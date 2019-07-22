 Зеленський завтра заслухає доповідь про розслідування вбивства Шеремета

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Офіс президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 23 липня, о 14:00 президент України Володимир Зеленський заслухає доповідь представників правоохоронних органів про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета", - йдеться в повідомленні.

Місце проведення: Офіс президента України (вул. Банкова, 11).

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20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".