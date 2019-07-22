 Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 34 телеканал, про це мер розповів під час свого виступу перед пресою в залі міської ради.
На думку Бориса Філатова, проведення дострокових місцевих виборів дасть можливість швидко перезавантажити існуючу систему влади в Україні.
Ще одним проханням мера Дніпра стало завершення реформи децентралізації.
"Для цього потрібно внести зміни до Конституції і прийняти Кодекс про місцеве самоврядування. Екологічний контроль, адміністрування місцевих податків слід передати містам. Крім того, потрібно дати можливість створити Інститут мирових суддів, які будуть обиратися людьми, ввести Муніципальну поліцію і ліцензувати гральний бізнес. Також потрібно скоротити кількість депутатів у міській раді", - підкреслив Філатов, після чого підписав текст звернення і пішов відправляти його поштою в Київ.
Жополиз филатов идет нах....
Жополиз Филатов должен вместе с Соплей почитать законы Украины...
Пора ЗеБенятам брать ЖЭКи,мётла и лопаты в свои руки.
Пи..деть не мешки ворочать .
Центр разрушен. Парки центральніе в печальном состоянии ...
ГДЕ ТВОЯ СОВЕСТЬ ТВАРЮКА !!!
А нарик Допа-младший по мажоритрке пролетел! Как и Святаш, Писаренко, Мисик, Остапчук и т.п. Победили из старых только Фельдман (Барабашово) и Шенцев ( регионал, связанный с криминалом, победил в дальней области)
Хіба що... Юра Луценко доб'ється приговору... Але: суди вже під бенею... Значить, і тут нереально.
С местными выборами фокус в том, что проведение досрочных выборов не отменяет очередных. Так что в следующем году все равно надо будет проводить выборы очередные.
Одному лизнул, но проиграл с выбором...
Другому лизнул, тот его послал нахрен и дал задание "миссия невыполнима" до сентября...
А он всё вытанцовывает... крутит жопой, но никто на эти финты уже не покупается.
Филатов, предавший единожды получает, впоследствии, бумеранг неприятностей в свою жопу. Не, не знал?