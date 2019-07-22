 У мажоритарних округах Львівської області лідирують Княжицький і Бондар від ЄС, Піпа від "Голосу" та брати Дубневичі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ЦВК.

Зокрема, в окрузі № 115 після опрацювання 94,68% протоколів перемагає кандидатка від "Голосу" Наталія Піпа із 30,20% голосів. Її суперник - самовисуванець Юрій Михальчишин - набрав 21,73% голосів.

В окрузі № 116 після опрацювання 97,53% протоколів перемагає кандидат від "ЄС" Микола Княжицький із 23,01% голосів. Його найближча суперниця - кандидатка від партії "Голос" Марта Романяк - набрала 20,02% голосів.

В окрузі № 117 після опрацювання 92,78% перемагає представник "Голосу" Ярослав Руцішин (25,24%). Його суперниця самовисуванка Оксана Юринець набрала 23,57%.

В окрузі № 118 після опрацювання 89,92% лідирує самовисуванець Богдан Дубневич із результатом 33,04%. Його суперниця Галина Васильченко від партії "Голос" набрала 30,76%.

В окрузі № 119 після опрацювання 55,24% лідирує Михайло Бондар від партії "Європейська Солідарність" з результатом 16,10%. Його суперник Орест Кавецький від "Слуги народу" набрав 15,06%.

В окрузі № 120 після опрацювання 93,82% перемагає самовисуванець Ярослав Дубневич із результатом 44,10%. Його суперник від партії "Голос" Тарас Елейко набрав 18,25%.

В окрузі № 121 після опрацювання 69,23% лідирує представник "Слуги народу" Орест Саламаха (19,38%). Його суперник від "Європейської Солідарності" Михайло Задорожний набрав 16,97%.

В окрузі № 122 після опрацювання 59,02% лідирує представник "Самопомочі" Павло Бакунець (19,14%). Його суперник від "Громадянської позиції" Андрій Дума набрав 12,09%.

В окрузі № 123 після опрацювання 78,08% протоколів лідирує самовисуванець Тарас Батенко (44,85%). Його суперник від "ЄС" Олег Дуда набрав14,48%.

В окрузі № 124 в результаті опрацювання 98,06% протоколів перемагає представник "Слуги народу" Юрій Камельчук (16,04%). Його суперниця від "Свободи" Оксана Береза ​​набрала 13,8%.

В окрузі № 125 після опрацювання 36,15% протоколів лідирує самовисуванець Андрій Лопушанський з результатом 18,15%. Його суперник Юрій Доскіч набрав 16,46%.

В окрузі № 126 після опрацювання 55,25% протоколів лідирує самовисуванець Андрій Кіт (24,59%). Його суперник Андрій Гергерт набрав 18,48%.