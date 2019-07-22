 "Океан Ельзи" існуватиме. Закон дозволяє займатися творчістю, - Вакарчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Я людина, яка декларує відсутність подвійних стандартів. Хіба ви зможете повірити, якщо я щиро скажу вам, що мені більше не цікаво займатися музикою? Не повірите, скажете, що граю на публіку. Оскільки грати я не вмію, то щиро вважаю, що "Океан Ельзи" буде існувати. Слава Богу, закон дозволяє займатися творчістю, а Бог забороняє мені нею не займатися", - сказав Вакарчук.
Найближчий концерт "Океану Ельзи" заплановано на 24 серпня в Дніпрі, 20 вересня група збирається виступити в білоруському Мінську.
Тебя не слышно!
Дык ты и петь не умеешь! Что, опять же, не мешает тебе декларировать отсутствие двойных стандартов...
говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.
Бедная моя страна, за что тебе такое население?
19 июля в Мариуполе на проспекте Металлургов открылся ЛГБТ-центр (общество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) под названием "equlity EAST". Инициатором открытия такого Центра выступила общественная организация "Исток".(с)
В начале лета 2019 г .в Нью-Йорке состоялся самый большой в истории ЛГБТ-парад (Всемирный).
Организаторы проинформировали, что в марше поучаствовали около 150 тыс. человек, это рекордное количество людей за всю историю. Кроме того посмотреть на событие приехали более 4 миллионов туристов.
ЭТО МЕШАЕТ БЫТЬ САМОЙ СИЛЬНОЙ СТРАНОЙ МИРА??
Ну, это правильно. 5 лет не вечны, а если повторно не выберут, то надо иметь запасной аэродром.
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Святослав Вакарчук уже был депутатом почти год и творческую деятельность не прекращал (правда и ни одного законопроекта не внес), почему он должен это делать в этот раз?
Главный ЗЕдаромБожим по клавишам стучит, ЭОкеанист петь собирается, свадебный фотограф все это действо снимать будет и в виде Новогодних календариков в переходах как "нетрадиционное управление" толкать будет - а доход в бюджет страны.
🤔
А вообще, тогда и Зеленскому закон тоже не запрещает заниматься творчеством...
😳
"преЗЕдент" играющий уем на рояле - очень стильно смотрелся бы...