 Генпрокурор Луценко пішов у відпустку, - Сарган

Про це повідомила його речниця Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"Генпрокурор Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці", - повідомила Сарган, додавши, що вона також пішла у відпустку.
Про це повідомила його речниця Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"Генпрокурор Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці", - повідомила Сарган, додавши, що вона також пішла у відпустку.
КОЛИ В КГАЇНІ В І Й Н А -ТО ОТА МЕГЗОТА ДОЗВОЛЯЄ СОБІ В І Д П У С Т К У !!!
- чем отличается зимняя рыбалка от летней ?
- да ничем, принцип один и тот же - наливай да пей. вот только зимой - еще и мерзни.
Впрочем, как и его шефу-куму ***** парашенки...
А спросить с их просто необходимо, шобы последующиие "деятели" знали - шо хер они съе...н от ответа за свою высокую должность и свою высоко оплачиваемую "работу" (коррупция и воровство идут в довеске).
Следующим "оПускником" должен быть министр рева. С этой гниды хочется по кусочкам, без наркоза срезать лишний жир, который он успел нарастить за годы своего премьерства.
2) Кубил билет в Ростов.
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