 Росія відмовила моніторинговій місії ООН у проїзді на територію окупованого Криму

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише Моніторингова місія ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.
"Здійснили візит до адміністративної межі з Кримом – пропускні пункти Каланчак та Чонгар. Такі візити та розмови з людьми, які перетинають межу, – один із методів віддаленого моніторингу ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна, які є тимчасово окупованими Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.
Уверен, что минимум треть населения даже не вспомнила о выборах...
Я интервью Рютте на днях читал....это пиз&ец полный, что он там наговорил... "Россия не могла такого сделать, они же не сумашедшие...". Во всей этой истории у меня остался только один вопрос: сколько денег Путинское окружение засунуло в анус Рюгге, чтобы закрыть вопрос с боингом. И этому пид@ру из Малазии. Других вопросов у меня нет....
так що ще і Україну звинуватять..і скажуть платіть напополам компенсацію..МІД підорації довго скривав про переговори--з Рютте.але тепер якось проговорились-що з самого початку ведуться переговори.
для ватників по ТВ все одно покажуть те що вигібно кремлядям