.

Крім цього, я звертаюся до Володимира Олександровича Зеленського з проханням якомога швидше завершити реформу децентралізації. Вона повинна стати не просто фінансовою, але в тому числі реальною. Для цього необхідно внести відповідні зміни до Конституції, а крім цього, в першу чергу ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування.

Основними завданнями цього Кодексу я бачу такі:

  1. Необхідно передати екологічний контроль територіальним громадам. Саме ми, а не чиновники з Києва, які торгують квотами, дихаємо викидами великих промислових підприємств.
  2. Місцевим громадам, територіальним громадам потрібно передати адміністрування місцевих податків. Тому що ними якраз не хоче займатися ДФС.
  3. Ми повинні створити муніципальну поліцію громадського порядку. Як у всьому цивілізованому світі, де вона підпорядковується місцевій владі.
  4. Ми повинні ввести інститут мирових суддів, які обираються людьми і мають у людей довіру.
  5. Також необхідно ліцензувати гральний бізнес, який заповнив наші міста, і обмежити в тому числі його розміщення і виробити правила гри.
  6. І найголовніше - необхідно скоротити кількість депутатів як мінімум удвічі, а краще втричі. Наприклад, в місті Портланд, штат Орегон, з яким Дніпро веде переговори про укладення побратимських відносин, в місцевій раді - 5 депутатів. У Дніпрі - 64. А було близько півтори сотні.

Володимире Олександровичу, наша країна стає сильнішою регіонами і територіальними громадами. Любов до України починається з власного дому, села і міста. Я підписую цю заяву і направляю його.

Борис Філатов, міський голова Дніпра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138969
 
   
 Топ коментарі
 
Условие врага, Децентрализация = скрытая федерализация.
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Децентрализацию Клоун завершит централизацией и очередным цирковым представлением.
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он еще и федерализацией завершить может...
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Децентрализацию Клоун завершит централизацией и очередным цирковым представлением.
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Филатову надоело быть мэром..ой дурепа ... Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 6860
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он еще и федерализацией завершить может...
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Условие врага, Децентрализация = скрытая федерализация.
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Погоди, так децентрализация - это же одно из основных "достижений" Порошенко-Гройсмана, что же получается...
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Так живут все адекватные страны и не чего, украинцам там нравиться работать.
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Александр Иванович Корейко понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей ©
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Да задрали выборами, сделайте уже чтоб были все сразу в один день.
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та можно их вообще отменить для удобства
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ЭТО ФИЛАТОВ ТАКИМ ОБРАЗОМ ХОЧЕТ СПРЫГНУТЬ С ПАРИ (14/09 - ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТРОЕН И ОТКРЫТ МОСТ, ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ)? Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 7824
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Для этого следует внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении. Экологический контроль, администрирование местных налогов следует передать городам. Кроме того, нужно дать возможность создать Институт мировых судей, которые будут избираться людьми, ввести Муниципальную полицию и лицензировать игорный бизнес. Также нужно сократить количество депутатов в городском совете --- А ВАЩЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ТАКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
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Клоун попросил - Филатов озвучил его хотелки.....

