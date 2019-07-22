 Динозаврів скинуто: Більш ніж десять політиків-старожилів несподівано програють свої округи

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, в Раду не потрапить Ігор Кононенко (якщо не зірве вибори), який зараз програє журналістові Олександру Дубинському понад 20% голосів. Підрахунок голосів затягується, оскільки Кононенко вивів своїх членів ОВК і в ній немає коворуму.

Також до Ради не пройде куратор судів від Порошенка Олександр Грановський, який зараз програє блогеру Олександру Куницькому 30%. Грановський уже визнав поразку.

Сергій Ківалов програє "Слузі народу" Олексію Леонову в 135-му окрузі Одеси. За підрахунку 73,73% Ківалов програє 3000 голосів.

Народний депутат чотирьох скликань В'ячеслав Богуслаєв, за результатами опрацювання 79,4% протоколів, поступається на 77-му виборчому окрузі в Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі.

У Штепи 43,64%, у Богуслаєва - 32,26%. При цьому люди Богуслаєва, які тримали округи від "Слуги народу" перемогли. Зокрема, Геннадій Касай у 74-му окрузі має відрив понад 30% від опонента.

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Бізнесмен Костянтин Жеваго за підрахунку 71,09% голосів програє 10 000 голосів керівнику "ДП "Прозорро.Продажі" Олексію Мовчану ("Слуга народу"), який є племінником Юрія Шаповалова, який переміг у 146-му окрузі.

Теоретично можуть програти вибори на Закарпатті брати Балоги.

Найменший відрив зараз у глави клану Віктора Балоги, який програє молодому "слузі" Едгару Токарю лише 100 голосів.

Водночас його брат Павло посідає лише 4 місце в 73-му окрузі, там перемагає самовисуванець Владислав Поляк. А Іван Балога на четвертому місці в 70-му окрузі. Там виграє представник "слуг" Михайло Лаба.

У Києві програли свої округи представникам "Слуги народу" Дмитро Андрієвський та Олександр Третьяков. Останній програє рестораторові Миколі Тищенку 5000 голосів за опрацьованих 89,41% протоколів. А Андрієвський програє представнику групи "Мамахохотала" Роману Грищуку 30%.

Визнав поразку в окрузі в Донецькій області Борис Колесніков. Він програв представнику "ОП - За життя" Валерію Гнатенку.

Крім того, до Ради знову, найімовірніше, потраплять Олексій Гончаренко, Максим Микитась, брати Дубневичі та Антон Яценко.

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