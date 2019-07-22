 Росія відмовила моніторинговій місії ООН у проїзді на територію окупованого Криму

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише Моніторингова місія ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Здійснили візит до адміністративної межі з Кримом – пропускні пункти Каланчак та Чонгар. Такі візити та розмови з людьми, які перетинають межу, – один із методів віддаленого моніторингу ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна, які є тимчасово окупованими Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

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