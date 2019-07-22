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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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 Зеленський завтра заслухає доповідь про розслідування вбивства Шеремета

Завтра президент України Володимир Зеленський заслухає доповідь представників правоохоронних органів про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Офіс президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 23 липня, о 14:00 президент України Володимир Зеленський заслухає доповідь представників правоохоронних органів про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета", - йдеться в повідомленні.

Місце проведення: Офіс президента України (вул. Банкова, 11).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді". У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Зеленський завтра заслухає доповідь про розслідування вбивства Шеремета 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138965
 
 
 Топ коментарі
 
Кажіть що Пеця вбив, дебіли усе приймуть
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Зебилы,расстрел небесной сотни зеленую шмарклю вообще не интересует? Вы же скулили про это...
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А ви зелю ж вибрали для того, щоб виправити це, чи ні? Чи він не вважає це злочином, і вимагати розслідування не буде?
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А юга хоп, и в отпуске. Но трамвай на повороте подъ@бать не получится, юга. Или ты этого не знал?
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с Югиком будет скайп-конференция с Мальдив?
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Экс-Главе СБУ Грицаку зажмите яйца в тиски-он всё расскажет.
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Хлопчик что то там раскопал на потроха,вот результат.
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Кажіть що Пеця вбив, дебіли усе приймуть
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І з'їв. В Молдові. Таке вже в нього скособочення з деяких часів...
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Зебилы,расстрел небесной сотни зеленую шмарклю вообще не интересует? Вы же скулили про это...
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А що для цього зробив петро за 5 (п'ять) років?
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А ви зелю ж вибрали для того, щоб виправити це, чи ні? Чи він не вважає це злочином, і вимагати розслідування не буде?
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Я з зелею не розмовляв і не знаю які в нього плани... Проте, порошенко слізно клявся перед Майданом, що всі причетні до вбивств Героїв Небесної Сотні будуть обов'язково покарані... почитай його обіцянки, якщо пам'ять коротка!
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Навіщо мені їх читати? Порох не виконав обіцянку, але ж зелю вибрали, для того, щоб він зробив цю роботу. Чи це вже не актуально? "Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений", - сказал глава АП Богдан ( старий товариш портнова)"
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Навіщо мені їх читати? Порох не виконав обіцянку...

Він не в кіно тебе запросив і не прийшов... ти хоть це розумієш?
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Я розумію, що роботу не зроблено, винні не покарані. Порох пішов. Розслідування не закінчено. Воно буде доведене до кінця? Винні будуть покарані? Чи, Порох пішов, і справа, автоматично, анульована?
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Я ще раз повторюю, я з зєлєю особисто не знайомий і в приватній розмові з ним ми це питання ми не обговорювали, а офіційних заяв від нього я не чув - тому НЕ-ЗНА-Ю!
Порох пішов, і справа, автоматично, анульована?

Маючий очі - побачить, а маючий уші - почує!
Виходячи з того що ми маємо, то ця справа, скоріш за все, не автоматично, а примусово анульована самим порошенком...
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В такому випадку, відкрийте очі й знайдіть інформацію, про те, що слідчі дії продовжуються, і у вас не буде фантазій про примусове анулювання справ Порошенком. Перше, що трапилось... 01 Березень 2019, 15:46 "ГПУ повідомила про нову підозру фігурантам справи про злочини проти майданівців". Побачимо, як слідство буде продовжуватися при презЕ та його ригівському оточенні
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Оточеняя порошенка теж складали регіонали, тому й результат такий... Боюсь, що й від Зє буде теж саме...
Зеленський завтра заслухає доповідь про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 9629
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Думеєте, що буде такий же? Сумніваюсь. До влади прийшло ...Зеленський завтра заслухає доповідь про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 4672
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Савік Шустер... Саакашвілі... Бійці АТО на колінах... Зеленський завтра заслухає доповідь про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 3824 «Лежать, Бандера» Бидло, воно чомусь завжди при владі...
Щасливий кінець тільки в казці буває... але й там не завжди...
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Ви пам"ятаєте, що сказав беня про авакова? Чому дивуватися? "КОЛОМОЙСКИЙ О ПРЕЗИДЕНТСТВЕ ЗЕЛЕНСКОГО: ЭТО НАША С АВАКОВЫМ ОБЩАЯ ПОБЕДА" 02 мая 2019 20:55
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Ви здивований? Я - ні... Жодному політику вірити не можна, а тим більше робити з нього ікону
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"в деле Шеремета нет места для пиара" прокричал луценко и убежал в...отпуск!
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Если б не завалили, щас бы сидел вместе с Вышинским.
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Зеля... прокурор в запое по последним данным...
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Это надо брать бутылку и лететь следом за Югиком,без 0,5 доклад будет не полным
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По ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» воно вже заслухало?
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Юґік вже сидів при януковощі..книжки каже читав---як в фільмі
что делать.что делать
Тебя посодют, а ты не воруй!...Твой дом тюрьма!Зеленский завтра заслушает доклад о расследовании убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 8224
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Судьба дарит Авакяну второй шанс. Как с Саакашвили. Бе-бе-бе-бе.
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Давайте отбросим все ненужное и признаем факт. Щеремет приехал в Украину зарабатывать на войне, война и ее освещение для прессы - золотой "клондайк". Паша знал на что шел, в воюющей стране иногда постреливают и бомбочки взырвают.... Особой сенсации здесь я не вижу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський завтра заслухає доповідь про розслідування вбивства Шеремета
 
 
 
 
 
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