Жополиз филатов идет нах....
Жополиз Филатов должен вместе с Соплей почитать законы Украины...
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а для них законы не существуют, начнут под себя переписывать,
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Я би попросив зеленського зникнути... бажано фізично.
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Всё верно! Филатову в лом прогибаться под Зе.
Пора ЗеБенятам брать ЖЭКи,мётла и лопаты в свои руки.
Пи..деть не мешки ворочать Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 938.
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Филатов - доделай мост и хватит воровать у жителей города Депра.
Центр разрушен. Парки центральніе в печальном состоянии ...
ГДЕ ТВОЯ СОВЕСТЬ ТВАРЮКА !!!
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Его совесть в совести засранцев, жителей Днепра Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 3659
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При таких раскладах, Зеленский гоев слушать не будет. Они уверены, что схватили иудейского Бога за бороду.
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Филатов - соплеменный Зеле правоверный иудей.
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В Україні як не вибори то революція.як не революція то вибори
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Ай, как грубо! Типо- инициатива снизу. Но, уже ничего изменить нельзя... Будут эти выборы, понятное дело. Торопятся Бени-люксы, свежеиспеченные. В спешке, правда, частенько допускаются ошибки. Но, этим мини-беням, ошибки- по хрену.
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Ну и хрен с ними. Пусть всё горит огнем. Если кому-то нравится быть Геростратом, то пусть будет.
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А храмом, который сжег Герострат? Вот и мне не нравится.
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Полностью согласен. Государства из Украины не получилось. Пусть все горит огнем.
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Шо вам сказать. По результатам парламентских выборов (12 мажоритарщиков из 14 у Слуги народа в Харьковской области) мы можем наконец-то избавиться от Кернеса. Так что я ЗА досрочные местные выборы. Достал меня Гепа и его окружение.
А нарик Допа-младший по мажоритрке пролетел! Как и Святаш, Писаренко, Мисик, Остапчук и т.п. Победили из старых только Фельдман (Барабашово) и Шенцев ( регионал, связанный с криминалом, победил в дальней области)
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И бандит Коля Оболонский от зеко манды. И бандит Петёвка оттуда же. И десятки других уродов... Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 6748
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Ніхто у вас гепу не забере, і не сподівайтесь.
Хіба що... Юра Луценко доб'ється приговору... Але: суди вже під бенею... Значить, і тут нереально.
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Жодних правових підстав для проведення дострокових місцевих виборів немає і бути не може. Це буде просто свавілля шмарклі.
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Экологический контроль? Это он напрасно. Там уже СБУ обедает. В один присест миллионов на 150 зеленых. Тут я бы подумал, отгонять их от корыта или нет.
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филатов в своё время показал зубы бене и вот теперь о их может лишится)
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А на хрена? Денег девать некуда?

С местными выборами фокус в том, что проведение досрочных выборов не отменяет очередных. Так что в следующем году все равно надо будет проводить выборы очередные.
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Всё верно! Это технология такая, успешно опробованная в Германии, в конце 20-х годов. Результат помните? Я тоже помню. Там, как раз были ежегодные выборы.
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А вы все хором заорите -- ПУТЭН! введи!! и булки раздвиньте слуги, блин.
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отвлекающий маневр от недостореного моста, счетчик тикает....
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Не думаю , уверен , мост отремонтируют . Филатов - реальный мэр с начала 90-х . В городе чисто , ремонтируют дороги ( не все , согласен) и во дворах тоже , восстанавливают парки , восстанавливают школы и больницы .
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Ага , Тамбов или Воронеж ? Обломись , не дадут тебе премию от ху"ла .
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Каждый видит то, что хочет видеть..
А по простому- Ущербный - завалил бы ты хлебало..
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Ура, вибори !!! Давно не було, вже цілий день Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 3245
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Интересно, что ещё досрочного после досрочных местных выборов придумают эти припоцанные? Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 5595
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Этот днепровкий пупс всё никак не успокоится.
Одному лизнул, но проиграл с выбором...
Другому лизнул, тот его послал нахрен и дал задание "миссия невыполнима" до сентября...
А он всё вытанцовывает... крутит жопой, но никто на эти финты уже не покупается.
Филатов, предавший единожды получает, впоследствии, бумеранг неприятностей в свою жопу. Не, не знал?
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Понятно тепер, кого будуть ставити Прем'єром.
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Филатову после подмахивания барыге "просить" что-либо у Зеленского какбэ не красиво. Мостом лучше займись, свиноморд! Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 8355
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Мне кажется ничего плохого не сказал! Все по делу!!! Надо говорить на то они и руководители!!! Главное не воруйте!!!! И следите за сепарами в Днепре колорадов как на картошке в начале лета!!!
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просте запитання - якщо (точніше коли) ви зрозумієте, що вас на.пали і нові покидьки так само грабують країну, як ви будете їх вимітати із усіх гілок влади? Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 5965
і друге, вам не здається, що тепер усі вибори будуть закінчуватись ось подібним "переформатуванням", бо треба, поки рейтинг є?
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Зеленский никаких указаний Филатову по срокам ремонта моста не давал. Ко дню города сам Филатов обещал его завершить, а полное перекрытие моста - это не следствие пари, об этом было известно намного раньше.
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От жеж хитровикручена політична приститутка.Лагідний ворюга.
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Скажите это вас буде большинство в Верховной Раде?
Нас!
Боже пропал дом, что будет с паровым отоплением... (с)
Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 7694
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФілатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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