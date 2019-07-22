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 Політика України, Шоу-бізнес
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Все про:Вакарчук (109) вибори (4297) музика (212)

 "Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук

Лідер партії "Голос", соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив на брифінгу, що закон не забороняє йому займатися творчістю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Я людина, яка декларує відсутність подвійних стандартів. Хіба ви зможете повірити, якщо я щиро скажу вам, що мені більше не цікаво займатися музикою? Не повірите, скажете, що граю на публіку. Оскільки грати я не вмію, то щиро вважаю, що "Океан Ельзи" буде існувати. Слава Богу, закон дозволяє займатися творчістю, а Бог забороняє мені нею не займатися", - сказав Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 67.91% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос". ІНФОГРАФІКА

Найближчий концерт "Океану Ельзи" заплановано на 24 серпня в Дніпрі, 20 вересня група збирається виступити в білоруському Мінську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138966
 
 
 Топ коментарі
 
Да и конфеты делать закон не запрещал...
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Якщо політична партія "Слуга Народу" отримає більшість в парламенті, то Вакарчук взагалі може відмовитись від мандату, бо перебування опозиції в парламенті буде доволі скучним та беззмістовним. Ну хіба зарплату отримувати і робити ідіотські виступи з трибуни, які нічого не вирішують! Вакарчук взагалі опиниться в ідіотський ситуації, коли він в політику не увійшов а вляпався. Це буде друге безглузде перебування Вакарчука в парламенті!
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Да и конфеты делать закон не запрещал...
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Якщо політична партія "Слуга Народу" отримає більшість в парламенті, то Вакарчук взагалі може відмовитись від мандату, бо перебування опозиції в парламенті буде доволі скучним та беззмістовним. Ну хіба зарплату отримувати і робити ідіотські виступи з трибуни, які нічого не вирішують! Вакарчук взагалі опиниться в ідіотський ситуації, коли він в політику не увійшов а вляпався. Це буде друге безглузде перебування Вакарчука в парламенті!
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слушай, а ахфицер Гриценко когда планирует застрелиться: сегодня вечером или завтра после опохмела?.. ведь 1,5% набранных голосов это вершина его политической карьеры..
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у цього нещасного є творчество? він сам собі не вірнить
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Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
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Может откроете тайну- чего сами достигли в этой жизни, может как "Океан Эльзы" собираете полные стадионы и залы?? И вот только не надо писать и сравнивать с Матвиенко, Гнатюком и т.д.
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это шоу-бизнес, т.е. бизнес, а не "творчество"...
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в переходах бесплатно не получится.. може в лес?
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піздно Вакарчук ....раніше треба було яйця пити щоб "Голос" звучав
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Поскольку играть я не умею, ...

Дык ты и петь не умеешь! Что, опять же, не мешает тебе декларировать отсутствие двойных стандартов...
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Ну и зачем было лезть в Раду если собирается и дальше заниматься репетициями и концертами.
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не скули. это зелёным на пользу. голоса у Петра отобрал в основном он.
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Да просто представляю, принимают важный закон, а где глава партии а глава партии в концертном туре по Белоруссии.))
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ещё один кацап норовит в кацапы записать! "Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 258 Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQна 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то
говорит. Можешь сказать, что?

Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.
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ИНТЕРЕСНО КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КОГДА РАДА СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ С УТРА ДО ВЕЧЕРА.ПОТОМ РАЗНЫЕ ПО ЗАКОНУ СОВЕЩАНИЯ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ... СЛАВА.ау...а когда петь то будешь а ещё больше гастроли ? или наоборот РАБОТАТЬ КОГДА БУДЕШЬ?а если вдруг ПРЕМЬЕРОМ БУДЕШЬ...ВСЁ О ЧЁМ ТЫ И МЕЧТАЛ... ванька ветров будет родине служить...а ты гастролировать? ох и СЛАВА....))
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По чётным депутатом, а по нечётным песни петь.
Бедная моя страна, за что тебе такое население?
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а как же премьер или только как группа...
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Всё, зелебобики, дружно заткнулись про слепой траст и Ко. Кондитерское дело - это высокая поэзия. "Океан Ельзи" будет существовать. Закон позволяет заниматься творчеством, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9517
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Этот деятель, вроде как за вот этих красавцев. Ну и... вот вам новость Мариуполя. Прифронтовой город, говорят...Ню-ню...

19 июля в Мариуполе на проспекте Металлургов открылся ЛГБТ-центр (общество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) под названием "equlity EAST". Инициатором открытия такого Центра выступила общественная организация "Исток".(с)
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Я ,негативно и отрицательно отношусь к ЛГБДТ( коротко п@дрилы)- НО-
В начале лета 2019 г .в Нью-Йорке состоялся самый большой в истории ЛГБТ-парад (Всемирный).
Организаторы проинформировали, что в марше поучаствовали около 150 тыс. человек, это рекордное количество людей за всю историю. Кроме того посмотреть на событие приехали более 4 миллионов туристов.

