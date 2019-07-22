 Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 34 телеканал, про це мер розповів під час свого виступу перед пресою в залі міської ради.
На думку Бориса Філатова, проведення дострокових місцевих виборів дасть можливість швидко перезавантажити існуючу систему влади в Україні.
Ще одним проханням мера Дніпра стало завершення реформи децентралізації.
"Для цього потрібно внести зміни до Конституції і прийняти Кодекс про місцеве самоврядування. Екологічний контроль, адміністрування місцевих податків слід передати містам. Крім того, потрібно дати можливість створити Інститут мирових суддів, які будуть обиратися людьми, ввести Муніципальну поліцію і ліцензувати гральний бізнес. Також потрібно скоротити кількість депутатів у міській раді", - підкреслив Філатов, після чого підписав текст звернення і пішов відправляти його поштою в Київ.
Публікуємо повний текст звернення Бориса Філатова до Володимира Зеленського.
"Шановний Володимире Олександровичу!
Результат виборів у Верховну Раду України показав, що в країні з'явилася політична сила, яка має можливість і волю встановлювати самостійно правила гри. Вітаю Вас з цим успіхом.
Це величезний кредит довіри від народу і одночасно величезна відповідальність. Країна вимагає повної зміни влади на всіх рівнях. Органи місцевого самоврядування повинні пройти іспит на відповідність, і це можна зробити тільки єдиним способом: оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему. Насправді дострокові місцеві вибори потрібно оголошувати не затягуючи, і вони повинні показати, хто в дійсності має підтримку населення, а хто прийшов у владу для того щоб вирішувати особисті і фінансові проблеми, і місцеві ради в першу чергу повинні позбутися кримінальних кланів, від ділків, які вирішують у місцевих радах свої особисті власні інтереси.
Тому я вважаю, що ця ініціатива в тому числі має бути підтримана з боку лідерів місцевого самоврядування, інших мерів міст, голів об'єднаних територіальних громад. І для того щоб нам перезавантажити систему, необхідно якомога швидше оголосити дострокові місцеві вибори.
Крім цього, я звертаюся до Володимира Олександровича Зеленського з проханням якомога швидше завершити реформу децентралізації. Вона повинна стати не просто фінансовою, але в тому числі реальною. Для цього необхідно внести відповідні зміни до Конституції, а крім цього, в першу чергу ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування.
Основними завданнями цього Кодексу я бачу такі:
- Необхідно передати екологічний контроль територіальним громадам. Саме ми, а не чиновники з Києва, які торгують квотами, дихаємо викидами великих промислових підприємств.
- Місцевим громадам, територіальним громадам потрібно передати адміністрування місцевих податків. Тому що ними якраз не хоче займатися ДФС.
- Ми повинні створити муніципальну поліцію громадського порядку. Як у всьому цивілізованому світі, де вона підпорядковується місцевій владі.
- Ми повинні ввести інститут мирових суддів, які обираються людьми і мають у людей довіру.
- Також необхідно ліцензувати гральний бізнес, який заповнив наші міста, і обмежити в тому числі його розміщення і виробити правила гри.
- І найголовніше - необхідно скоротити кількість депутатів як мінімум удвічі, а краще втричі. Наприклад, в місті Портланд, штат Орегон, з яким Дніпро веде переговори про укладення побратимських відносин, в місцевій раді - 5 депутатів. У Дніпрі - 64. А було близько півтори сотні.
Володимире Олександровичу, наша країна стає сильнішою регіонами і територіальними громадами. Любов до України починається з власного дому, села і міста. Я підписую цю заяву і направляю його.
Борис Філатов, міський голова Дніпра".
Жополиз филатов идет нах....
Жополиз Филатов должен вместе с Соплей почитать законы Украины...
Пора ЗеБенятам брать ЖЭКи,мётла и лопаты в свои руки.
Пи..деть не мешки ворочать .
Центр разрушен. Парки центральніе в печальном состоянии ...
ГДЕ ТВОЯ СОВЕСТЬ ТВАРЮКА !!!
А нарик Допа-младший по мажоритрке пролетел! Как и Святаш, Писаренко, Мисик, Остапчук и т.п. Победили из старых только Фельдман (Барабашово) и Шенцев ( регионал, связанный с криминалом, победил в дальней области)
Хіба що... Юра Луценко доб'ється приговору... Але: суди вже під бенею... Значить, і тут нереально.
С местными выборами фокус в том, что проведение досрочных выборов не отменяет очередных. Так что в следующем году все равно надо будет проводить выборы очередные.
А по простому- Ущербный - завалил бы ты хлебало..
Одному лизнул, но проиграл с выбором...
Другому лизнул, тот его послал нахрен и дал задание "миссия невыполнима" до сентября...
А он всё вытанцовывает... крутит жопой, но никто на эти финты уже не покупается.
Филатов, предавший единожды получает, впоследствии, бумеранг неприятностей в свою жопу. Не, не знал?
і друге, вам не здається, що тепер усі вибори будуть закінчуватись ось подібним "переформатуванням", бо треба, поки рейтинг є?
Нас!
Боже пропал дом, что будет с паровым отоплением... (с)