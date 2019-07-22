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Все про:Луценко (2535) відпустка (39) Сарган (339)

 Генпрокурор Луценко пішов у відпустку, - Сарган

Генеральний прокурор України Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці.

Про це повідомила його речниця Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці", - повідомила Сарган, додавши, що вона також пішла у відпустку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Точно не на "Лу" починається", - Зеленський про майбутнього генпрокурора

Генпрокурор Луценко пішов у відпустку, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138958
 
   
 Топ коментарі
 
Гнида потроха продолжает хитрить.
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Сейшели,пальми, *********. Скільки можна ото горбатитися на невдячну неньку Україну.
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- До свиданья, - холодно молвил Остап, - и, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете. ©
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Нееее, Югик сиделец авторитетный. Срок на одной ноге отстоит. Смело червовые тузы набивать может. Хотя ему по-рангу скорее корона с четырьмя тузами подходит. Генпрокурор Луценко пішов у відпустку, - Сарган - Цензор.НЕТ 5997
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Из Владимирского централа вещаешь!?⛓🗝
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Теряюсь в догадках: Мальдивы или Канары?
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Пока, Юга-алкаш! Генпрокурор Луценко ушел в отпуск, - Сарган - Цензор.НЕТ 4155 Петя смачно бросил тебя на смерть прикрывать свой отход, но теперь будь готов к ответственности.
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Интересно, после отпуска он вернется на свое место или на пенсию?
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оце нап'ється.... займеться ділом, в якому знає толк
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Пусть пропльівут по речке в гробах , хорошие - в хороших...
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В Германию бухать полетел... В один конец. One way ticket!
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А что ему в Германии делать? Бухать можно и на Мальдивах... в Германии нет океана...
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Переробив негiдник, напевне ще вернится!
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oqobo Ну здрасти, а посидеть на дорожку, лет 12?
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А кто про Шеремета докладывать будет завтра?
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в этом вся суть порошенковцев. Наобещать и заболтать а потом на лыжи))
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Какого Шеремета,не знает он ни какого Шеремета
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так сейчас выяснится, что у него отпуск 3 месяца. А значит уволить не получится. А потом еще и заболеет на год.
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Всіма любимий прокурор поїхав у відпустку. Народ турбується, де пропав. Бо діла не йдуть, не росте кокос в Україні без прокурора.
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ото в стилі того придурка можна сказати:
КОЛИ В КГАЇНІ В І Й Н А -ТО ОТА МЕГЗОТА ДОЗВОЛЯЄ СОБІ В І Д П У С Т К У !!!
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Це шоб не звільнили. Яка падлюка ! Ну ще недовго
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У фіГташа в самого срачка перед екстрадицією
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Последний отпуск перед тюрьмой )) При яныке - сидел. При Зе - сидел....)) Прям как директор "Рогов и копыт "".
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да уж, походу после такого профудрона, его запой в отпуск не уложится
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восстанавлівать соціалістіческу партію сєрпом і молотом
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Гниль она и в Африке гниль.Надеюсь зеля вернёт его вместе с кружкой туда,где ему место.
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Прикупил бунгало на Мальдивах-тама...
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Все он правильно делает, с точки трудового законодательства, пока он в отпуске - уволить человека нельзя, потом возьмет больничный, материальную помощь на оздоровление - при правильном подходе до ноября месяца дотянуть вполне реально. Генпрокурор Луценко пішов у відпустку, - Сарган - Цензор.НЕТ 6461
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Интересно, а сколько дней отпуск у ген прокурора. Наверное дней 40-50, как у работника тяжелой, вредной профессии. И пока Юра отдыхает, не уволив старого нового ген прокурора назначить не смогут. Вот такая мелкая капость от Юрика для Зе.
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Та Юрик еще поборется за прокурорское кресло, хрен его так просто оттуда выковыряешь. Пискун-2.
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А мав у відставку..... знов не освічений юрко усе наплутав.
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пЛокуЛоЛ юра решил переждать "в отпуске" - надеется, что пока не снимут...бездарный конец "пламенного борца с коррупцией"!
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...и уже со всей семейкой "в загараницах" ? )
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Ви хочте почути як оте .......... виговорить назву того міста,-Грінбоу !?)))
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Главное, не дайте им с награбленным смотаться на Сейшелы. Сейшелы не резиновые.
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Потом на больничный, так и потянет потихоньку время.
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Воююча країна - а це дрантя позволяє собі іти в відпустку
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Кубло зашивелилось!,закрывайте границы!!!
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Шо он в отпуске, шо на работе - результат одинаков
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Как в анекдоте
- чем отличается зимняя рыбалка от летней ?
- да ничем, принцип один и тот же - наливай да пей. вот только зимой - еще и мерзни.
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так же и с генитальным югиком. что он гениальный пгокугог, что отпускник- все равно - наливай и пей.
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ему вообще хорошо - сначала - пей, потом "капайся" для детоксикации, потом "лечи нервы" в дурке, (как другой порошенковский кум - Юрко Стець, тот самый, по имени которого и названо юзверями порошенковское "МинистреРвство Правды" - МинСтець).
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А бы только не в побег сорвался. К этой мрази у общеста осталось много вопросов.
Впрочем, как и его шефу-куму ***** парашенки...
А спросить с их просто необходимо, шобы последующиие "деятели" знали - шо хер они съе...н от ответа за свою высокую должность и свою высоко оплачиваемую "работу" (коррупция и воровство идут в довеске).
Следующим "оПускником" должен быть министр рева. С этой гниды хочется по кусочкам, без наркоза срезать лишний жир, который он успел нарастить за годы своего премьерства.
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алкаш тикать собрался, а на прикрытие рывка поставил жинку ххх лиття, чтобы она пугала догоняющих.
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1) Написал заявление на отпуск.
2) Кубил билет в Ростов.
...
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Югик вали в Лондон, ему нужны не только лучшие банкиры мира, но и юристы Генпрокурор Луценко пішов у відпустку, - Сарган - Цензор.НЕТ 6191
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Смысл отпуска такой.Приём грошей, временно переносится с кабинета ГПУ в зону комфорта и отдыха.Место приёма уточним дополнительно.

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Югик типа умный знает, что нельзя уволить в отпуске, но с отпуска можно и отозвать и уволить.
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