ЭТО МЕШАЕТ БЫТЬ САМОЙ СИЛЬНОЙ СТРАНОЙ МИРА??
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А через годик Славко снова заноет, что депутатство - это не его, они ни на что не влияют и он устал...
Ну, это правильно. 5 лет не вечны, а если повторно не выберут, то надо иметь запасной аэродром.
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Пусть Вакар даст указ,шоб играли в Украине только рок )) Никакой попсы и шансонов. Только дид-метал ))
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Славко рве баяни "Океан Ельзи" будет существовать. Закон позволяет заниматься творчеством, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4663 Одразу і починай. Чекаєм на новий альбом: "Верховна Рада" )))
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Все верно. Только Слава забывает, что теперь он будет под увеличительным стеклом и конкуренты на его поле будут подмечать "шаг влево, шаг вправо", да и мимо его избирателей ничего не пройдет. Поэтому творческая деятельность только в свободное от депутатсва и политической жизни страны и народа время. Честно даже не знаю, если серьезно всем этим заниматься ( строительством партии, выполнение депутатских обязанностей, плюс к этому руководить партией и фракцией, встреча с избирателями и решение их вопросов, законотворчество, борьба за интересы Украины на внутреннем и внешнем фронтах и т. д. и т. п. Ну и когда остается время для "творчества" по идее с 24,00 до 5,00 и то по нечетным дням.. Ну как говорится, поживем и все увидим.
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это не твоя война - будешь пилить бюджет, как все!)))
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Дуэтом с ПЭСом будут заливать в ВР. Там во главе артист ещё тот.
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"єслі вєчєр, вєчєр наступаєт вдруг..." - промайнуло в голові Голобородька, і скупа чоловіча сльоза покотилася по щоці
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Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
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Круто он вам выборци хер на воротник разместил - не будет у него времени, он будет в творческом отпуске - проще нирване, надо принять радикальное решение и переименовать Верховную Раду в Шалаш Нирваны и переместить ее на Мальдивы!
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Пожалуй схожу на концерт. Не каждый день поет для меня лидер влиятельной партии.
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і не кожен вимовляє "д" і "т" на такий непідробний англійський манір
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С Вакарчука уже и без того давно все смеются, проча этому «политику» из-за его очевидной тупости повторение судьбы Кличко.
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А чему все удивляются?
Святослав Вакарчук уже был депутатом почти год и творческую деятельность не прекращал (правда и ни одного законопроекта не внес), почему он должен это делать в этот раз?
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Слава, **** без отрива от проізводства! Виходь за трибуну і співай. Матеріалу багато, в любий доклад тєкст можна всунути...холодно, сосни... )))
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Крутая у вас там шайка-лейка собралась:

Главный ЗЕдаромБожим по клавишам стучит, ЭОкеанист петь собирается, свадебный фотограф все это действо снимать будет и в виде Новогодних календариков в переходах как "нетрадиционное управление" толкать будет - а доход в бюджет страны.
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боксер Кличко назвал свою партию "Удар", певец Вакарчук назвал свою партию "Голос". А как назвал бы свою партию Джакомо Казанова? - отож...
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Я думаю и Зеленский по субботам в свой выходной в 95 квартале подрабатывать сможет. "Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8104
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Только-что ящик озвучил, что по текущему состоянию от Зелюка в Раду проходят 249 депутатов. Учитывая вышеизложенное, Вакарчуку стоит взять весь состав «Океана Эльзы» в помощникии и под видом художественной самодеятельности репетировать прямо в Раде. Глядишь, из скучающих посипак Бойка, Порохатого и Юлы ещё и бэк-вокал с подтанцовкой наберёт. А может в отсутствие допуска до законотворческого процесса и сами вожди возжелают глотки драть и ногами кренделя выкидывать.
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нормальних нєт - йєсть нє обслєдованийє
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Та да... кака же он харчеватца на копейки деПутана будет???
🤔
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Кацапсины слюнявые , свалите с Цензора ...
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а яким язиком воно пойє? Бо шось савсєм нєпанятно
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Просто надприродня відповідальність і жертовність пісенного "генія" України. Ну дійсно, що цікавого у тій законо-творчості - хтось пише - ти читаєш - ти пишеш - хтось читає. А потім, ще треба відповідально і наполегливо консенсусу досягати. І т.д. та т.і. - на протязі 5 років? Слава, красунчик - вирішив одразу усі крапочки над "і" намалювати, щоб потім - без претензій.
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Поющий ректор уже был, теперь может быть поющий премьер.
А вообще, тогда и Зеленскому закон тоже не запрещает заниматься творчеством...
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С трибуны Зрады доклады петь будешь!!
😳
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Теоретично депутат мав би свій час присвячувати законо-творенню
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Значит зря Клоун из Квартала ушел?
"преЗЕдент" играющий уем на рояле - очень стильно смотрелся бы...

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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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