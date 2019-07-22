 Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 34 телеканал, про це мер розповів під час свого виступу перед пресою в залі міської ради.

На думку Бориса Філатова, проведення дострокових місцевих виборів дасть можливість швидко перезавантажити існуючу систему влади в Україні.

Ще одним проханням мера Дніпра стало завершення реформи децентралізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ "Про розвиток регіону українських Карпат"

"Для цього потрібно внести зміни до Конституції і прийняти Кодекс про місцеве самоврядування. Екологічний контроль, адміністрування місцевих податків слід передати містам. Крім того, потрібно дати можливість створити Інститут мирових суддів, які будуть обиратися людьми, ввести Муніципальну поліцію і ліцензувати гральний бізнес. Також потрібно скоротити кількість депутатів у міській раді", - підкреслив Філатов, після чого підписав текст звернення і пішов відправляти його поштою в Київ.