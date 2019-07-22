EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  18572  116
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5212) вибори (4297) мажоритарний округ (22)

 Динозаврів скинуто: Більш ніж десять політиків-старожилів несподівано програють свої округи

У Верховну Раду не оберуться понад десять політиків, чиї позиції на округах ще півроку тому вважалися непохитними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, в Раду не потрапить Ігор Кононенко (якщо не зірве вибори), який зараз програє журналістові Олександру Дубинському понад 20% голосів. Підрахунок голосів затягується, оскільки Кононенко вивів своїх членів ОВК і в ній немає коворуму.

Також до Ради не пройде куратор судів від Порошенка Олександр Грановський, який зараз програє блогеру Олександру Куницькому 30%. Грановський уже визнав поразку.

Сергій Ківалов програє "Слузі народу" Олексію Леонову в 135-му окрузі Одеси. За підрахунку 73,73% Ківалов програє 3000 голосів.

Народний депутат чотирьох скликань В'ячеслав Богуслаєв, за результатами опрацювання 79,4% протоколів, поступається на 77-му виборчому окрузі в Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі.

У Штепи 43,64%, у Богуслаєва - 32,26%. При цьому люди Богуслаєва, які тримали округи від "Слуги народу" перемогли. Зокрема, Геннадій Касай у 74-му окрузі має відрив понад 30% від опонента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрахунок голосів на трьох округах Донеччини закінчено: перемогли кандидат від "Опоблоку" Магомедов і самовисуванці Єфімов і Ковальов

Бізнесмен Костянтин Жеваго за підрахунку 71,09% голосів програє 10 000 голосів керівнику "ДП "Прозорро.Продажі" Олексію Мовчану ("Слуга народу"), який є племінником Юрія Шаповалова, який переміг у 146-му окрузі.

Теоретично можуть програти вибори на Закарпатті брати Балоги.

Найменший відрив зараз у глави клану Віктора Балоги, який програє молодому "слузі" Едгару Токарю лише 100 голосів.

Водночас його брат Павло посідає лише 4 місце в 73-му окрузі, там перемагає самовисуванець Владислав Поляк. А Іван Балога на четвертому місці в 70-му окрузі. Там виграє представник "слуг" Михайло Лаба.

У Києві програли свої округи представникам "Слуги народу" Дмитро Андрієвський та Олександр Третьяков. Останній програє рестораторові Миколі Тищенку 5000 голосів за опрацьованих 89,41% протоколів. А Андрієвський програє представнику групи "Мамахохотала" Роману Грищуку 30%.

Визнав поразку в окрузі в Донецькій області Борис Колесніков. Він програв представнику "ОП - За життя" Валерію Гнатенку.

Крім того, до Ради знову, найімовірніше, потраплять Олексій Гончаренко, Максим Микитась, брати Дубневичі та Антон Яценко.

Читайте також: "Слуга народу" планує оскаржити результати виборів у 10 мажоритарних округах, - глава виборчого штабу Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138961
 
   
 Топ коментарі
 
на сколько я помню из исследований, диназавров победили крысы
 показати весь коментар
 
Грищук,Тищенко хуже крыс. Первого знает мой друг, второй бандит из 90-х
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Борислав берёза проиграл какому то хряку 250 кг весом и с рожей, как три стефанюка.
 показати весь коментар
 
 
Яценко и Дубневичи таки пролезут...ппц...кто же может голосовать за эту заведомо известную гнусь?
 показати весь коментар
 
Микитась-тась-тась ти кудась-дась-дась?
 показати весь коментар
 
Ось такі вони- потужні й безальтернативні реформи!!!
 показати весь коментар
 
По 221 у нас виграла невідомохто з Днєпрапєтровска, по якій десятки позовів від ошуканих студентів та бізнес в Росії. Чудове нове обличчя на заміну Ємцю / сарказм /
 показати весь коментар
 
 
ЦВК(де більшість від Порошенко)!?
на фальсифікації Дубневича по 118 округу реагувати будеш?
 показати весь коментар
 
Ще, треба повісити на вході до Верховної Ради
Динозаврів скинуто: Більш ніж десять політиків-старожилів несподівано програють свої округи - Цензор.НЕТ 3330
 показати весь коментар
 
це як в нас загід краснов... Перевзувся у повітрі. І навіть плакатики порозвішував зі своїм чорномазим рилом та слова: "слуга нарда єто не партія, єто мой стіль жизні".. Головне вчасно лягти під правлячу партію.. Те саме що було свого часу і з партією регіонів, яка підім"яла під себе всіх, і хто хотів, і хто не хотів.. Така ж сама ситуація !
 показати весь коментар
 
Хочу чтобы Крыса Балога критиковавшая прошлую проевропейскую власть все 5 лет ушла в политическое Небытие.
 показати весь коментар
 
в Запорожье Богуслаев проигрывет безвестному свадебному фотографу который числится безработным
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДинозаврів скинуто: Більш ніж десять політиків-старожилів несподівано програють свої округи
 
 
 
 
 
 вгору