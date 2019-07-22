 "Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Я людина, яка декларує відсутність подвійних стандартів. Хіба ви зможете повірити, якщо я щиро скажу вам, що мені більше не цікаво займатися музикою? Не повірите, скажете, що граю на публіку. Оскільки грати я не вмію, то щиро вважаю, що "Океан Ельзи" буде існувати. Слава Богу, закон дозволяє займатися творчістю, а Бог забороняє мені нею не займатися", - сказав Вакарчук.

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Найближчий концерт "Океану Ельзи" заплановано на 24 серпня в Дніпрі, 20 вересня група збирається виступити в білоруському Мінську.