 Генпрокурор Луценко пішов у відпустку, - Сарган

Про це повідомила його речниця Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор Юрій Луценко перебуває в офіційній відпустці", - повідомила Сарган, додавши, що вона також пішла у відпустку.

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