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 Політика України
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 Росія відмовила моніторинговій місії ООН у проїзді на територію окупованого Криму

Російська Федерація продовжує відмовляти Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до окупованого Криму згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї ООН.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише Моніторингова місія ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Здійснили візит до адміністративної межі з Кримом – пропускні пункти Каланчак та Чонгар. Такі візити та розмови з людьми, які перетинають межу, – один із методів віддаленого моніторингу ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна, які є тимчасово окупованими Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

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Росія відмовила моніторинговій місії ООН у проїзді на територію окупованого Криму 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138953
 
 
 Топ коментарі
 
Так не впускайте раху в радбез ООН! Россия отказала мониторинговой миссии ООН в проезде на территорию оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2225
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А шо там с пэрэмирием, любители братушек -только за вчера 18 нарушений со стороны кацапов... Шо там победун-миротворец зебоба?
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Мониторинговая миссия ООН - сборище идиотов. С одной стороны они разговаривают с выезжающими, чтобы узнать, как там дела. С другой стороны просто нихера не делают на законодательном уровне. Рютте и Малазийский министр получили бабло, уже все, никто не возмущается. И тайно ведут переговоры в Кремле, как сохранить лицо Путина и выйти сухим из воды....
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А шо там с пэрэмирием, любители братушек -только за вчера 18 нарушений со стороны кацапов... Шо там победун-миротворец зебоба?
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Нюхает, все по старому.вся морда у него белая от кокса. Однопартийцы говорят о осложнении здоровья.
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Если с тобой коксом не поделились, завидуй молча!
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Я в твоих умственных способностях не ошибся. За зепупса голосовал ?
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вчера за Голос. Мне чужих наград не нужно....
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Я тебе больше скажу, я вчера, чтобы проголосовать, с женой 220км в одну сторону проехал и потом домой 220км.... Чтобы отдать свой голос Голосу.
Уверен, что минимум треть населения даже не вспомнила о выборах...
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Значить мають що приховувати ординці , та це й не дивно.
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Так не впускайте раху в радбез ООН! Россия отказала мониторинговой миссии ООН в проезде на территорию оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2225
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Мониторинговая миссия ООН - сборище идиотов. С одной стороны они разговаривают с выезжающими, чтобы узнать, как там дела. С другой стороны просто нихера не делают на законодательном уровне. Рютте и Малазийский министр получили бабло, уже все, никто не возмущается. И тайно ведут переговоры в Кремле, как сохранить лицо Путина и выйти сухим из воды....
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так ..на рахунок Боїнга це правда...хочуть замнути втіхаря..щоб підорацію не визнали винною або хіба частково
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никаких частково. речь идет именно о том, что Россия не виновата. Это все какие -то люди, никто не понимает как, но они сами все сделали, бук угнали, самолет расстреляли... в России никто ничего не знал и бук не их.
Я интервью Рютте на днях читал....это пиз&ец полный, что он там наговорил... "Россия не могла такого сделать, они же не сумашедшие...". Во всей этой истории у меня остался только один вопрос: сколько денег Путинское окружение засунуло в анус Рюгге, чтобы закрыть вопрос с боингом. И этому пид@ру из Малазии. Других вопросов у меня нет....
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я знаю.там Рютте взагалі піпец...підорасія кинула просто неймовірну кількість бабла..там щось обанкротилось з банків що вони у кремля зажадали допомоги..типу через той банк бабло передали Рютте
так що ще і Україну звинуватять..і скажуть платіть напополам компенсацію..МІД підорації довго скривав про переговори--з Рютте.але тепер якось проговорились-що з самого початку ведуться переговори.
для ватників по ТВ все одно покажуть те що вигібно кремлядям
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Повторюсь, интересно, за сколько он продал свою дальнейшую политическую карьеру. Спортивный интерес: сколько стоит такой политик. Политический труп из него сделают в следуюшие полгода. Даю гарантию. Вата и ватные новости меня не интересуют.... равно, как и то, что там показывают.
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за скільки грошей то точно не знаю...та і ніхто не знає...але якщо банки просять в кремля допомогу..то ого-го..а Рютте --як мавр-зробив свою справу і може відпочивати...не здивуюсь коли його через років так 5 десь на підвищення випхають в в Європі
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Это был риторический вопрос, я понимаю, что кроме него самого никто на этот вопрос не ответит. Правда его сольют также, как и он боинг. И он это знает, поэтому и решил взять взятку, пока дают. Примеров как в Европе политиков меняют - миллион.
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звмчайно що відмовляє...там хоть камні с нєба
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більше панькайтесь з кацапорилой наволоччю. за забор, в повну ізоляцію, такий зброд розуміє виключно позицію сили.
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